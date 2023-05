Für die weltbesten Tennisspieler steht mit dem Rom Masters 1000 das nächste große Turnier im Kalender. Der traditionsreiche Sandplatz-Wettbewerb ist als eines von neun Tennis-Turnieren Teil der ATP Tour Masters 1000. Das Rom Masters ist sowohl ein Turnier der WTA Tour 2023 für Damen als auch ein ATP Turnier für Herren. Das Turnier gilt als Generalprobe für die French Open.

Zeitplan, Spielplan, TV-Übertragung und Favoriten – Alle Informationen zu den diesjährigen Rom Masters 1000 im Überblick.

Tennis in Rom: Spielplan im Herren-Finale

Alle Matches des heutigen Tages im Überblick:

Herren, Einzel

Finale - 21.05.2023, 16:00 Uhr: Holger Rune - Daniil Medvedev

Zverev verpasst Viertelfinale von Rom - Hanfmann im Viertelfinale raus

Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom deutlich verpasst, dafür kam "Gladiator" Yannick Hanfmann erstmals bei einem Turnier der 1000er-Kategorie bis in die Runde der letzten acht, wo er sich in zwei Sätzen letztlich Daniil Medvedev geschlagen geben musste. Zverev musste sich in der Revanche gegen Daniil Medwedew nach 1:56 Stunden mit 2:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben und verpasste damit das Viertelfinalduell mit Hanfmann. Dieser hatte sich unmittelbar zuvor nach einem neuerlichen Kraftakt gegen Andrej Rublew mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 durchgesetzt und trifft damit auf den nächsten Gegner aus Moskau.

Rom Masters 2023: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Leider wird das Sandplatz-Turnier in Madrid nicht im Free-TV übertragen. Wer die Spiele live im TV und Stream verfolgen will, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

Rom Masters 2023: Der Zeitplan des Turniers

Von Runde 1 bis zum Endspiel werden alle Matches bei den Rom Masters im Freien auf dem Sandplatz im Stadio del tennis di Roma bestritten. Der Tennis-Tempel wurde 2010 renoviert und bietet Platz für 10.500 Zuschauer. Das große Finale steigt am Sonntag, den 21. Mai 2023.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers im Überblick:

Rom Masters Runde der letzten 128/64

10. bis 12. Mai: Damen und Herren

Rom Masters Runde der letzten 32

13. Mai: Damen-Sechzehntelfinale

14. Mai: Herren-Sechzehntelfinale

Rom Masters Achtelfinale

15. Mai: Damen-Achtelfinale

16. Mai: Herren-Achtelfinale

Rom Masters Viertelfinale

16. Mai: Damen-Viertelfinale

17. Mai: Herren-Viertelfinale

Rom Masters Halbfinale

18. Mai: Damen-Halbfinale

19. Mai: Herren-Halbfinale

Rom Masters Finale

20. Mai: Damen-Finale

21. Mai: Herren-Finale

Preisgeld im Einzel beim Rom Masters 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein fettes Preisgeld freuen. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

1. Runde: 16.000 Euro + 10 Ranglistenpunkte

2. Runde: 27.000 Euro + 25 Ranglistenpunkte

3. Runde: 48.000 Euro + 45 Ranglistenpunkte

Achtelfinale: 84.000 Euro + 90 Ranglistenpunkte

Viertelfinale: 161.000 Euro + 180 Ranglistenpunkte

Halbfinale: 308.000 Euro + 360 Ranglistenpunkte

Finalist: 580.000 Euro + 600 Ranglistenpunkte

Sieger: 1.100.000 Euro + 1000 Ranglistenpunkte

ATP Rom Masters: Das sind die Sieger der letzten zehn Jahre

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic geht als Titelverteidiger ins diesjährige Turnier. Gemeinsam mit dem Spanier Rafael Nadal gewann er seit 2005 insgesamt 16-mal das ATP-Turnier. Der Spanier sagte seine Teilnahme beim Turnier jedoch kurzfristig ab. Zuletzt konnte mit Alexander Zverev 2017 ein deutscher Tennis-Spieler das renommierte Turnier gewinnen.

Die Sieger der Rom Masters seit 2015