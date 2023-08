In „Ragnarök“ trifft nordische Mythologie auf Klimawandel. Darunter zu leiden hat die norwegische Kleinstadt, in der die Netflix-Serie spielt und die Teenager, die zwischen all den Krisen erwachsen werden. Auch nach zwei Staffeln sind immer noch einige Fragen unbeantwortet: Welche Folgen hat die Freilassung der Seeschlange Jörmungandr? Und kann Hauptfigur Magne die Stadt von den Jutuls befreien? Fans hoffen in Staffel 3 nun auf Antworten.

Startdatum, Handlung, Trailer, Besetzung und Co. – alles, was ihr zur neuen Staffel der Fantasy-Teen-Serie wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Wie es mit Magne und seinen Freunden weitergeht, erfahren wir ab Donnerstag, 24.08.2023. Netflix veröffentlicht alle sechs Folgen von Staffel 3 zeitgleich. Wie alle Neuerscheinungen sind diese am Startdatum ab 9 Uhr verfügbar.

Darum geht es in „Ragnarök“

In der Stadt Edda leiden die Anwohner unter den Auswirkungen des Klimawandels. Extreme Wetterschwankungen, lange Dürreperioden und mysteriöse Vergiftungserscheinungen machen das Leben in der Region zur Herausforderung. Viele vermuten gar, der Untergang sei nah. Wäre da nicht ein Jugendlicher, der gerade in die Stadt gezogen ist und göttliche Kräfte entfaltet. Denn Magne, der Hauptcharakter der Serie, ist die Reinkarnation von Thor. Sein Schicksal: Den Untergang verhindern.

Die erste Staffel von „Ragnarök“ endet mit einem Aufeinandertreffen zwischen Magne und dem Riesen Vidar. Dieser Kampf wird in Staffel 2 fortgesetzt, und auch Magnes Bruder Laurits entdeckt eigene Kräfte.

In Staffel 3 wird Hauptcharakter Magne (David Stakston) immer mehr zum Gott Thor.

© Foto: Christian Geisnaes/Netflix

Was ist über die Handlung von Staffel 3 bekannt?

Netflix hat vorab keine Storyline zur Fortsetzung veröffentlicht. Doch nach Staffel 2 ist klar, dass auch Laurits eine göttliche Reinkarnation ist und die Frage ist nun, welche Rolle er noch spielen wird. Zudem dürfte die Freilassung der Seeschlange Jörmungandr für spannende Momente sorgen – und nicht zuletzt die Frage, ob Magne es letztendlich schafft, die Stadt von den Jutuls zu befreien.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3 von „Ragnarök“?

Rund drei Wochen vor dem Start hat Netflix den Trailer zur dritten „Ragnarök“-Staffel veröffentlicht. Dieser verrät schon vorab, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen werden.

Die Besetzung von „Ragnarök“ Staffel 3 im Überblick

Der Cast von „Ragnarök“ ist in Deutschland bisher eher unbekannt, doch das verleiht der Serie einen frischen Wind. Zur Besetzung zählen unter anderem folgende Darstellerinnen und Darsteller:

Rolle – Darsteller