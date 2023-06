Die Kicker des FV Bonn-Endenich 1908 haben es zur Feier ihrer Meisterschaft in der Landesliga so richtig krachen lassen! Die große Sause fand für den frisch gebackenen Aufsteiger in diesem Jahr am legendären Ballermann statt.

Fußballer aus Bonn bestellen 1.000 Bier! Wie hoch ist die Rechnung?

„Bamboleo“ an der berühmten Schinkenstraße. Bei einem Bier pro Person ist es allerdings nicht geblieben: Die Jungs haben sich sage und schreibe 1.000 0,2-Liter-Gläser des Gerstensafts bestellt. Die üppige Rechnung ließ nicht lange auf sich warten: Die Kicker mussten für ihre außergewöhnliche Bestellung 2.300 Euro bezahlen. Was gehört zu einer Feier dazu? Richtig: Bier! Für die feierwütige Truppe aus Bonn ging es laut „Bild“ -Bericht zum Frühschoppen ins Lokalan der berühmten Schinkenstraße. Bei einem Bier pro Person ist es allerdings nicht geblieben:Die üppige Rechnung ließ nicht lange auf sich warten: Die Kicker mussten für ihre außergewöhnliche Bestellungbezahlen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Bonner Kicker sollen Rekord gebrochen haben

Die Jungs aus Bonn haben dem Artikel zufolge sogar einen Rekord im „Bamboleo“ gebrochen. Diesen hatte bislang eine Fußballmannschaft aus Elztal (Baden-Württemberg) inne. Die 25 Kicker des SG Ropfe sollen im vergangenen Jahr 600 Bier bestellt haben.