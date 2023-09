Im Ersten steht wieder der „DonnerstagsKrimi“ auf dem Programm. Der Sender wiederholt am Donnerstag, 28.09.2023, den 16. Teil der Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“. In „Der Ring“ steht ein Kieler Polizist im Mittelpunkt, der auf der Flucht ist. Um seine Unschuld zu beweisen, muss das Team ein Mädchen finden, das er angeblich entführt haben soll.

Worum geht es genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es den Film als Stream? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung, Drehorte und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Der Ring“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film „Nord bei Nordwest – Der Ring“, der im Januar 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Donnerstag, 28.09.2023 zur Primetime im Ersten und wird in der Nacht zum Folgetag noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 28.09.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 29.09.2023, um 00:45 Uhr

Gibt es „Nord bei Nordwest – Der Ring“ in der Mediathek?

Wer den Krimi am Montagabend im Fernsehen verpasst hat, kann aufatmen. Ihr könnt ihn auch danach noch sehen. Er ist als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort habt ihr jederzeit die Möglichkeit, ihn als Wiederholung anzusehen.

Worum geht es in „Nord bei Nordwest – Der Ring“?

Hannah trifft zufälligerweise auf den Kieler Polizisten Jost Striesow, den sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Doch sein Erscheinen bringt nur Unglück mit sich: Er wurde von einem Drogenring geschmiert und ist auf der Flucht. Dabei soll er ein Mädchen entführt haben, um dessen Aussage in einem Strafprozess zu verhindern. Hannah zögert nicht lange und ruft ihren Ex-Kollegen Lasse aus Kiel an, mit dem sie früher eine Affäre hatte. Lasse und Nina kommen aus Kiel nach Schwanitz, um nach dem verschwundenen Mädchen zu suchen. Dabei ist Haukes Eifersucht auf Lasse nicht gerade hilfreich für die laufende Ermittlung. Doch kann man den beiden Kieler Polizisten vertrauen? Die Dinge spitzen sich zu, als das verschwundene Mädchen sich befreit und Schutz bei Jules Vater Dirk sucht. Doch damit bringt sie alle in Gefahr…

Lasse und Hannah hatten früher eine Affäre, doch bahnt sich zwischen ihnen etwas Neues an?

© Foto: NDR/Sandra Hoever

Die Besetzung von „Nord bei Nordwest – Der Ring“ im Überblick

Hinnerk Schönemann schlüpft auch in „Der Ring“ in die Rolle des Polizisten Hauke Jacobs, der seine Kollegen in den Krimis unterstützt. Wer sind die Schauspieler im Cast von „Nord bei Nordwest – Der Ring“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Hinnerk Schönemann – Hauke Jacobs

Marleen Lohse – Jule Christiansen

Jana Klinge – Hannah Wagner

Jens Weisser – Dirk Christiansen

Cem Ali Gültekin – Mehmet Ösker

Stephan A. Tölle – Herr Töteberg

Regine Hentschel – Frau Bleckmann

Joshy Peters – Puttkammer

Victoria Fleer – Bine Pufal

Thomas Niehaus – Lasse Huppertz

Franziska Hartmann – Nina Wegendorf

Maggie Valentina – SalomonMila

Bettina Stucky – Tatjana Schwehrs

Wann und wo wurde „Nord bei Nordwest – Der Ring“ gedreht?

Der 16. Teil der „Nord bei Nordwest“-Krimis wurde von Mai bis Juni 2021 gedreht. Viele Zuschauer der Krimi-Reihe fragen sich, wo sich der Ort Schwanitz an der Ostsee befindet. Wer danach sucht, wird auf der Karte jedoch nicht fündig, denn er ist fiktiv. Gedreht wurden die Filme trotz allem an der Ostsee, und zwar auf der Insel Fehmarn und in dem Ferienort Travemüde.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 20 Filme in der Reihe der „Nord bei Nordwest“-Krimis. „Der Ring“ ist der 16. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden 2022 und 2023 gedreht.

Die Reihenfolge der „Nord bei Nordwest“-Krimis: