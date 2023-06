Für die ARD-Zuschauer geht es an diesem Samstag wieder in den Norden: Am 10.06.2023 zeigt das Erste mit „Nord bei Nordwest – Dinge des Lebens“ den neunten Film der Reihe. Nachdem Lona Vogt durch eine Zeitbombe im Koma landet, begibt sich Hauke Jacobs auf die Suche nach dem Bombenleger.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Dinge des Lebens“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Januar 2020 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Samstag, 10.06.2023, um 20:15 Uhr

Sonntag, 11.06.2023, um 01:15 Uhr

Gibt es „Dinge des Lebens“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der „Nord bei Nordwest“-Reihe jedoch nach der Ausstrahlung immer noch einige Monate als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Nord bei Nordwest – Dinge des Lebens“?

Lona Vogt findet einen Brief an ihren Vater, darin wird er zu einem Treffen am Hafen von Schwanitz eingeladen. Da das ihr ominös vorkommt, geht sie an Stelle ihres Vaters dorthin. Am Treffpunkt aktiviert sie versehentlich eine Zeitbombe und kontaktiert den Tierarzt Hauke Jacobs und seine Assistentin Jule Christiansen. Sie können zwar die Explosion abmildern, doch Lona wird schwer verletzt. Gemeinsam setzen sie nun alles daran, den Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen – genauso wie Lonas Vater Reimar Vogt. Der setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den Bombenleger zu finden, denn die Falle galt eigentlich ihm. Hauke Jacobs findet zwischenzeitlich heraus, dass Lona einem Mordplan auf der Spur war: Ihre letzten Notizen drehen sich um ein gefährliches Gift. Auf dem Anwesen des Großbauern Müller wird der Vorarbeiter Feitinger vergiftet. Unter dem Personal am Hof gibt es einige Verdächtige mit genug Motiven. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, denn das eigentliche Opfer schwebt immer noch in großer Lebensgefahr.

Hinnerk Schönemann spielt in „Dinge des Lebens“ wieder Hauke Jacobs.

© Foto: NDR/Georges Pauly

Die Besetzung von „Nord bei Nordwest – Dinge des Lebens“ im Überblick

Hinnerk Schönemann schlüpft auch in „Dinge des Lebens“ in die Rolle des ehemaligen Polizisten Hauke Jacobs, der seine einstigen Kollegen in den Krimis unterstützt.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Hinnerk Schönemann – Hauke Jacobs

Henny Reents – Lona Vogt

Marleen Lohse – Jule Christiansen

Peter Prager – Reimar Vogt

Cem Ali Gültekin – Mehmet Ösker

Jürgen Rißmann – Heiner Leyendecker

Moritz Führmann – Stefan Müller

Picco von Groote – Claudia Müller

Stephan A. Tölle – Herr Töteberg

Regine Hentschel – Frau Bleckmann

Rainer Furch – Simon Rost

Joshy Peters – Martin Puttkammer

Jonathan Müller – Jörn Schneider

Nadine Boske – Jutta Hansen

Christian Bruhn – Georg Feitinger

Wolfgang Häntsch – Oliver Dursthoff

Michael Specht – Jan Mertens

Markus Frank – Arzt

Hans Schernthaner – Jürgen Keller

Pia Fischer – Dr. Pechmann

Maggie Valentina Salomon – Kellers Tochter

Wo wurde „Nord bei Nordwest – Dinge des Lebens“ gedreht?

Gedreht wurde der neunte Film der „Nord bei Nordwest“-Krimis im September und Oktober 2018. Hauptdrehort war die Insel Fehmarn und gleich zwei Hansestädte: Sowohl in Hamburg als auch in Lübeck wurde gedreht. Als Szene diente dabei der Stadtteil Travemünde mit der Halbinsel Priwall. Aber auch die Umgebung von Elmshorn wurde genutzt: Seester und Klein Nordende waren zwei der Drehorte für den Film.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 20 Filme in der Reihe der „Nord bei Nordwest“-Krimis. „Dinge des Lebens“ ist der neunte Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden 2022 und 2023 gedreht.

Die Reihenfolge der „Usedom-Krimis“: