Baltimore Ravens gegen die Las Vegas Raiders heute: Das letzte Spiel des ersten Spieltags der neuen Saison in der NFL lässt die Herzen vieler Football-Fans höher schlagen. Die National Football League ist am vergangenen Donnerstag in die neue NFL-Saison 2021 gestartet. Nun steht zum Abschluss der Runde das Spiel der beiden ambitionierten Teams aus der AFC an. Können Lamar Jackson und die Ravens ihre Playoff-Ambitionen direkt untermauern – oder kommen Derek Carr und die Raiders besser aus den Startlöchern? Die Begegnung verspricht Spannung.

Wer überträgt heute das NFL-Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Las Vegas Raiders live im Free-TV ?

das NFL-Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Las Vegas Raiders im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum Start der NFL findet ihr hier.



NFL 2021/22 – Ravens vs. Raiders: Deutsche Uhrzeit, Kickoff, Spielort, Zuschauer

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams :Baltimore Ravens, Las Vegas Raiders

Wettbewerb : NFL 2021/22, 1. Spieltag

Datum und deutsche Uhrzeit : Dienstag, 14.09.2021 um 2.15 Uhr

Stadion : Allegiant Stadium

Spielort: Las Vegas, Nevada, USA









Übertragung: Wer zeigt Las Vegas Raiders vs. Baltimore Ravens im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor. Die Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Las Vegas Raiders aber leider nicht. Auch ran.de zeigt keinen Livestream des Spiels.

Football-Übertragung bei DAZN, Pro7 Maxx und ran.de: Hier werden die Spiele der neuen NFL-Saison 2021/22 übertragen

Livespiele aus. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de. Pro7 Maxx strahlt wie gewohnt am Sonntagabendaus. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de.

Freitag, Montag (beide 2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19 Uhr), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl. Der Livestreamingdienst DAZN zeigt in der Hauptrunde die Begegnungen in der Nacht zu(beide 2.20 Uhr) und(2.15 Uhr). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am(19 Uhr), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl.

Erstmals gibt es eine deutschsprachige Konferenz am Sonntagabend ( ENDZN ), dazu weiter die englischsprachige ( RedZone ).

Übertragung im Live-Stream: So könnt ihr Bears und Rams kostenlos auf DAZN sehen

DAZN abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Für alle, die kein Abo beiabgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienstzu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.