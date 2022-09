Heute, am 10.09,.2022, trifft Borussia Dortmund auf RB Leipzig. Es ist der 6. Spieltag der 1. Bundesliga. Der BVB liegt nach fünf Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Spielstil unter Trainer Edin Terzic hat sich aber geändert. Dortmund hat nach fünf Spieltagen nur acht Tore geschossen. Das ist die schwächste Ausbeute seit acht Jahren. Bei drei von vier Siegen hieß das Ergebnis 1:0. Die Mannschaft aus Leipzig hat lediglich fünf Punkte auf dem Konto und trifft nun mit Marco Rose auf der Trainerbank auf den BVB.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 10.09.2022, treffen RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Borussia Dortmund

: RB Leipzig, Borussia Dortmund Wettbewerb : 6. Spieltag, 1. Bundesliga

: 6. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 10.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 10.09.2022, 15:30 Uhr Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer: 47.069

Marco Rose ist der neue Trainer von RB Leipzig.

© Foto: Jan Woitas/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft Leipzig gegen BVB im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 3

: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 3 Live-Stream: SkyGo, WOW

RB Leipzig: Marco Rose ist neuer Trainer von RB Leipzig

Nach dem schwachen Saisonstart und der Heimniederlage in der Champions League wurde Domenico Tedesco entlassen. Als Nachfolger verpflichteten die Leipziger Marco Rose. Rose war bereits Trainer bei den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund unter Vertrag. Der neue Cheftrainer trifft am heutigen Samstag also auf seinen Ex-Verein Borussia Dortmund.