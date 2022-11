Der Auftakt in die Weltcup-Saison 2022/23 für die Nordische Kombination findet an diesem Wochenende im finnischen Ruka statt. Insgesamt stehen drei Einzelwettbewerbe für die Wettbewerber an. Am Freitag kämpfen die Athleten bei einem Gundersen über 5 Kilometer um Weltcuppunkte. Am Samstag werden sich die Wintersport-Stars bei einem Gundersen über 10 km messen. Zum Abschluss am Sonntag steht ein Massenstart über 10 km auf dem Programm.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Weltcup-Wochenende in Ruka.

Nordische Kombination in Ruka: Zeitplan & Start für den Weltcup

Am Freitag, den 25. November 2022, beginnt das Weltcup-Wochenende in Ruka.

Der Zeitplan für den Weltcup in Ruka im Überblick:

Weltcup in Ruka (FIN) 25.11.2022

11:15 Uhr: Einzel Großschanze + 5 km Langlauf

Weltcup in Ruka (FIN) am 26.11.2022

12:30 Uhr: Einzel Großschanze + 10 km Langlauf

Weltcup in Ruka (FIN) am 27.11.2022

11:00 Uhr: Einzel Großschanze + 10 km Massenstart

Auf dem Programm an diesem Wochenende stehen zwei Gundersen über 5 km und über 10 km. Am Sonntag kämpfen die Kombinierer im Massenstart über 10 km um Weltcuppunkte.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Wo wird der Weltcup in Ruka live im Free-TV und Livestream übertragen?

Free-TV und im Livestream übertragen. Der Sender Eurosport überträgt den Gundersen über 5 km live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 11:05 Uhr. Auch am Samstag zeigt Eurosport den Gundersen über 10 km im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung startet um 12:15 Uhr. Auch im kostenlosen Livestream auf Hier gibt es gute Nachrichten für alle Wintersport-Fans. Der Weltcup in Ruka für die Nordische Kombination wird größtenteils live im. Der Senderüberträgt den Gundersen über 5 km live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 11:05 Uhr. Auch am Samstag zeigt Eurosport den Gundersen über 10 km im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung startet um 12:15 Uhr. Auch im kostenlosen Livestream auf eurosport.de können die Fans den Weltcup verfolgen.

Die Übertragung des Weltcup-Auftakts in Ruka im Überblick:

Free-TV : Eurosport

: Eurosport Pay-TV : -

: - Stream: eurosport.de

Ergebnisse beim Weltcup in Ruka: Kombinierer Schmid gewinnt Saisonauftakt

Julian Schmid hat seinen ersten Weltcup-Sieg in der Nordischen Kombination gefeiert. Der 23-Jährige aus Oberstdorf setzte sich beim Saisonauftakt im finnischen Ruka am Freitag vor Ryota Yamamoto aus Japan und dem Norweger Jens Luraas Oftebro durch. Schmid war als Zweiter des Springens mit einem Rückstand von acht Sekunden auf den führenden Yamamoto ins Langlaufrennen über fünf Kilometer gegangen. Er lief schnell auf den Japaner auf und setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden durch.

Johannes Rydzek als Vierter und Eric Frenzel auf Rang fünf rundeten einen starken deutschen Start in den Winter ab. Manuel Faißt wurde Zehnter, Vinzenz Geiger lief auf den 19. Platz, Terence Weber erreichte als 24. das Ziel.