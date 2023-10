Der Hype rund um American Football und die NFL wird in Deutschland immer größer. Inzwischen ist die NFL eine der beliebtesten Sportligen in Deutschland. Während der Saison werden auf unterschiedlichen Sendern und Plattformen NFL-Spiele live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der kompliziert verteilten TV-Rechte verliert allerdings hier selbst der langjährige NFL-Fan schnell einmal den Überblick. Hier erfahrt ihr daher alles zur Football-Übertragung der NFL in Woche 5.

NFL heute im TV & Livestream: Welche Spiele werden in Week 5 übertragen?

Ein Überblick darüber, welche deutschen Sender heute Football-Spiele der NFL übertragen, bekommt ihr hier:

RTL: NFL live im Free-TV

08.10.2023 - 15:30 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

live: Football, NFL Woche 5: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills 08.10.2023 - 19:00 Uhr live: Football, NFL Woche 5: New York Giants vs. Miami Dolphins

live: Football, NFL Woche 5: New York Giants vs. Miami Dolphins 08.10.2023 - 22:05 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams

RTL+: NFL live im kostenpflichtigen Stream

08.10.2023 - 19:00 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Carolina Panthers vs. Detroit Lions

Amazon Prime Video: NFL live im kostenpflichtigen Stream

06.10.2023 - 02:15 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Chicago Bears vs. Washington Commanders

DAZN Gamepass: NFL live im kostenpflichtigen Stream

06.10.2023 - 02:15 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Chicago Bears vs. Washington Commanders

Uhr live: Football, NFL Woche 5: Chicago Bears vs. Washington Commanders 08.10.2023 - 15:30 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

live: Football, NFL Woche 5: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills 08.10.2023 - 19:00 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Houston Texans vs. Atlanta Falcons, Carolina Panthers vs. Detroit Lions, Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts, New York Giants vs. Miami Dolphins, New Orleans Saints vs. New England Patriots, Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers

live: Football, NFL Woche 5: Houston Texans vs. Atlanta Falcons, Carolina Panthers vs. Detroit Lions, Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts, New York Giants vs. Miami Dolphins, New Orleans Saints vs. New England Patriots, Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers 08.10.2023 - 22:05 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Cincinnati Bengals vs. Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams

live: Football, NFL Woche 5: Cincinnati Bengals vs. Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams 08.10.2023 - 22:25 Uhr live: Football, NFL Woche 5: New York Jets vs. Denver Broncos, Kansas City Chiefs vs. Minnesota Vikings

live: Football, NFL Woche 5: New York Jets vs. Denver Broncos, Kansas City Chiefs vs. Minnesota Vikings 09.10.2023 - 02:20 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers

live: Football, NFL Woche 5: Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers 10.10.2023 - 02:15 Uhr live: Football, NFL Woche 5: Green Bay Packers vs. Las Vegas Raiders

Das Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Giants in Woche 5 wird live bei RTL im Free-TV gezeigt.

© Foto: Timothy T. Ludwig/afp

Bye Week

Seattle Seahawks (3-1)

Cleveland Browns (2-2)

Tampa Bay Buccaneers (3-1)

Los Angeles Chargers (2-2)

RTL und Nitro: NFL live im Free-TV und Livestream

Durch den Wechsel zu RTL werden zukünftig noch mehr Spiele kostenlos zur Verfügung stehen als bisher. In der kommenden NFL-Saison 2023/24 wird RTL voraussichtlich 80 Spiele mit deutschem Kommentar übertragen. Dies bedeutet, dass deutsche Football-Fans sich auf bis zu drei Live-Spiele pro Woche freuen können. Die TV-Übertragungen finden entweder auf Nitro oder RTL statt.

Darüber hinaus werden die NFL-Spiele über die kostenpflichtige Streamingplattform RTL Plus übertragen. Neben bis zu drei NFL-Spielen während der regulären Saison werden auch alle Playoff-Spiele von RTL mit deutschem Kommentar gestreamt.

NFL auf Amazon Prime Video: Thursday Night Football live im Stream

Seit der NFL-Saison 2022 hat Amazon Übertragungsrechte für die Donnerstag-Spiele während der NFL Regular Season erworben. Jeder mit einem Prime-Abonnement hat deshalb die Möglichkeit, die NFL-Spiele, die donnerstags stattfinden, live mit englischem Kommentar zu verfolgen.

NFL-Übertragung auf DAZN und im Gamepass: Das zeigt das Streamingportal

Für diejenigen, die alle NFL-Spiele uneingeschränkt genießen möchten, bietet allein DAZN die gewünschte Vielfalt. Der Streaming-Dienst hat seine Partnerschaft mit der NFL zur kommenden Saison verstärkt.

Ein zentrales Element dieser Zusammenarbeit ist der exklusive Vertrieb des beliebten NFL Game Pass über DAZN. Bisher konnten alle Spiele live und in ihrer vollen Länge über den Game Pass verfolgt werden. Zukünftig wird der Game Pass jedoch ausschließlich über DAZN angeboten. Durch den Kauf des Game Pass bei DAZN können alle Spiele auch im Originalkommentar angesehen werden. Dieses zusätzliche Angebot kann zu den bereits bestehenden Angeboten von DAZN aus der vorherigen Saison hinzugebucht werden. Genauere Informationen zu den Kosten und Änderungen des neuen Game Pass-Angebots über DAZN sind in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst.

Ausgewählte Einzelspiele sowie die NFL-Konferenz "ENDZN" (jeweils mit deutschem Kommentar) können nach wie vor mit einem DAZN-Abonnement verfolgt werden.

DAZN jetzt in verschiedenen Paketen buchen*

Wer Sport live erleben will, kommt an DAZN nicht vorbei. DAZN steht für LIVE-Sport überall und jederzeit – mit 8.000 Live-Events pro Jahr. Neukunden haben die Möglichkeit, den Sport-Streaming-Dienst ganz nach ihren Wünschen in drei verschiedenen Paketen zu buchen. Einfach das Paket auswählen, das die persönlichen Lieblingssportarten enthält und schon kann es losgehen. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum Angebot.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.