„Paradise Hotel“ geht in die nächste Runde: Im Juni 2020 startet Staffel 2 der Datingshow auf TV Now und RTL. Wie so oft beim Kölner Privatsender werden die Kandidaten auf Dates geschickt und dürfen sich vor laufender Kamera betrinken. So lernen sich die potenziellen Pärchen bei Spielen und Partys besser kennen.

Wir verraten euch, wann es losgeht und welche Singles ihr (Liebes-)Glück versuchen.

Start, Sendetermin und Stream: Wann läuft „Paradise Hotel“?

16. Juni 2020 . Immer dienstags könnt ihr euch eine neue von insgesamt 11 Folgen ansehen. Staffelstart von „Paradise Hotel“ ist am auf TV Now . Immer dienstags könnt ihr euch eine neue von insgesamtansehen.

Wer die Show lieber im Fernsehen verfolgen will, der sollte ab Dienstag, 30.6.2020 um 23 Uhr RTL einschalten.

„Paradise Hotel“ 2020 Trailer

Was kommt auf die Singles im „Paradise Hotel“ zu? Viele Zuschauer sind schon gespannt, was sie in Staffel 2 erwarten dürfen. Und noch müssen sie eine Weile warten – denn bislang wurde noch kein Online-Trailer zur Show veröffentlicht. Sobald es einen gibt, findet ihr ihn hier.

„Paradise Hotel“ 2020 Kandidaten: Das sind die Singles

Zu Beginn der Show ziehen elf Singles in das Hotel ein. Pro Folge wird dann durchgemischt – Kandidaten müssen gehen, neue Singles kommen. Wir haben für euch alle Infos zu den Teilnehmern:

„Paradise Hotel“: So funktioniert die Show

Regeln im „Paradise Hotel“ sind ganz einfach: „Finde einen Partner oder flieg’ nach Hause!“ Als erstes ziehen Auswahlzeremonie an. Jeweils zwei Singles müssen ein Paar bilden, das sich Hotelzimmer und Bett teilt. Diesind ganz einfach: „Finde einen Partner oder flieg’ nach Hause!“ Als erstes ziehen zehn alleinstehende Kandidaten in das Hotel ein. Dabei wird es schon herausfordernd: Direkt zu Beginn steht einean. Jeweils zwei Singles müssen ein Paar bilden, das sich Hotelzimmer und Bett teilt.

Sobald das erledigt ist, lässt RTL Single Nummer 11 auf die Truppe los und alles kann sich wieder ändern. Denn eine Person bleibt nun übrig, die ohne Partner ausscheidet und nun die Paare spalten will. Die Frage ist also: Wen kann Single Nummer 11 für sich gewinnen, um in der Show zu bleiben?

„Paradise Hotel“ Finale: Geld oder Liebe?

Von Folge zu Folge checken neue Kandidaten im Hotel ein. Dafür müssen andere Singles oder auch Paare gehen. Im Finale bleiben nur zwei Pärchen übrig. Hat sich das Siegerpärchen ineinander verliebt und entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft, dann teilt es sich die Gewinnsumme von 20.000 Euro. Entscheidet sich einer der beiden für das Geld, reist der andere ohne Geld und ohne Liebe nach Hause.

Drehort: Wo ist das Hotel von „Paradise Hotel“?

Die zweite Staffel von „Paradise Hotel“ wurde im Frühjahr 2020 – noch vor der Corona-Krise – in Mexiko produziert. Die gleichnamige Version aus Amerika lief bereits in den Jahren 2003, 2008 und 2019.

Ganze Folgen – Wo kann ich sie sehen?