Am Sonntag, 31.01.2021, läuft der „Polizeiruf 110: Monstermutter“ im Ersten.

Es ist der letzte Krimi mit Maria Simon – Handlung und Darsteller im Überblick.

„Polizeiruf“-Kritik: Lohnt sich das Einschalten?

Am Sonntag läuft der letzte „Polizeiruf 110“ aus Brandenburg mit Maria Simon als Kommissarin Olga Lenski. In ihrem letzten Fall gerät die Ermittlerin in große Gefahr...

„Polizeiruf 110: Monstermutter“: Letzter Fall mit Maria Simon

Es hat immer ein bisschen gewirkt, als würde sich die Schauspielerin Maria Simon in der Rolle der brandenburgischen Kommissarin Olga Lenski nicht so richtig wohl fühlen. Das gilt vor allem für die vergangenen sechs Jahre, in denen die heute 44-jährige Schauspielerin in der Krimireihe „Polizeiruf 110“ an der Seite ihres Kollegen Lucas Gregorowicz, der Lenskis polnischen Kollegen Adam Raczek spielt, agierte.

Bis auf die Tatsache, dass Lenski und Raczek zwei Sturköpfe sind und sich gerne mal kabbeln, fiel den Machern vom ausführenden Sender RBB in Berlin aber auch nicht gerade viel zu den beiden ein, und viele Fälle mit dem manchmal coolen, meist aber nur muffeligen Duo waren unansehnlich, einige sogar richtig schlecht.

Vor zwei Jahren hat Maria Simon verkündet, ihre Rolle als Kommissarin an den Nagel zu hängen, um sich neuen Projekten zu widmen. Jetzt ist sie zum letzten Mal als Olga Lenski zu sehen: Leider ist auch ihr Abschiedskrimi „Monstermutter“ kein Hingucker.

„Polizeiruf“ am Sonntag: Darum geht es

Eigentlich ist Olga Lenski zum Start ihres finalen Falles schon nicht mehr so richtig bei der Polizei: Sie hat ihren Dienst quittiert und bummelt mit ihrer kleinen Tochter Alma ihren Resturlaub ab. Doch dann wird im Jugendamt von Frankfurt/Oder eine Sozialarbeiterin mit einer Schere erstochen, und Lenski wird von ihrem Chef Karol Pawlak (Robert Gonera) kurzerhand zurückbeordert, um die Ermittlungen zu übernehmen. Davon ist Adam Raczek gar nicht begeistert, denn er ist stinksauer auf seine Kollegin, weil sie ihm ihre Kündigung verschwiegen hat. Die beiden finden heraus, dass die Sozialarbeiterin nach einem Streit von der gerade aus dem Gefängnis entlassenen Louise Bronski (Luzia Oppermann) getötet wurde.

Die Kommissare Lenski (Maria Simon, r.) und Raczek (Lucas Gregorowicz) befragen Nicole Bronski (Jule Böwe), die Mutter der flüchtigen Täterin.

© Foto: rbb/Eikon/Oliver Feist

Die cholerische junge Frau mit dem langen Vorstrafenregister, deren kleine Tochter das Amt vor Jahren in eine Pflegefamilie gegeben hat, ist eine tickende Zeitbombe: Sie will unbedingt herausfinden, wo ihre geliebte Lilly steckt und schreckt dabei vor nichts zurück. In der Wohnung eines Anwalts trifft die gewaltbereite Louise auf Olga Lenski, überwältigt die Kommissarin und nimmt sie als Geisel. Die beiden Frauen machen sich im Auto auf den Weg zu Lillys Pflegefamilie, und Adam Raczek macht sich große Sorgen um seine Noch-Kollegin – zu Recht, denn die furchteinflößende und titelgebende „Monstermutter“ Louise scheint zu allem entschlossen zu sein und steuert unbeirrt auf einen dramatisch-tragischen Showdown zu.

„Polizeiruf 110“ aus Brandenburg zukünftig mit André Kaczmarczyk

Maria Simon scheidet aus, Lucas Gregorowicz macht weiter: Der 44-Jährige wird auch künftig im „Polizeiruf 110“ aus Brandenburg als Adam Raczek zu sehen sein, an seiner Seite ermittelt dann der Schauspieler André Kaczmarczyk als neuer Kommissar.

Der 35-jährige Schauspieler hatte bereits mehrere Rollen in TV-Produktionen. So war er zuletzt in „Die Chefin“, „München Mord: Wo bist du, Feigling?“ und „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ zu sehen.

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist die Bewertung des Krimis?

Der von Drehbuchautor und Regisseur Christian Bach inszenierte Film schleppt sich vor allem in der ersten Hälfte zäh wie ein alter Trecker durch den Brandenburger Sand im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Es passiert vordergründig zwar einiges, immerhin wird Kommissarin Lenski von einer irren Kriminellen gekidnappt. Doch der Krimi bekommt die PS des einigermaßen spektakulären Plots einfach nicht auf die Straße.

Das bringt „Polizeiruf 110: Monstermutter“ zwei von vier Pistolen ein: Eher was für echte Fans.

„Polizeiruf 110: Monstermutter“: Sendetermine und Mediathek

Neben der Erstausstrahlung auf dem gewohnten Sendeplatz wird der neue Frankfurt/Oder-Krimi zweimal wiederholt.

Sonntag, 31.01.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 31.01.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 02.02.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek könnt ihr den „Polizeiruf“ im Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate als Stream verfügbar.

„Polizeiruf 110“ Besetzung: Die Darsteller in „Monstermutter“

Wer sind die Schauspieler im neuen Brandenburg-Krimi? Wir haben euch die Besetzung aufgelistet:

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski – Maria Simon

Kriminalhauptkommissar Adam Raczek – Lucas Gregorowicz

Louise Bronski „Lou“ – Luzia Oppermann

Nicole Bronski – Jule Böwe

Maria Lenski – Natalia Bobyleva

Ulrike Lacknitz – Petra Hartung

Karol Pawlak – Robert Gonera

Wiktor Krol – Klaudiusz Kaufmann

Polizeihauptmeister Wolfgang Neumann „Wolle“ – Fritz Roth

Alma Lenski – Aennie Lade

Veith Hannwacker – Rainer Strecker