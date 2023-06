Traditionsgemäß findet der NHL-Draft jedes Jahr nach den Finalspielen der Playoffs statt. Bei diesem Ereignis haben die NHL-Teams die Gelegenheit, sich mit den vielversprechendsten Spielern aus den Colleges zu verstärken.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den NHL-Draft 2023.

Datum und deutsche Uhrzeit: Wann findet der NHL Draft 2023 statt?

Der erste Runde des NHL Draft findet dieses Jahr am 29. Juni 2023 (deutsche Zeit) statt. In der Bridgestone Arena in Nashville wählen die Teams die besten Spieler der Colleges aus. Der Draft besteht aus sieben Runden.

Gleich sechs deutsche Talente werden beim NHL Draft 2023 dabei sein.

Übertragung im TV und Stream: So seht ihr den NHL Draft 2023

Hier gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans. Der NHL Draft 2023 wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst LAOLA1 überträgt den Draft live und in voller Länge. Diese Plattform ist allerdings kostenpflichtig.

Picks beim NHL Draft: Wie sieht die Reihenfolge 2023 aus?

Mit dem Abschluss der Conference Finals der Stanley Cup Playoffs steht nun fest, welche Spieler in den ersten 30 Picks des Upper Deck NHL Draft 2023 ausgewählt werden. Die ersten 16 Picks wurden bereits am 8. Mai durch die NHL Draft Lottery ermittelt. Dabei sicherten sich die Chicago Blackhawks den ersten Pick, während die Anaheim Ducks den zweiten Pick gewannen.

Die Teams, die in den ersten beiden Runden der Playoffs ausgeschieden sind, wurden mit den Picks 17 bis 28 belohnt. Die Teams, die ihre Division nicht gewonnen haben, wurden entsprechend ihrer Punktzahl in der regulären Saison in umgekehrter Reihenfolge platziert. Anschließend wurden die beiden Divisionssieger in umgekehrter Reihenfolge ihrer Punktzahl eingeteilt.

Der 29. Pick geht an die Dallas Stars, die im Western Conference Finale gegen die Vegas Golden Knights ausgeschieden sind und das Team mit den wenigsten regulären Saisonpunkten im Conference Finale waren. Jedoch gehört dieser Pick den St. Louis Blues. Die Stars tauschten den Pick am 19. September gegen den Verteidiger Nils Lundkvist von den New York Rangers. Die Rangers wiederum übertrugen diesen Pick am 9. Februar im Rahmen des Tausches mit Vladimir Tarasenko an die Blues.

Der 30. Pick gehört den Carolina Hurricanes, die im Finale der Eastern Conference gegen die Florida Panthers ausgeschieden sind.

Hier die Übersicht der NHL Draft-Reihenfolge 2023:

Erste Runde: Pick 1- 32

1. Chicago Blackhawks

2. Anaheim Ducks

3. Columbus Blue Jackets

4. San Jose Sharks

5. Montreal Canadiens

6. Arizona Coyotes

7. Philadelphia Flyers

8. Washington Capitals

9. Detroit Red Wings

10. St. Louis Blues

11. Vancouver Canucks

12. Arizona Coyotes

13. Buffalo Sabres

14. Pittsburgh Penguins

15. Nashville Predators

16. Calgary Flames

17. Detroit Red Wings

18. Winnipeg Jets

19. Chicago Blackhawks

20. Seattle Kraken

21. Minnesota Wild

22. Columbus Blue Jackets

23. New York Rangers

24. Nashville Predators

25. St. Louis Blues

26. San Jose Sharks

27. Colorado Avalanche

28. Toronto Maple Leafs

29. St. Louis Blues

30. Carolina Hurricanes

31. Florida Panthers

32. Vegas Golden Knights

Die deutschen Talente beim NHL Draft 2023

Bereits acht deutsche Talente wurden in der Geschichte des NHL Drafts in der ersten Runde ausgewählt. Ob es auch in diesem Jahr wieder einem Deutschen gelingt, bleibt abzuwarten. Das sind die sechs Talente, die beim NHL Draft 203 dabei sind.