Am heutigen Sonntag ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast beim SV Sandhausen. Der Aufsteiger aus Kaiserslautern ist mit bereits 11 Punkten auf dem Konto gut in die Saison gestartet. Die Mannschaft aus Sandhausen steht mit sechs Punkten aus sechs Spielen über dem Strich. Wer kämpft sich heute in der Tabelle weiter nach oben?

Wo wird die Partie zwischen Sandhausen und Kaiserslautern live im Fernsehen übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Livestream geben?

SV Sandhausen vs. FCK – 2. Bundesliga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Sonntag, den 04.09.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 13:30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Terrence Boyd traf bereits dreimal für den 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison.

2. Bundesliga live: Wo läuft Sandhausen vs. Kaiserslautern im TV?

Das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport 1 in der Konferenz. Auf dem Sender Sky Sport 3 wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Auf Sky Sport 1 kann die Partie in der Konferenz verfolgt werden.

Sandhausen vs. FCK: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

