Das Achtelfinale der Champions League geht am heutigen Mittwoch, den 9.3.2022, mit dem Rückspiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain weiter.

Die Madrilenen müssen eine 0:1 Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen, PSG-Stürmer Kylian Mbappé hatte seinen Club mit einem Last-Minute-Treffer zum Sieg geschossen.

Free-TV : Läuft das Achtelfinal-Rückspiel im frei empfangbaren Fernsehen?

DAZN oder Amazon Prime : Wo wird das Spiel live im Stream übertragen?

Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Champions-League-Spiel Real Madrid gegen PSG.

Real Madrid gegen PSG heute in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Rückspiel zwischen Real und PSG findet am Mittwoch, den 9.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte von Real Madrid. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Danny Makkelie.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Real Madrid, Paris Saint-Germain

: Real Madrid, Paris Saint-Germain Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 09.03.2022, 21:00 Uhr

: 09.03.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Santiago Bernabéu, Madrid

: Santiago Bernabéu, Madrid Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

PSGs Kylian Mbappe (l) konnte im Hinspiel gegen Real Madrid den späten und wichtigen Siegtreffer zum 1:0 Heimsieg erzielen. Nachdem sein Einsatz fraglich war, kann Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel bei Real Madrid wohl auf den zuletzt angeschlagenen Fußball-Weltmeister setzen.

Real Madrid vs. PSG Übertragung: Wird das Achtelfinal-Rückspiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.



Übertragung auf Amazon Prime oder DAZN: Wer zeigt Madrid gegen Paris im TV und Stream?

Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen und zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstagabend in der Königsklasse. Gestern zeigte der Streamingdienst die Partie Bayern gegen Salzburg. Heute ist DAZN an der Reihe: Das Sport-Streaming-Portal wird Real gegen PSG live und in voller Länge sowohl im Pay-TV als auch im Livestream übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Madrid gegen Paris am 09.03.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

Champions League live: So könnt ihr die Sender DAZN 1 und DAZN 2 empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diese Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.