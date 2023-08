Am Montagmorgen hat das ZDF die Bombe platzen lassen: Prinz Harry wird am 9. September ab 23 Uhr zu Gast im aktuellen Sportstudio sein. Grund des Besuchs: Die Invictus Games, die vom 9. bis zum 16. September in Düsseldorf stattfinden.

Gemeinsam mit Boris Pistorius im aktuellen Sportstudio

„Zusammen mit drei Teilnehmern der Invictus Games und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht es vor allem um den internationalen Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Soldaten“, teilt das ZDF mit.

Was sind die Invictus Games?

Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry gegründet. Soldatinnen und Soldaten mit Verletzungen oder Beeinträchtigungen können an den Spielen teilnehmen. Mehr als 500 Athleten aus 21 Nationen werden in Düsseldorf an den Start gehen. Disziplinen sind unter anderem Leichtathletik, Bogenschießen, Gewichtheben, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball und Tischtennis. In den vorherigen Jahren fand das Sportevent in London, Orlando, Toronto, Sydney und Den Haag statt.