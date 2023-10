Anette (Sarah Masuch) hat sich in Ralf (Hardy Krüger jr.) verguckt. Es kommt, wie es kommen musste: Die beiden küssen sich!

Anette knutscht mit Ralf: Carla ist sauer!

Ist das der Beginn einer großen Lovestory? Anette hat Schuldgefühle gegenüber Ralfs Ex Carla (Maria Fuchs). „Es ist so passiert. Sie haben recht, das zu wissen“, erklärt Anette ihrer Chefin. Doch Carla kann sich einfach nicht beruhigen. Sie glaubt weiterhin, dass Anette der wahre Grund ist, warum sich Ralf von ihr getrennt hat.

Ist Anette bereit für eine neue Liebe?

Trotz des Kusses und der gegenseitigen Anziehung haben Anette und Ralf Zweifel: Sind sie bereit für eine Beziehung? Anettes Ehe mit ihrem Ex Malte (Marcus Bluhm) liegt nicht allzu lange zurück. Will sie sich direkt in die nächste Liebesgeschichte stürzen? „Anette hat Angst, ihren Gefühlen für Ralf nachzugeben – zu groß ist die Angst vor der nächsten Enttäuschung“, heißt es in einer ARD-Mitteilung.

Malte hat Anette noch nicht aufgegeben

Plötzlich kommt ein anderer Mann ins Spiel – und zwar ausgerechnet ihr Ex Malte. Er will Anette unbedingt zurückerobern. Um das Herz seiner Verflossenen zu gewinnen, spielt Malte den Helden. Er sieht seine Chance, als Anettes Transporter gestohlen wird. Malte nimmt die Verfolgung auf! Eine Aktion, die offenbar Früchte trägt und Anette begeistert. Kommen sich die beiden wieder näher?