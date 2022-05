Mittwoch, den 04.05.2022, ist Manchester City zu Gast bei Real Madrid. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams war das torreichste Halbfinale in der Geschichte der UEFA Champions League. Können sich die Fans auf ein ähnliches Spektakel freuen? Am heutigen, den, isty zu Gast beiDas Hinspiel zwischen diesen beiden Teams war das torreichste Halbfinale in der Geschichte der. Können sich die Fans auf ein ähnliches Spektakel freuen? Das Hinspiel endete 4:3 mit dem glücklicheren Ende für die „Skyblues“. Schafft das Team von Pep Guardiola den zweiten Finaleinzug in Folge oder erreichen die „Könglichen“ erstmals seit dem Titelgewinn 2018 wieder das Endspiel?

Wo wird das Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Champions League bekommt ihr hier.

Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinal-Rückspiel: Anpfiff, Spielort, Zuschauer und Schiedsrichter

Die Partie zwischen Real Madrid und Manchester City findet am Mittwoch, den 04.05.2022, um 21:00 Uhr im Santiago Bernabéu in Madrid statt. Das Stadion bietet Platz für ca 81.000 Zuschauer, diese Unterstützung kann Real Madrid gegen die spielstarken Gäste aus Manchester auch gebrauchen. Beide Teams haben sich in der heimischen Liga für diese Partie warm geschossen. Beide gewannen ihre Ligaspiele jeweils mit 4:0.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Real Madrid, Manchester City

Real Madrid, Manchester City Wettbewerb: Champions League, Halbfinal-Rückspiel

Champions League, Halbfinal-Rückspiel Datum und Uhrzeit : 04.05.2022, 21:00 Uhr

: 04.05.2022, 21:00 Uhr Spielort : Santiago Bernabéu, Madrid

: Santiago Bernabéu, Madrid Zuschauer: 81.000

Champions League live: Wo läuft das Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City live im TV?

Real Madrid gegen Manchester City wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die Rechte an der Champions League am Mittwoch und überträgt das Spiel auf DAZN 1.

Real Madrid gegen Man City: Gibt es eine Übertragung im Stream?

Einen kostenlosen Stream für das Champions League-Spiel wird es nicht geben. DAZN zeigt die Partie Real Madrid gegen Manchester City im Stream live und in voller Länge, allerdings kostenpflichtig. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung Real Madrid vs. Manchester City am 04.05.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN

CL heute live: Moderator, Kommentator, Experte und Vorberichte auf DAZN

Moderator beim heutigen Fußballabend im Etihad Stadium ist Alex Schlüter, als Experte wird Sandro Wagner dabei sein und als Kommentator übernimmt Uli Hebel das Mikro. DAZN startet mit der Übertragung bereits 30 Minuten vor Spielbeginn um 20:30 Uhr. Die Zuschauer bekommen in dieser Zeit ausführliche Vorberichte, Interviews und Analysen zum Spiel.

Wer ist der Schiedsrichter beim Spiel Real Madrid gegen Man City?

Die UEFA setzt beim Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City einen ihrer erfahrensten Schiedsrichter ein. Daniele Orsato aus Italien leitet das Halbfinale heute. Das ist das rein italienische Schiedsrichtergespann im Überblick:

Daniele Orsato (Schiedsrichter)

Ciro Carbone und Alessandro Giallatini (Assistenten)

Davide Massa (Vierter Offizieller)

Massimiliano Irrati (Video-Assistent)

Paolo Valeri (VAR-Assistent)

DAZN 1: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Der lineare Fernsehsender DAZN 1 kann dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

Real Madrid vs. Manchester City: Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften

In der UEFA Champions League standen sich beide Teams bisher sieben Mal gegenüber. Dabei gewannen die „Citizens“ drei Begegnungen, zwei endeten mit einem Unentschieden. Real Madrid konnte lediglich zwei Partien für sich entscheiden. Der letzte Sieg gegen Man City gelang Real Madrid im Jahr 2016.