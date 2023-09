Es ist wieder „Freitag im Ersten“. Der Sender entführt uns am 15. September 2023 ans Meer, denn er strahlt den zwölften Teil der „Praxis mit Meerblick“ erneut aus. In „Hart am Wind“ muss die „Ärztin ohne Doktortitel“ einen Kite-Surfer bei einem Notarzteinsatz aufpäppeln. Doch damit nicht genug, eine Thrombose-Patientin und eine sich selbstverletzende Teenagerin fordern zudem Noras volle Aufmerksamkeit.

Wann läuft der Film? Worum geht es? Wer spielt mit? Alles, was ihr über den Film wissen müsst, findet ihr hier.

„Praxis mit Meerblick – Hart am Wind“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im April 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Nun wiederholt der Sender ihn am Freitag, 15. September 2023, zur Primetime. Wer den Film verpasst, kann ihn in der Nacht zum Folgetag ansehen.

Die Sendetermine mit Sendezeit im Überblick:

Freitag, 15.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 16.09.2023, um 01:30 Uhr im Ersten

Gibt es „Praxis mit Meerblick – Hart am Wind“in der Mediathek?

Wer beide Termine verpasst, hat danach noch die Möglichkeit, den Film anzuschauen. Denn seit dem 15.09.2023 steht er in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Praxis mit Meerblick – Hart am Wind“?

Nora Kaminski leidet nach dem Beziehungsende mit Peer. Doch sie gibt ihre drei wichtigen Bereich im Leben nicht auf. Ihr Privatleben, die Praxis und als Notärztin unterwegs zu sein, gehören einfach zu ihr. Nach einem halsbrecherischen Absturz lernt sie den Kite-Surfer Ben Kralmann kennen. Nora findet heraus, dass aber nicht nur der Absturz ihm körperlich zusetzt. Eigentlich müsste er sich wegen eines Aneurysmas einer Hirn-OP unterziehen. Dass seine Angst vor potenziellen Schäden ihn sein Leben kosten könnte, sieht er nicht. Nora gibt ihr Bestes, um ihn davon zu überzeugen, dass er so viel mehr davon hat.

Doch ist er nicht der Einzige, bei dem sie ihr Gespür für Menschen beweisen muss: Die „Ärztin ohne Doktortitel“ kümmert sich auch um die Teenagerin Sarah, deren schlechte Blutwerte nicht besser werden. Bei einer Untersuchung entdeckt sie ungewöhnliche Verletzungen.

Allerdings sind aller guten Dinge drei: Eine andere Patientin wird zu ihr gebracht, mit dem Verdacht auf Thrombose. Da sie dem nur halb nachgeht und Doris Hebestreit bald darauf einen Zusammenbruch erleidet und fast zu spät ins Krankenhaus kommt, gibt sich Nora dafür die Schuld. Doch es zeigen sich auch Lichtblicke: Ihr Erzfeind Dr. Heckmann gibt sich von einer guten Seite. Ihr Sohn Kai hat gute Nachrichten: Seine Freundin Mandy bringt das lang ersehnte Baby auf die Welt! Das Beste ist: Die jungen Eltern haben sich umentschieden: Sie wollen nicht mehr nach Kanada ziehen, sondern auf Rügen bleiben.

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Hart am Wind“ im Überblick

Tanja Wedhorn übernimmt auch im zwölften Teil der „Praxis mit Meerblick“-Reihe die Rolle der Rügen-Ärztin Nora Kaminski. Wer ist sonst noch im Cast von „Hart am Wind“?

Alle Schauspieler und ihren Rollen im Überblick:

Tanja Wedhorn – Nora Kaminski

Benjamin Grüter – Dr. Hannes Stresow

Dirk Borchardt – Peer Kaminski

Patrick Heyn – Dr. Heckmann

Anne Werner – Dr. Maja Pirsich

Morgane Ferru – Schwester Mandy

Lukas Zumbrock – Kai Kaminski

Michael Kind – Michael Kubatsky

Petra Kelling – Roswitha Wing

Justus Johanssen – Ben Kralmann

Barbara Prakopenka – Pia Kralmann

Mats Kampen – Tobias Kralmann

Tilman Pörzgen – Matti

Swetlana Schönfeld – Doris Hebestreit

Steffen Schroeder – Markus Hebestreit

Anne Weinknecht – Jana Bug

Marla Quandt – Lisa Stresow

Karolina Thorwarth – Mutter Anne

Jule Hermann – Sarah

Bo Hansen – Lars Hinrichs

Thomas Schimanski – Jan Claasen

Wann und wo wurde „Hart am Wind“ gedreht?

Der zwölfte Teil wurde von August bis September 2020 gedreht. Als Drehorte dienten dabei Sassnitz und Ralswiek auf Rügen sowie Berlin. Die Praxis befindet sich beispielsweise in Sassnitz und ist eigentlich eine Ferienwohnung.

Die „Praxis mit Meerblick“-Reihe im Überblick

„Hart am Wind“ ist der zwölfte der aktuell 18 „Praxis mit Meerblick“-Filme. Fans der Reihe können sich auf mehr freuen: Zwei weitere Teile wurden von Mai bis Juli 2023 gedreht.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: