Am Sonntag, 11.06.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder in die bayerische Landeshauptstadt: Im Münchner „Polizeiruf 110: Paranoia“ ermitteln die Kommissare Eyckhoff und Eden in einem unheimlichen Fall. Eine Rettungssanitäterin wird zu einem Noteinsatz gerufen und bringt die Patientin ins Krankenhaus. Doch am nächsten Tag erfährt sie, dass die junge Frau angeblich nie eingeliefert wurde...

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Sonntagskrimi erfahrt ihr hier.

„Polizeiruf 110: Paranoia“: Letzter Krimi mit Verena Altenberger

Bessie Eyckhoff hockt auf einem Streugutbehälter und betrachtet ihr verbundenes Bein, in das eine halbe Stunde zuvor ein Messer gerammt wurde. „Manchmal könnte ich mir schon was Anderes vorstellen, also so berufsmäßig“, sagt die von Verena Altenberger gespielte Kommissarin zu ihrem Kollegen Dennis Eden. Doch zuerst muss sie im neuen „Polizeiruf 110“ aus München einen vertrackten Fall lösen, der sie nicht nur in dieser Szene an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit bringt. Es ist der letzte Einsatz für Bessie Eyckhoff, denn nach vier Jahren und sechs Fällen steigt die Österreicherin Verena Altenberger aus der ARD-Krimireihe aus, um sich ganz auf neue Projekte zu konzentrieren. Altenbergers Abgang ist ein Verlust für die Krimireihe, wie gerade auch ihr letzter Fall „Polizeiruf 110: Paranoia“ beweist.

„Polizeiruf 110: Paranoia“: Handlung am 11.06.2023

Die Sanitäterin Sarah Kant und ihr Kollege und Ex-Freund Carlo Melchior werden zu einem Noteinsatz in eine Wohnung gerufen. Sie finden eine schwerverletzte Frau, die wohl von einem Unbekannten niedergestochen wurde, den Sarah noch gesehen haben will. Sie bringen die Schwerverletzte ins Krankenhaus, doch als sich Sarah am nächsten Tag nach der Patientin erkundigt, ist sie verschwunden, und nicht nur das: Der Noteinsatz wurde seltsamerweise nirgendwo vermerkt – Altmeister Hitchcock lässt schön grüßen.

Bessie und Eden müssen sich derweil um den rätselhaften Tod eines türkischen Tellerwäschers kümmern, der in derselben Nacht vor dem Schnellrestaurant, in dem er arbeitete, ermordet wurde. Sein Chef hat gesehen, wie sich ein Mann mit auffällig roten Schnürsenkeln an den Schuhen vom Tatort entfernte. Von roten Schnürsenkeln, die sie an dem fliehenden Mann im Mietshaus beobachtet haben will, berichtet kurz darauf auch Sanitäterin Sarah der Kommissarin, doch ist die offenbar an Verfolgungswahn leidende junge Frau glaubwürdig? Sarahs Ex-Freund wurde kurz zuvor in seiner Wohnung erstochen, und der Fall, in dem zu einem späten Zeitpunkt TV-Star Francis Fulton-Smith auftaucht, wird immer rätselhafter.

© Foto: BR/Amalia Film und Dragonbird Films/Sabine Finger

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist „Paranoia“ aus München?

Der von Regisseur Tobias Ineichen nach Hitchcock-Art inszenierte und mördermäßig spannende Krimi um eine junge Rettungssanitäterin am Abgrund überzeugt nicht nur als unheimlicher Suspense-Thriller, sondern wartet auch immer wieder mit gelungenen kleinen Miniaturen aus dem Wahnsinn des Großstadtlebens auf: Da wird ein Rettungswagen von einem wütenden Straßenmob angegriffen, Klimakleber blockieren den Verkehr, und im Nachbargebäude eines Mietshauses, das gerade aufwendig und für die Mieter vermutlich sauteuer saniert wird, treffen Bessie und Eden auf einen völlig vereinsamten und offenbar verrückten Eigenbrötler, der in der Wohnung gegenüber etwas Entscheidendes beobachtet hat.

Das bringt dem Krimi vier von vier Pistolen ein: Unbedingt gucken! Spricht am Montag jeder drüber.

„Polizeiruf 110: Paranoia“: Besetzung am 11.06.2023

Für „Paranoia“ schlüpft Verena Altenberger zum sechsten und letzten Mal in die Rolle der Hauptkommissarin Bessie Eyckhoff. Wer die weiteren Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff – Verena Altenberger

Dennis Eden – Stephan Zinner

Sarah Kant – Marta Kizyma

Carlo Melchior – Timocin Ziegler

Schumann – Sebastian Kempf

Kerstin Schnabel – Maria Lüthi

Umut Kanoglu – Aslan Aslan

Dr. Matar – Michele Cuciuffo

Martin Blank – Francis Fulton-Smith

Doldinger – Peter Luppa

Pfleger Fahad – Delschad Numan Khorschid

Billinger – Olaf Becker

Kim – Katharina Hauter

Sven Dörner – Max Rothbart

Libanese – Imad Mardnli

Nachbar – Christian Heiner Wolf

Jenny – Sushila Sara Mai

Mia – Giulia Goldammer

„Polizeiruf 110“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Der neue „Polizeiruf 110“ läuft wie gewohnt am Sonntagabend zur Primetime im Ersten. Anschließend wird er mehrmals wiederholt. Alle Sendetermine auf einen Blick:

Sonntag, 11.06.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 11.06.2023 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 12.06.2023 um 04:15 Uhr auf ONE

Dienstag, 13.06.2023 um 00:30 Uhr im Ersten

Für gewöhnlich stehen die Sonntagskrimis nach der Ausstrahlung auch noch für einen gewissen Zeitraum in der ARD Mediathek als Stream zur Verfügung.

Die Kommissare im Münchner „Polizeiruf 110“

Verena Altenberger, die dem Sonntagskrimi als Kommissarin den Rücken kehrt, zählt zu einer ganzen Riege hervorragender Schauspielerinnen und Schauspieler, die den Münchner „Polizeiruf“ in den vergangenen Jahren zu etwas Besonderem gemacht haben, dazu gehören etwa Edgar Selge oder Matthias Brandt. Mit Johanna Wokalek als Altenbergers Nachfolgerin hat der Bayerische Rundfunk erneut eine erstklassige Schauspielerin für den Job gewonnen.