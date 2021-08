Die Olympischen Spiele 2021 sind vorbei. Lange steht das Olympische Dorf in Tokio aber nicht leer: Die ersten Athleten und Athletinnen der Paralympics 2021 sind schon in die Unterkünfte eingezogen. Am 24. August fällt dann der Startschuss für die Paralympischen Sommerspiele 2021. Sie dauern bis Sonntag, 5. September. Wie auch schon bei den Olympischen Spielen sind keine Zuschauer und Zuschauerinnen erlaubt. Wie wird also die Eröffnungsfeier in diesem Jahr ablaufen? Alle Infos dazu bietet der folgende Artikel.

Uhrzeit : Wann findet die Eröffnungsfeier der Paralympics 2021 statt?

: Wann findet die Eröffnungsfeier der Paralympics 2021 statt? Übertragung : Wo wird die Zeremonie übertragen?

: Wo wird die Zeremonie übertragen? Programm: Wie ist der Ablauf der Eröffnungsfeier?

Paralympics 2021: Wann ist die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele?

Am Dienstag, 24. August 2021, werden die Paralympics 2021 in der japanischen Hauptstadt Tokio eröffnet. In Japan findet die Zeremonie um 20 Uhr statt. Deutschland liegt aber sieben Stunden hinter der Zeit in Japan, weshalb die Eröffnungsfeier um 13 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

TV-Sender: ARD (oder online via Livestream der ARD)

ARD (oder online via Livestream der ARD) Dauer: rund 4 Stunden (so lange hat zumindest die Eröffnungsfeier 2016 in Rio de Janeiro gedauert)

Paralympics 2021: Das Programm der Eröffnungsfeier

Bei den vergangenen Paralympics war die Eröffnungsfeier der Spiele immer ein echtes Spektakel. In Rio de Janeiro, wo die Sommer-Paralympics 2016 stattfanden, gab es etwa eine spektakuläre Licht- und Lasershow, ein gigantisches Feuerwerk. Der Ablauf der Eröffnungsfeier 2021 ist noch nicht bekannt, allerdings gibt es einige Ereignisse, die bei vielen vergangenen Eröffnungsfeiern zelebriert wurden:

Kultur, Shows und Musik

Hissen der Olympischen Flagge

Athleten und Athletinnen marschieren ein

Olympischer Eid

Entzünden der Olympischen Flamme

Die Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio 2016 war ein Spektakel:

Der paralympische Eid bei den Paralympics

Den paralympische Eid geben ein aktiver Sportler oder eine Sportlerin des Gastgeberlands und ein Kampfrichter ab. Sie versprechen damit, den Fair-Play-Gedanken zu beachten. Er lautet: „Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Paralympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns dabei einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten, im wahren Geist der Sportlichkeit, für den Ruhm des Sports und die Ehre unserer Mannschaft.“

Paralympics 2021: Die paralympische Flamme und der Fackellauf in Tokio

Bei den Paralympischen Spielen wird die Fackel von Stoke Mandevile in England, wo zum allerersten Mal die Paralympics ausgetragen wurden, entzündet und in das Land gebracht, wo sie aktuell ausgetragen werden – zumindest symbolisch. Das funktioniert quasi über einen Staffellauf, den Fackellauf. Der traditionelle, öffentliche Fackellauf war in Tokio wegen des derzeit geltenden Notstands abgesagt worden. "Wir hatten geplant, den paralympischen Fackellauf mit etwa 700 Fackelträgern in Tokio abzuhalten", sagte Koichi Osakabe, Beamter der Stadtverwaltung von Tokio: "Aber wegen des Ausnahmezustands haben wir beschlossen, den Staffellauf nicht auf öffentlichen Straßen durchzuführen." Er sollte auf einer 35 Kilometer langen Strecke stattfinden.

Der Staffellauf mit der Flamme wird in den verschiedenen Bezirken in Tokio im kleinen Rahmen stattfinden. Es finden seit dem 12. August sogenannte "Fackel-Kuss"-Zeremonien statt, zur Eröffnungsfeier am 24. August sollen die Flammen dann in Japans Hauptstadt zusammengeführt werden.

Die Fackeln, mit denen das Paralympische Feuer weitergereicht wird.

ARD und ZDF: Übertragung der Paralympics 2021 im Fernsehen

Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF übertragen die paralympischen Sommerspiele 2021 live aus Tokio. Im Live-Stream von ARD und ZDF kann man die Wettbewerbe ebenfalls online verfolgen. Die angegebenen Zeiten entsprechen den deutschen Zeiten: