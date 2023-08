Nach den Weltmeisterschaften 2014 wird das älteste französische Nationalgestüt Haras du Pin, auch bekannt als das Versailles der Pferde, erneut zum Austragungsort eines internationalen Championats. Vom 9. bis 13. August finden hier die Vielseitigkeits-Europameisterschaften 2023 statt.

Sechs deutsche Reiterpaare haben die Berechtigung, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Die endgültige Zusammensetzung der deutschen Mannschaft aus diesen sechs Paaren wird erst vor Ort festgelegt. Die Briten, die den Titel in der Team- und Einzelwertung bei der vorherigen Europameisterschaft 2021 im schweizerischen Avenches errungen haben, werden als Titelverteidiger in die Normandie reisen.

Alle Informationen zur EM in der Vielseitigkeit 2023 im Überblick.

EM Vielseitigkeit 2023: Zeitplan und Termine

Das Turnier beginnt mit dem Eröffnungstag am Mittwoch, 9. August 2023. Bis Sonntag, 13. August sind die weltbesten Vielseitigkeitsreiten dann im Einsatz. Alle Termine im Überblick:

Europameisterschaft Vielseitigkeit 2023: Übertragung live im TV und Stream

Leider ist aktuell noch nicht bekannt, ob die Europameisterschaften in der Vielseitigkeit im Free-TV übertragen werden.

alle Wettbewerbe an diesem Reitsport-Wochenende live verfolgen möchte, kann dies nur mit dem Reitsport-Streamingdienst Livestream. Allerdings ist dieses Angebot kostenpflichtig. Weran diesem Reitsport-Wochenende live verfolgen möchte, kann dies nur mit dem Reitsport-Streamingdienst ClipMyHorse.TV im. Allerdings ist dieses Angebot

Die deutsche Mannschaft gewann zuletzt Silber bei EM 2021 im Schweizer Avenches.

© Foto: Stefan Lafrentz/dpa

Deutsche Teilnehmer bei der Europameisterschaft in der Vielseitigkeit 2023

Für die Europameisterschaft wurden folgende sechs Reiterpaare nominiert: