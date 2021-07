Am 23. Juli 2021 findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio statt.

der in statt. Die ersten Disziplinen finden bereits am 21. Juli statt.

finden bereits am 21. Juli statt. Wie ist der Zeitplan für Olympia 2021 in Tokio und wie sieht es mit der Zeitverschiebung aus?



Eigentlich hätten die Olympischen Spiele bereits 2020 stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie sind sie aber um ein Jahr verschoben worden. Nun beginnt Olympia 2021 am 23. Juli mit der Eröffnungsfeier und endet am 8. August mit der Schlussfeier. Tokio war zuletzt 1964 Gastgeber.

Zeitplan für diese vielen Wettbewerbe aus?

Laut dem Portal Statista.de werden bei den Olympischen Spielen 11.300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 206 Nationen erwartet. In 51 Disziplinen werden insgesamt 339 Wettbewerbe ausgetragen. Aber wie genau sieht derfür diese vielen Wettbewerbe aus?

Übertragung: Die Zeitverschiebung zwischen Tokio und Deutschland

Wer die Olympischen Spiele im Fernseher anschauen möchte, der muss an den Zeitunterschied zwischen Tokio und Deutschland denken. Die Zeit in Tokio ist zur Sommerzeit 7 Stunden vor der Zeit in Deutschland. Bedeutet: Ist es in Tokio 8 Uhr morgens, ist es in Deutschland erst 1 Uhr nachts.

Wo kann man die Olympischen Spiele anschauen, wer überträgt?

Wer hat die TV-Rechte an den Olympischen Spielen in Tokio? Und welche Sender übertragen Olympia 2021 live im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen live Stream für Olympia online? Die Fragen zur Übertragung der Olympischen Spiele werden im folgenden Artikel beantwortet:

Der Zeitplan von Olympia 2021 - Die ersten Wettbewerbe vor und nach der Eröffnungsfeier

Wann findet bei den Olympischen Spielen welche Disziplin statt? Eine Übersicht der Termine vom 21. bis 23. Juli. Der Zeitplan wird laufend aktualisiert.

Mittwoch, 21. Juli:

Softball:

02.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppenphase Australien - Japan

05.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppenphase Italien - USA

08.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppenphase Mexiko - Kanada

Fußball:

09.30 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe E Großbritannien - Chile

10.00 Uhr : Frauen, Vorrunde, Gruppe F China - Brasilien

10.00 Uhr : Frauen, Vorrunde, Gruppe F China - Brasilien

10.30 Uhr : Frauen, Vorrunde, Gruppe G Schweden - USA

13.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe F Sambia - Niederlande

13.30 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe G Australien - Neuseeland

Donnerstag, 22. Juli:

Softball:

02.00: Uhr Frauen, Vorrunde, Gruppenphase USA - Kanada

05.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppenphase Mexiko - Japan

08.00 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppenphase Italien - Australien

Fußball:

09.30 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe C Ägypten - Spanien

10.00 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe A Mexiko - Frankreich

10.00 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe B Neuseeland - Südkorea

10.30 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe E Elfenbeinküste - Saudi-Arabien

12.30 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe C Argentinien - Australien

13.00 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe A Japan - Südafrika

13.00 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe B Honduras - Rumänien

13.30 Uhr: Männer, Vorrunde, Gruppe E Brasilien - Deutschland

Freitag, 23. Juli:

Eröffnungsfeier: 13 Uhr

Rudern:

01.30 Uhr: Einer, Männer, Vorläufe

02.30 Uhr: Einer, Frauen, Vorläufe

03.30 Uhr: Doppelzweier, Männer, Vorläufe

04.00 Uhr: Doppelzweier, Frauen, Vorläufe

04.30 Uhr: Doppelvierer, Männer, Vorläufe

04.50 Uhr: Doppelvierer, Frauen, Vorläufe

Bogenschießen:

02.00 Uhr: Einzel, Frauen, Qualifikation

06.00 Uhr: Einzel, Männer, Qualifikation

Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier Olympischen Spiele

Am 23. Juli findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio statt. Dazu laufen die Athleten angeführt von ihren Fahnenschwingern in das Stadion. Wer in Deutschland die Fahne trägt, darüber darf die Bevölkerung derzeit abstimmen. Alle Infos zur Wahl der potenziellen Fahnentragenden und wie abgestimmt werden kann, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wie viele Sportarten gibt es bei den Olympischen Spielen?

In diesem Jahr sind bei Olympia in Tokio 33 Sportarten vertreten, das sind 5 mehr als bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Neu sind: Baseball/Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen.

Wie viele Athleten aus Deutschland nehmen teil?

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) fliegt mit 434 Athleten und Athletinnen nach Tokio. Das Team besteht aus 258 Männern und 176 Frauen.

Wann sind die Olympischen Spiele zu Ende?

Olympia 2021 geht bis zum 8. August. Die Abschlussfeier der Spiele findet in Tokio im neuen Olympia Stadion statt.