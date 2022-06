„Ocean’s 8“ ist ein Spin-Off der erfolgreichen „Ocean’s“-Filme. In dem Film von Regisseur Gary Ross mit weiblichen Star-Ensemble geht es um die rachsüchtige Debbie Ocean, die durch ihren Ex-Lover Claude fünf Jahre im Gefängnis landet. In ihrer Zelle tüftelt sie einen Plan aus, durch welchen sie sich gleichzeitig bereichern und an Claude rächen kann.

Wann kommt „Ocean’s 8“ im TV?

Ist der Spielfilm in der ZDF-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es in der Action-Komödie?

geht es in der Action-Komödie? Wer sind die Darsteller?

Alle Infos rund um Sendetermine, Stream, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Ocean’s 8“: ZDF-Sendetermin

Die Action-Komödie „Ocean’s 8“ hat eine Laufzeit von ca. 111 Minuten. Die Ausstrahlung ist am Mittwoch, 09. Juni 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist aktuell nicht geplant.

„Ocean’s 8“: ZDF-Mediathek

Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu ob „Ocean’s 8“ in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird.

„Ocean’s 8“: Handlung

Ihrem Ex-Lover Claude Becker hat Debbie Ocean insgesamt fünf Jahre Gefängnis zu verdanken. Sie ist die Schwester des Superganoven Danny Ocean und hatte in der Gefängniszelle immerhin genug Zeit, sich einen spektakulären Raubüberfall auszudenken und durchzuplanen: Bei der kommenden Met-Gala, welche jährlich zur Eröffnung der Kostümausstellung des New Yorker Metropolitan Museum of Art stattfindet, hat sie vor ein sehr wertvolles Cartier-Collier zu ergattern. Um den Coup durchzuführen, benötigt Debbie allerdings ein Team. Nachdem sie das Team, bestehend aus ihrer rechten Hand Lou Miller, der Juwelierin Amita, der Trickbetrügerin Constance, der Hehlerei-Expertin Tammy, der Modedesignerin Rose und der Hackerin Nine Ball zusammengestellt hat, sieht der Plan wie folgt aus: Das Collier soll den Hals der weltberühmten Schauspielerin Daphne Kluger zieren und wird mitten im Geschehen, vor den Augen aller verschwinden. Wovon Debbies Team nichts weiß: Abgesehen von der finanziellen Bereicherung will sich Debbie nebenbei an Claude rächen. Ob das gut gehen wird?

In „Ocean’s 8“ plant Debbie Ocean (Sandra Bullock) einen Coup, um mit ihrem Team ein Cartier-Collier zu stehlen.

© Foto: ZDF/Barry Wetcher

„Ocean’s 8“: Trailer

Der Trailer zum Film gibt einen ersten Einblick in die Handlung.

„Ocean’s 8“: Besetzung

Unter der Regie von Gary Ross sind in den Hauptrollen unter anderem Sandra Bullock als Debbie Ocean und Cate Blanchett als Lou Miller zu sehen.

Die weiteren Schauspieler im Cast findet ihr hier:

Sandra Bullock als Debbie Ocean

Cate Blanchett als Lou Miller

Anne Hathaway als Daphne Kluger

Mindy Kaling als Amita

Awkwafina als Constance

Sarah Paulson als Tammy

Rihanna als Nine Bell

Helena Bonham Carter als Rose Weil

James Corden als John Franzier

Richard Armitage als Claude Becker

Elliot Gould als Reuben

Dakota Fanning als Penelope Stern

Brian J. Carter als Mr. Randall

Gemma Forbes als Mrs. Randall

Midori Francis als April

Charlotte Kirk als Cara

Whitney White als Cynthia

Damian Young als David Welch

Gideon Glick als Kyle McCallister

Und andere

„Ocean’s 8“: Drehorte

Zuschauer der Action-Komödie fragen sich bestimmt, wo der Film gedreht wurde. Die Dreharbeiten begannen Ende Oktober 2016 und fanden in New York statt.

„Ocean’s“ Filme: Alle Teile der beliebten Reihe

„Ocean’s“ ist eine Film-Reihe, von der bereits 1960 mit „Frankie und seine Spießgesellen“ der erste Teil erschien. Am bekanntesten ist der Film „Ocean’s 11“, welcher 2001 als Remake des Originals mit Brad Pitt und George Clooney als Hauptdarstellern erschien. „Ocean’s 8“ ist ein Spin-Off der ursprünglichen Trilogie, wodurch die Fans der kriminellen Genies mittlerweile fünf Teile zur Auswahl haben.

Alle „Ocean’s“-Teile sowie die dazugehörigen Erscheinungsjahre findet ihr hier im Überblick: