Für die ARD-Zuschauer geht es an diesem Samstagabend wieder in den Norden. Am 24.06.2023 zeigt der Sender mit „Nord bei Nordwest – In eigener Sache“ den elften Film der Krimireihe. Darin trauert das Team in Schwanitz: Bei einem Einsatz kommt Lona Vogt ums Leben. Doch Hauke erhält bald Hilfe aus Kiel, die vielleicht den entscheidenden Hinweis auf den Täter hat…

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – In eigener Sache“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Februar 2020 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Samstag, 24.06.2023, um 20:15 Uhr

Sonntag, 25.06.2023, um 01:15 Uhr

Gibt es „In eigener Sache“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der „Nord bei Nordwest“-Reihe jedoch nach der Ausstrahlung immer noch einige Monate als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Nord bei Nordwest – In eigener Sache“?

Eine rothaarige Frau wird tot im Meer aufgefunden. Bei der Untersuchung der Wohnung des Opfers stößt Kommissarin Lona Vogt auf den Mörder. In einem verzweifelten Kampf kommt sie ums Leben. Ganz Schwanitz ist schockiert, besonders für Hauke, die Tierarzthelferin Jule und Lonas Vater reißt es aus ihrem Lebensalltag. Die Kommissarin Sarah Winter aus Kiel trifft zur Unterstützung der Untersuchung ein. Sie selbst hat ein persönliches Interesse am Fall: Sie vermutet, dass Lonas Mörder der Serientäter ist, den sie seit Jahren versucht festzunehmen. Doch auch Jule versucht im Alleingang ihr Glück: Sie will den Täter über ein Dating-Portal anlocken.

Hinnerk Schönemann spielt in „In eigener Sache“ wieder Hauke Jacobs.

© Foto: NDR/Georges Pauly

Die Besetzung von „Nord bei Nordwest – In eigener Sache“ im Überblick

Hinnerk Schönemann schlüpft auch in „In eigener Sache“ in die Rolle des Polizisten Hauke Jacobs. Alle Schauspieler und ihre Rollen seht ihr hier im Überblick:

Hinnerk Schönemann – Hauke Jacobs

Henny Reents – Lona Vogt

Marleen Lohse – Jule Christiansen

Anja Schneider – Kommissarin Sarah Winter

Peter Prager – Reimar Vogt

Cem Ali Gültekin – Mehmet Ösker

Joshy Peters – Puttkammer

Mike Möller – Jan Stein

Stephan A. Tölle – Herr Töteberg

Regine Hentschel – Frau Bleckmann

Victoria Fleer – Bine Pufal

Thomas Mehlhorn – Jochen Erdmann

Anna Katharina Schwabroh – Annikas Mutter

Jürgen Uter – Pastor

Antonia Luise Krämer – Annika

Moritz Thiel – Leon

Silja von Kriegstein – Frau Liebermann

Ivan Dentler – Arzt/Pathologe

Jogi Kaiser – Schütze

Tina Rother – Fr. Wippermann

Amelie Otto – Britta Wendt

Wann und wo wurde „Nord bei Nordwest – In eigener Sache“ gedreht?

Gedreht wurde der elfte Film der „Nord bei Nordwest“-Krimis im April und Mai 2019. Hauptdrehort waren die Insel Fehmarn und gleich zwei Hansestädte. Sowohl in Hamburg als auch in Lübeck wurde gedreht. Als Szene diente dabei der Stadtteil Travemünde mit der Halbinsel Priwall. Wo genau in Hamburg gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 20 Filme in der Reihe der „Nord bei Nordwest“-Krimis. „In eigener Sache“ ist der elfte Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden 2022 und 2023 gedreht.

Die Reihenfolge der „Usedom-Krimis“: