Endlich im Free-TV! Anlässlich des 20. Jubiläums von „Harry Potter“ kamen die Stars der Filmreihe für die Doku „Rückkehr nach Hogwarts“ wieder vor der Kamera zusammen. 2022 auf HBO Max und in Deutschland nur bei Sky und WOW veröffentlicht, folgt nun endlich die lineare TV-Ausstrahlung. Gemeinsam mit einigen Beteiligten tauchen die Zuschauer noch einmal in die Zaubererwelt ein und bekommen Einblicke in eine der längsten Filmproduktionen unserer Zeit.

Worum es in der Dokumentation geht, welche Darsteller dabei sind und was euch an diesem magischen Abend auf Sat.1 sonst noch geboten wird, erfahrt ihr hier.

Wann und wo ihr die „Harry Potter“-Doku sehen könnt

„Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter“ läuft am Samstag, 26.08.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr auf Sat.1. Im Anschluss könnt ihr direkt dranbleiben und um 22:30 Uhr die Doku „Phantastische Harry Potter Momente – Das große Sat.1 Spezial“ verfolgen.

Das Datum der deutschen TV-Ausstrahlung ist übrigens kein Zufall. Echte Potterheads wissen: Am 26. August 1998 wurde der erste Band der Reihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erstmals in Deutschland veröffentlicht. Der Titel der Rückblick-Dokumentation bezieht sich allerdings auf das Erscheinen des ersten Kinofilms 2001. Etwas mehr als 20 Jahre später folgte im Jahr 2022 dann die Rückkehr nach Hogwarts auf dem US-Streamer HBO Max.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Samstag, 26.08.2023, um 20:15 Uhr auf Sat.1 – „Rückkehr nach Hogwarts“

Samstag, 26.08.2023, um 22:30 Uhr auf Sat.1 – „Phantastische Harry Potter Momente“

Sonntag, 27.08.2023, um 17:45 Uhr auf Sat.1 – „Rückkehr nach Hogwarts“

Gibt es „Rückkehr nach Hogwarts“ auch im kostenfreien Stream?

Bisher war der Jubiläumsrückblick nur im abopflichtigen Stream und im Pay-TV zu sehen. Ob „Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter“ nun neben der linearen Ausstrahlung auch in der Mediathek von Sat.1 verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Welche Einblicke liefern die Dokumentationen?

Ein Wiedersehen mit alten Freunden: So mutet die Jubiläums-Dokumentation zu „Harry Potter“ an, die wir im August endlich im deutschen Free-TV zu sehen kriegen. Von Warner Brothers aufwendig produziert, erzählt das Rückblick-Spezial die Entstehungsgeschichte aus Sicht von Darstellern und Filmcrew. Die Sondersendung ist in vier Kapitel unterteilt, die sich jeweils um zwei der acht Filme drehen. Neben Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint erzählen auch Darstellerinnen und Darsteller wie Helena Bonham Carter oder Ralph Fiennes sehr persönlich von ihrer Zeit am „Harry Potter“-et.

Robbie Coltrane ist es der letzte Auftritt. Die Geschichten werden mit Behind-the-Scenes-Aufnahmen zum Leben erweckt, was die Dokumentation besonders filmisch wirken lässt. Für alle Fans, die auf einen neunten Teil gehofft hatten, also eine kleine Entschädigung. Auch alle vier an der Filmreihe beteiligten Regisseure schildern ihre Erfahrungen rund um die aufwendige Filmproduktion. Besonders emotional: Für den im Herbst 2022 verstorbenen „Hagrid“-Darstellerist es der letzte Auftritt.

Im Anschluss an die Wiedersehenssendung folgt die sendereigene Doku „Phantastische Harry Potter Momente – Das große Sat.1 Spezial“. Zu sehen bekommt ihr hier 33 unvergessliche Szenen aller acht Teile, inklusive Statements von „Harry Potter“-Schöpferin J.K. Rowling.

Wer ist von den Darstellern mit dabei?

Viele der ehemaligen Hogwarts-Schüler, Lehrer, Auroren und Todesser seht ihr im Rückblick-Spezial wieder. Aber auch die vier Regisseure der Filmreihe und Produzent David Heyman sind mit dabei. Die Besetzung von „Rückkehr nach Hogwarts“ findet ihr hier: