Fans des FC Bayern München kommen in diesem Sommer bei RTL auf ihre Kosten. Der Kölner Sender überträgt drei Testspiele des deutschen Rekordmeisters. Das hat große Auswirkungen auf das Programm von RTL.

26. Juli: „Punkt 12“ wird wegen Bayern-Spiel massiv verkürzt

An diesem Mittwoch müssen sich Zuschauer von „Punkt 12“ auf eine Veränderung einstellen: Statt der gewohnten drei Stunden wird die Sendung am 26. Juli lediglich 25 Minuten lang sein. Ab 12:25 Uhr zeigt RTL das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City live aus Tokio.

2. August: Erneute Programmänderung

„Punkt 12“-Fans ziehen auch 2. August wieder den Kürzeren. Erneut schluckt ein Fußballspiel die Sendezeit des beliebten Mittagsmagazins. Ab 13:25 Uhr tritt der FC Bayern gegen Jürgen Klopps FC Liverpool an. RTL überträgt das Spitzenspiel live aus Singapur.

7. August: „Unter uns“ fällt wegen Fußball aus – „RTL Aktuell“ später

Wenige Tage später verwöhnt RTL die Fans des FC Bayern mit dem nächsten Topspiel. Am 7. August triff das Team von Thomas Tuchel ab 16:55 Uhr auf AS Monaco. Stammzuschauer von „Unter uns“ gucken dagegen in die Röhre. Die beliebte RTL-Soap fällt an diesem Tag aus. Das dritte Testspiel des FC Bayern hat auch Auswirkungen auf das Nachrichtenprogramm des Kölner Senders: „RTL Aktuell“ beginnt laut Plan fünf Minuten später – und zwar ab 18:50 Uhr.