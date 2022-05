Am heutigen Sonntag, den 15.05.2022, trifft Hansa Rostock am 34. Spieltag der 2. Bundesliga auf den Hamburger SV. Der HSV gewann zuletzt drei Spiele in Serie und kann sich mit einem Sieg in Rostock den Relegationsplatz drei sichern. Auch der direkte Aufstieg in die Bundesliga ist noch möglich. Dazu müsste aber Werder Bremen verlieren und die Hamburger in Rostock gewinnen. Die Gastgeber befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und wollen ihre Fans mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschieden.

Hansa Rostock gegen HSV in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem HSV findet am Sonntag, den 15.05.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 15:30 Uhr im Ostseestadion in Rostock statt. In diesem Artikel bekommt ihr alle Infos zur Übertragung.

Hansa Rostock will sich am 34. Spieltag gegen den HSV gebührend von seinen Fans verabschieden.

Rostock vs. HSV heute live: Wo wird das Spiel der 2. Bundesliga im TV übertragen?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte für die 2. Bundesliga am Sonntag hat der Pay-TV Sender Sky. Dort ist die Begegnung live und in voller Länge zu sehen. Kommentator ist Thorsten Kunde. Das Spiel am entscheidenden 34. Spieltag kann auch in der Sky-Konferenz verfolgt werden. Moderator ist Yannick Erkenbrecher.

Hansa Rostock gegen den Hamburger SV: Das Spiel live im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV kostenpflichtig gestreamt werden.

Vor Zweitliga-Finale in Rostock: HSV-Profi Suhonen mit Wadenbeinbruch

Aufstiegskandidat Hamburger SV geht personell geschwächt ins Zweitliga-Finale bei Hansa Rostock. Der finnische Mittelfeldspieler Anssi Suhonen erlitt im Training einen Wadenbeinbruch und wurde bereits am Donnerstag operiert. Der 21-Jährige, der im April seinen Vertrag bei den Hanseaten vorzeitig bis 2026 verlängert hatte, war in den vergangenen Wochen beim HSV zum Stammspieler avanciert und auch für Einsätze in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes eingeplant.