In der K.o.-Phase der Europa League gibt es heute das Rückspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian. Das Spiel findet am Donnerstag, 24.02.2022, statt, Gastgeber sind die Spanier.

Wo wird das Play-off-Spiel zwischen Real Sociedad San Sebastian und RB Leipzig live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Europa League bekommt ihr hier.

Europa League – Real Sociedad vs. RB Leipzig Übertragung: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Spiel zwischen Real Sociedad San Sebastian und RB Leipzig findet am Donnerstag, den 24.02.2022, um 18:45 Uhr in der Reale Arena in San Sebastian statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Real Sociedad San Sebastian, RB Leipzig

: Real Sociedad San Sebastian, RB Leipzig Wettbewerb : Europa League, K.o.-Runden-Play-off

: Europa League, K.o.-Runden-Play-off Datum und Uhrzeit : 14.02.2022, 18:45:00 Uhr

: 14.02.2022, 18:45:00 Uhr Spielort : Reale Arena, San Sebastian

: Reale Arena, San Sebastian Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Real Sociedad gegen RB Leipzig: Läuft das Europa League Spiel live im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Play-off-Spiel der Europa League zwischen Real Sociedad und Leipzig live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die Antwort lautet: Zum Teil. RTL zeigt die Schlussphase des Spiels ab 20.15 Uhr im Free-TV. Ab 23:00 Uhr zeigt RTL die Highlights und Zusammenfassung der Spiele, inklusive BVB gegen Glasgow Rangers. Das Spiel in voller Länge wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Streamingdienst RTL+ gesichert.

San Sebastian vs. Leipzig: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Europa League-Spiel wird es nicht geben. RTL+ zeigt die Partie Real Sociedad gegen Leipzig im Stream live und in voller Länge, allerdings kostenpflichtig. Die Übertragung beginnt um 17:30 Uhr mit einer unterhaltsamen Talk-Runde.

Alle Infos zur Übertragung Real Sociedad vs. RB Leipzig am 24.02.2022 um 18:45 Uhr: