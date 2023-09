Die Europameisterschaften im Springreiten 2023 finden ab Ende August wieder in Mailand auf der "SNAI San Siro Rennbahn" statt. Die Reitanlage liegt nahe dem Zentrum von Mailand und zählt zu den angesehensten und modernsten der Welt.

Vor der Vergabe der EM an Mailand wurde die Rennbahn-Anlage von den Italienern renoviert. Ursprünglich bot die Rennbahn 8.000 Sitzplätze, doch für die EM wurden zusätzlich 10.000 provisorische Plätze geschaffen.

Sechs deutsche Reiterpaare haben die Berechtigung, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Die endgültige Zusammensetzung der deutschen Mannschaft aus diesen sechs Paaren wird erst vor Ort festgelegt.

Alle Infos zur EM im Springreiten 2023 im Überblick.

Die EM in Mailland beginnt mit dem Eröffnungstag am Dienstag, 29. August 2023. Bis Sonntag, 3. September kämpfen die weltbesten Springreiter dann um die EM-Titel. Alle Termine im Überblick:

Weran diesem Reitsport-Wochenende live verfolgen möchte, kann dies nur mit dem Reitsport-Streamingdienst ClipMyHorse.TV im. Allerdings ist dieses AngebotDer öffentlich-rechtliche Sender ZDF wird allerdings ausgewählte Wettkämpfe von der EM im Springen live im Free-TV sowie im Stream übertragen. Zudem bietet das ZDF am Freitag ab 13.25 Uhr sowie am Sonntag ab 11.55 Uhr einen Live-Stream an. Im Free-TV läuft eine Zusammenfassung der Wettkämpfe am Sonntag, 3. September, um 16.15 Uhr im ZDF-"sportstudio live".