Zeit mit der Familie, Ostereier-Suche und gutes Essen: Das Osterfest ist da. Für viele bedeutet das gemütlich Filme schauen auf der Couch. An Ostern 2023 haben sich die Sender wieder richtig ins Zeug gelegt und bieten eine Reihe beliebter Filme und Klassiker im Programm. Sowohl im Free-TV, als auch auf Netflix und Amazon Prime Video lassen sich Filme für Jung und Alt finden.

Filmtipps für Ostern im TV

An den Osterfeiertagen werden einige beliebte Filme und Klassiker für Kinder und Erwachsene im Free-TV gezeigt.

Karfreitag, 7. April 2023

„Der Froschkönig“ um 11:15 Uhr im Ersten

Prinzessin Sophie lässt ihre goldene Kugel in einen Brunnen fallen. Sie ist verzweifelt, doch ein Frosch rettet das Vermächtnis ihrer Mutter. Als Belohnung verlangt der Froschkönig Zugang zum Tisch und zum Zimmer der Prinzessin.

„Winnetou 1. Teil“ um 11:50 Uhr im ZDF

Winnetou muss das Land seines Stammes gegen böse Verbrecher verteidigen. Dabei lernt er seinen späteren Freund Old Shatterhand kennen. Zusammen unternehmen sie spannende Abenteuer.

„Der Herr der Ringe – Die zwei Türme“ um 13:05 Uhr auf Sat.1

Die Wege der Gefährten trennen sich. Schon bald treffen sie den sonderbaren Gollum, der ihnen den Weg nach Mordor zeigen möchten. Währenddessen versuchen Aragorn, Legolas und Gimli Merry und Pippin zu finden.

„Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“ um 16 Uhr auf Sat.1

Frodos und Sams Freundschaft wird immer mehr auf die Probe gestellt. Außerdem greift Saurons mächtiges Heer an Orks an. Aragorn muss sich seinem Schicksal stellen. Schafft es Frodo den einen Ring zu zerstören?

„15 Jahre Let’s Dance – Tänze, Bilder, Emotionen“ um 20:15 Uhr auf RTL

An Karfreitag ist Tanzverbot, deshalb wird ein Zusammenschnitt der besten Auftritte von „Let’s Dance“ gezeigt. Die spektakulärsten und emotionalsten Tänze werden den Zuschauern noch einmal präsentiert.

„Ready Player One“ um 20:15 Uhr auf ProSieben

Wade Watts liebt es im Online-Simulationsspiel OASIS zu leben. Erfinder James Halliday stirbt und ein „Easter Egg“ wird im Spiel versteckt. Wer es findet, bekommt das gesamte Vermögen von Halliday und die Kontrolle über das Spiel.

„Ghostbusters“ um 20:15 Uhr auf Vox

In New York gibt es immer mehr Berichte von Geistern. Abby und ihre Freundinnen gründen eine Gruppe, die Geister jagen möchte. Los geht‘s! Es gibt kein Zurück mehr.

Karsamstag, 8. April 2023

„Papa und die Braut aus Kuba“ um 14 Uhr im Ersten

Clemens Filzhofer kommt aus dem Karibik-Urlaub zurück. Seine Kinder sind überrascht, da er eine neue Frau mitgebracht hat – Esperanza. Da er nicht warten möchte, plant er direkt eine Hochzeit. Könnte es sein, dass Esperanza ein dunkles Geheimnis hat?

„Endlich Urlaub!“ um 15:30 im Ersten

Nora will mit ihrem neuen Freund Tobias Becker einen erholsamen Urlaub machen. Dort hat er auch eine Chance, ihre Kinder Julia und Ben kennenzulernen. Die beiden können ihn jedoch gar nicht riechen.

„Aladdin“ um 20:15 Uhr auf Sat.1

Aladdin ist ein berühmt-berüchtigter Taschendieb in Agrabah, bis er plötzlich Prinzessin Jasmin trifft. Schlagartig verliebt er sich in sie. Er kommt jedoch ins Gefängnis. Durch einen Tausch mit dem zwielichtigen Jafar kommt er frei.

„Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ um 20:15 Uhr auf Vox

Nachdem Lewis‘ Eltern gestorben sind, zieht er zu seinem Onkel Jonathan. In dessen Haus ticken überall Uhren, auch die Möbel bewegen sich. Schnell wird ihm klar, dass es eine Bedrohung gibt, die es zu bewältigen gibt.

Ostersonntag, 9. April 2023

„Winnetou 2. Teil“ um 10:15 Uhr im ZDF

Dieses Mal möchte Winnetou die Stämme im Süden und Norden überzeugen, Verhandlungen mit den Weißen zu tätigen. Nicht jedem ist der Frieden so wichtig wie ihm. Zusammen mit Old Shatterhand geht er auf eine Reise.

„Das Wunder der Liebe“ um 14:25 Uhr im Ersten

Am Tag der Hochzeit erleidet Elisabeths große Liebe einen Herzinfarkt und stirbt. Ihre Welt bricht zusammen. Kurzerhand packt sie ihre Sachen und reist nach Santorini. Dort lernt sie den charmanten Schmuckhändler Konstantin kennen.

„Club der einsamen Herzen“ um 16 Uhr im Ersten

Maria, Helga und Kiki waren beste Freundinnen. Seit einigen Jahren herrscht jedoch Funkstille. Als sich Helga und Maria zufällig treffen, hält sich die Freude in Grenzen. Plötzlich taucht Kiki auf. Früher hatten die drei den Wunsch das Tanzcafé Düll zu übernehmen. Dieser Traum kommt jetzt wieder auf.

„Wer wird Millionär? Das große Oster-Special“ um 20:15 Uhr auf RTL

Eine neue Ausgabe der berühmten Show „Wer wird Millionär?“ wird auch an Ostern gezeigt. Im zweiteiligen Special bekommt jeder Kandidat eine Oster-Überraschung als Joker, die für den Verlauf der Sendung wichtig wird.

„Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“ um 20:15 Uhr auf Sat.1

Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass Credence noch am Leben ist. Auf Wunsch von Dumbledore reist er nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen. Er muss schnell sein, denn auch der böse Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her.

„The Gentlemen“ um 20:15 Uhr auf ProSieben

Mickey Pearson möchte sein millionenschweres Marihuana-Imperium verkaufen. Milliardär Matthew Berger zeigt Interesse, doch Mickey hat die Rechnung ohne gewisse Gentlemen geschlossen.

Ostermontag, 10. April 2023

„Winnetou 3. Teil“ um 11 Uhr im ZDF

Winnetou wünscht sich eine friedliche Zukunft, doch insgeheim hat er wenig Hoffnung. Er muss seinem Volk von seinen düsteren Fantasien erzählen. Immer mehr Einwanderer treffen ein, die das Landd der Apachen besiedeln wollen.

„Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden“ um 20:15 Uhr auf Sat.1

Zum 40. Geburtstag von Tabalgua präsentiert Thore Schölermann eine spektakuläre Gala. Mit dabei sind unter anderem Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk.

„Gemini Man“ um 20:15 Uhr auf ProSieben

Henry Brogan ist Auftragskiller. Bei seinem letzten Job wird er jedoch plötzlich selbst zur Zielscheibe. Sein Gegner scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Denn er kämpft gegen eine jüngere Version von sich selbst.

Osterfilme auf Netflix

Auch bei Streamingdiensten wird man an Ostern fündig. Wer mit dem Programm im Free-TV nicht zufrieden ist, kann auch auf Netflix einige Klassiker streamen.

„Das Leben des Brian“

Auf keinen Fall fehlen darf an Ostern natürlich „Das Leben des Brian“ der britischen Komiker-Truppe Monty Python. In dem Kultfilm geht es um den vermeintlichen Erlöser Brian. Von einer falschen Krippe in Bethlehem, über eine Steinigung mit verbotenem „Weibsvolk“ bis zur schrägen Kreuzigung – diese etwas andere Ostergeschichte sollte jeder einmal gesehen haben. Aktuell gibt es ihn bei Netflix.

„HOP – Osterhase oder Superstar?“

In diesem Animationsfilm für die ganze Familie geht es um E.B., den Sohn des Osterhasen, der einmal das Familienimperium übernehmen soll. Doch er möchte lieber eine Rockkarriere als Schlagzeuger starten und begibt sich daher nach Hollywood. Dort trifft er auf Fred, der ihm sogar zu einem Auftritt verhilft. Währenddessen zettelt jedoch das machtgierige Küken Carlos eine Meuterei auf der Osterinsel an.

„Der Ritter der Kokosnuss“

Genau wie Monty Pythons „Leben des Brian“ gehört auch der zweite Klassiker schon fast zum Pflichtprogramm. Den gibt es ebenfalls auf Netflix. König Artus streift im Jahr 932 durch das schottische Hochland, um Ritter für seine Tafelrunde zu rekrutieren. Dann betraut Gott Artus und seine Recken mit der edlen Aufgabe den heiligen Gral, den Abendmahlskelch mit Jesu Blut zu suchen…

„Die Wilden Hühner“

Die Mädchenbande „Die wilden Hühner“, bestehend aus Sprotte, Frieda, Trude, Wilma und Melanie treffen sich regelmäßig im Hühnerstall von Sprottes Oma. Außerdem befinden sie sich in ständiger Rivalität mit den Jungs der Pygmäen-Bande, die als Quartier ein Baumhaus haben. Als Sprottes Großmutter die Hühner schlachten möchte, verbünden sich die zuvor verfeindeten Banden, um die Tiere zu retten.

Osterfilme auf Amazon Prime

Genauso wie auf Netflix, findet ihr auch auf Amazon Prime einige Osterklassiker, für die Kinder, Erwachsenen oder für die ganze Familie. Das sind die Highlights zu Ostern:

„Hennen Rennen“

Die Hühner auf der bösen Mrs. Tweedy haben ihr trauriges Dasein zwischen Sklavenarbeit und Gefangenschaft auf der Hühnerfarm satt. Doch sie und ihre Anführerin Ginger schöpfen Hoffnung, als der Hahn Rocky auf der Farm landet. Gelingt ihnen der Ausbruch? Interessant: Der Film ist voll von Verweisen auf Klassiker wie „Die Brücke am Kwai“ oder „Indiana Jones“.

„Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“

Passend bunt zu Ostern geht es in „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“ zu. Hase Max wäre gern Teil der coolen Gang der Wahnsinnshasen. Doch stattdessen landet er in der Häschenschule, wo er ein goldenes Ei vor böse Füchsen schützen muss.

„Die Passion Christi“

Dieser Spielfilm von Mel Gibson ist nichts für zarte Gemüter. Es geht um den Leidensweg von Jesus Christus, dem Verrat am Ölberg bis schließlich zur Auferstehung. „Die Passion Christi“ zählt mit seinen einschneidenden Bildern zu den härtesten und umstrittensten Bibelfilmen der Geschichte.

„Der Koloss von Rhodos“

„Der Koloss von Rhodos“ ist einer der über 150 sogenannten Sandalenfilme, die zwischen 1958 und 1964 in Italien entstanden und sich an Monumentalfilmen Hollywoods wie „Die zehn Gebote“ orientierten und parodiert wurden. In „Der Koloss von Rhodos“ von 1960 geht es um die mächtige, meterhohe Statue, – eines der sieben Weltwunder des Altertums – die über der Hafeneinfahrt der Inselhauptstadt Rhodos wachte. Um diese Statue rankt sich eine Geschichte um Machtkämpfe, Liebe und Intrigen am Hofe des Königs Xerxes. Im Mittelpunkt steht der Athener Dareios.