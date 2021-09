In der zweiten Woche nach dem Start in die 102. Saison der National Football League steht am Sonntag, 19.09., ein echtes Top-Spiel auf dem Programm. Die New England Patriots reisen ins MetLife Stadium nach New Jersey zu den New York Jets. Die Teams mussten am ersten Spieltag in der vergangenen Woche jeweils eine Niederlage einstecken. Für beide geht es nun um den ersten Sieg in der neuen NFL-Saison.

Die New England Patriots spielten mit dem Stuttgarter Jakob Johnson im Kader am vergangenen Sonntag ihr erstes Match gegen die Miami Dolphins und unterlagen knapp mit 16:17. Bei den New York Jets sah die Niederlage mit 14:19 im Spiel gegen die Carolina Panthers etwas deutlicher aus.

Wer überträgt heute das Spiel New England Patriots gegen New York Jets?

NFL 2021/22 – Patriots vs. Jets: Uhrzeit, Kickoff, Spielort

Das Spiel der New England Patriots gegen die New York Jets findet am Sonntag, den 19.09.2021, um 19 Uhr statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : New England Patriots, New York Jets

: MetLife Stadium Spielort: New Jersey

Übertragung: Wer zeigt New England Patriots vs. New York Jets im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - die Partie zwischen den New England Patriots und den New York Jets aber leider nicht. Dafür zeigt jedoch ran.de eine kostenlose Übertragung des Spiels im Live-Stream.

Auf der Streaming-Plattform DAZN kann man die Partie ebenfalls sehen. Alle, die dort kein Abo haben, können den Steamingdienst noch bis Oktober kostenlos testen.

Football-Übertragung: Wo werden die Spiele der neuen NFL-Saison 2021/22 übertragen?

ProSieben MAXX strahlt wie gewohnt am Sonntagabend Livespiele aus. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de.

Freitag, Montag (beide 02.20 Uhr) und Dienstag (02.15). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19.00), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl. Der Livestreamingdienst DAZN zeigt in der Hauptrunde die Begegnungen in der Nacht zu(beide 02.20 Uhr) und(02.15). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am(19.00), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl.