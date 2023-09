Im Sonntagskrimi am 17.09.2023 geht es für die ARD-Zuschauer quasi pünktlich zum Oktoberfest-Start in die bayerische Landeshauptstadt: Im „Polizeiruf 110: Little Boxes“ gibt die neue Münchner Kommissarin Cris Blohm, gespielt von Johanna Wokalek, ihr Debüt. Gemeinsam mit ihren Kollegen muss sie einen Mord im akademischen Milieu aufklären.

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Krimi erfahrt ihr hier.

„Polizeiruf 110: Little Boxes“: Erster Fall für Johanna Wokalek

Im Sonntagskrimi „Polizeiruf 110“ aus München sind schon einige große Schauspieler auf Mörderjagd gegangen: Edgar Selge, Jörg Hube, Matthias Brandt und zuletzt Verena Altenberger ermittelten in der bayerischen Landeshauptstadt. Nach Altenbergers Ausstieg als Kommissarin Bessie Eyckhoff war es deshalb für den Bayerischen Rundfunk wichtig, eine respektable Nachfolgerin zu finden. Mit Johanna Wokalek, bekannt aus Kinofilmen wie „Der Baader Meinhof Komplex“ oder „Die Päpstin“, konnten die Verantwortlichen eine Darstellerin gewinnen, der ein großer Ruf vorauseilt.

Im Krimi „Polizeiruf 110: Little Boxes“ ist die 48-Jährige zum ersten Mal als Kommissarin Cris Blohm zu sehen und liefert ein eher unauffälliges Debüt ab: Johanna Wokalek spielt sich nicht in den Vordergrund und stellt sich ganz in den Dienst des Films, der eine grelle Satire auf die Auswüchse von Political Correctness und Wokeness im akademischen Milieu ist. Damit bleibt die renommierte und vielfach preisgekrönte Schauspielerin aber auch deutlich unter ihren Möglichkeiten: Da ist noch Luft nach oben, und es muss sich erst noch zeigen, ob die Rolle der schnippischen und hartnäckigen Kommissarin Cris Blohm wirklich zu ihr passt.

Darum geht es in „Polizeiruf 110: Little Boxes“

Zum Münchner Ermittlerteam zählen außerdem der aus den Eberhofer-Krimis bekannte Stephan Zinner als Kommissar Dennis Eden – ein handfester bayerischer Bauchmensch und damit der perfekte Kontrast zur kühlen Analytikerin Blohm – sowie Bless Amada als Otto Ikwuakwu, ein intellektueller Schwarzer im Maßanzug.

Das Münchner Trio muss in seinem ersten gemeinsamen Fall den Mord an einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Postcolonial Studies an der Münchner Universität lösen – der vor seinem Tod brutal gefolterte Mann wurde nackt und mit der Aufschrift „Rapist“ (Vergewaltiger) auf dem Institutsgelände gefunden. Die Ermittlungen führen Cris Blohm und ihre Kollegen mitten hinein in den woken Wahnsinn, der an dieser Fakultät zu herrschen scheint: Political Correctness, Cancel Culture, Identitätspolitik und ein radikaler Feminismus prägen die Vorstellungen so gut wie aller Professorinnen und Studentinnen, mit denen es das Trio zu tun bekommt.

Dabei sind sich die Professorin Kim Hallstein, die Frauenbeauftragte Salka Holm, die Studentin Define Sahinkaya, und andere Institutsmitglieder einig: Wenn das Mordopfer ein Vergewaltiger war, dann ist ihm recht geschehen und weitere Nachforschungen sind überflüssig. Auf Einwendungen von Cris Blohm und vor allem von Otto Ikwuakwu, die sich auf den Rechtsstaat berufen, wird mit Hohn und Hass reagiert – in einer Szene brüllt eine Gruppe von wütenden Studentinnen die Kommissarin mit dem Kampfbegriff „Kackscheiße“ nieder.

Bless Amada spielt den Münchner Ermittler Otto Ikwuakwu. Bekannt ist er unter anderem aus der Netflix-Serie „Kitz“.

© Foto: BR/Ariane Krampe Filmproduktion/Hendrik Heiden

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist „Little Boxes“ aus München?

Drehbuchautor Stefan Weigl und Regisseur Dror Zahavi rechnen unerschrocken und stellenweise sehr witzig mit übertriebener Political Correctness nicht nur an der Uni ab. Dabei haben sie aber völlig vergessen, einen spannenden Fall zu erzählen, ein guter Krimi ist das Ganze leider nicht.

Das bringt dem „Polizeiruf“ zwei von vier Pistolen ein: Puh. Eher was für echte Fans.

Das ist die Besetzung von „Polizeiruf 110: Little Boxes“

In „Little Boxes“ schlüpft Johanna Wokalek erstmals in die Rolle von Cris Blohm. Wer die weiteren Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Cris Blohm – Johanna Wokalek

Dennis Eden – Stephan Zinner

Otto Ikwuakwu – Bless Amada

Beatrix Grandl – Christiane von Poelnitz

Wendelin Georgi – Matthias Bundschuh

Defne Sahinkaya – Canan Samadi

Fnan Berhe – Victoire Laly

Kim Hallstein – Lise Risom Olsen

Dr. Salka Holm – Katrin Lux

Judith Flaman – Mara Widmann

Max Frühauf – Moritz Treuenfels

Meike Gloser – Anastasia Papadopoulou

„Polizeiruf 110“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Der neue „Polizeiruf 110“ läuft wie gewohnt am Sonntagabend zur Primetime im Ersten. Anschließend wird er mehrmals wiederholt. Alle Sendetermine auf einen Blick:

Sonntag, 17.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 17.09.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 19.09.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

Für gewöhnlich stehen die Sonntagskrimis nach der Ausstrahlung auch noch für einen gewissen Zeitraum in der ARD Mediathek als Stream zur Verfügung.