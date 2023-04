Free Agency steht in der NFL der . In unserem Mock Draft geben wir eine Prognose zu den Picks der Talentauswahl ab. Welche Teams holen sich ihren neuen Franchise-Quarterback? Macht ein Team den teuren Uptrade für einen Rookie-Spielmacher? Eingefleischte Footballfans wissen: Nach dersteht in derder Draft anIn unseremgeben wir einezu den Picks der Talentauswahl ab. Welche Teams holen sich ihren neuen Franchise-Quarterback? Macht ein Team den teurenfür einen

Alles hierzu im ersten Mock Draft zwei Wochen vor der NFL-Talentauswahl.

NFL Mock Draft 2023: Vier Quarterbacks in den Top 10

1. Carolina Panthers (via CHI): Bryce Young - QB, Alabama

Bryce Young war rein auf College-Niveau der beste Quarterback im Draft. Ob sich sein Spielstil in Verbindung mit seiner schmächtigen Statur auf die NFL genau so übertragen lässt, ist zwar nicht sicher, die Panthers sind davon aber überzeugt und holen sich ihren zukünftigen Franchise-Quarterback.

2. TRADE! Seattle Seahawks (via HOU): Anthony Richardson - QB, Florida

Bereits seit einigen Wochen wird spekuliert, ob die Texans mit neuem Head Coach möglicherweise noch nicht einen Rookie-Quarterback holen und erst einmal das weitere Team in Ruhe aufbauen wollen. Da mit Bryce Young der favorisierte Spieler bereits weg ist, geht die Tür für den Mega-Trade mit den Seahawks auf, die sich in das Elite-Potenzial von Anthony Richardson verliebt haben und nicht riskieren wollten, dass eines der anderen Quarterback-needy Teams das Talent von den Florida Gators bereits vor Seattles Pick an fünfter Stelle wegschnappt. Für den Uptrade zahlen die Seahawks einen Premium- Preis. Die Picks #5, #20 sowie ein Drittrundenpick 2024 wandern nach Houston.

3. Arizona Cardinals: Will Anderson - EDGE, Alabama

Die Cardinals könnten hier auch ein idealer Spot für einen Trade zugunsten eines Rookie-Quarterbacks sein. Da Arizona so aber riskieren würde, Elite-Prospect Will Anderson zu verlieren, bleiben die Cardinals an ihrem originalen Spot.

4. Indianapolis Colts: C.J. Stroud – QB, Ohio State

Dass Quarterback C.J. Stroud an vierter Position noch zu haben ist, hätten die Verantwortlichen der Colts kaum für möglich gehalten. Der Quarterback-Pick ist hier ein No-Brainer für Indianapolis.

5. Houston Texans (via SEA): Jalen Carter - DT, Georgia

Aus rein sportlicher Sicht wäre das ein Idealszenario für Houston, sollten sie wirklich kein großes Interesse an den Quarterbacks haben. Nachdem sich die Texans nach dem Trade mit Seattle einen zusätzlichen Erstrundenpick in diesem Draft sowie einen Extra-Drittrundenpick im nächsten gesichert haben, wählt Houston mit Jalen Carter den besten Defensive Linemen im Draft aus. Aufgrund seiner Off-Field Fragezeichen ist das dennoch ein Pick, der mit einem hohen Risiko verbunden ist.

6. Detroit Lions (via LAR): Will Levis – QB, Kentucky

Die Lions haben bereits einen ziemlich guten Kader mit wenigen klaren Schwächen. Was Detroit fehlt, ist der Weg zum potenziellen Top Quarterback. Jared Goff ist das nicht, weshalb die Lions sich mit Will Levis einen physisch hochtalentierten Spielmacher holen, der unter für einen jungen Quarterback komfortablen Bedingungen auch noch ein Jahr hinter Jared Goff sitzen könnte.

7. Las Vegas Raiders: Christian Gonzalez - CB, Oregon

Die Raiders wären ein klarer Kandidat für einen Quarterback-Pick gewesen. Da die vier besten QB-Talente jedoch schon weg sind, nimmt Las Vegas in Person von Christian Gonzalez ein elitäres Cornerback-Talent.

8. Atlanta Falcons: Tyree Wilson – EDGE, Texas Tech

In der Free Agency haben die Falcons bereits stark in die “Trenches”, also die Offensive und die Defensive Line investiert. Mit Tyree Wilson sichert sich Atlanta einen Edge-Rusher, der zwar noch kein “fertiger” Spieler ist, aber das Potenzial besitzt, einer der besten Quarterback-Jäger in der NFL zu werden.

9. Chicago Bears (via CAR): Paris Johnson Jr. - OT, Ohio State

Die Bears bauen weiter den Supporting-Cast für Quarterback Justin Fields auf. Mit Paris Johnson Jr. wird sein ehemaliger Teamkollege am College die Blindside bei den Bears beschützen.

10. Philadelphia Eagles (via NO): Nolan Smith - EDGE, Georgia

Es ist fast schon eine jährliche Tradition, dass die Eagles unter General Manager Howie Roseman mit einem Pick für die Defensive Line eine Premium-Position in der ersten Runde angehen. Speed-Rusher Nolan Smith bringt elitäre athletische Fähigkeiten mit und macht die starke Defensive Line der Eagles von Tag 1 an noch gefährlicher.

Running Back Bijan Robinson von den Texas Longhorns könnte Ezekiel Elliott bei den Dallas Cowboys beerben.

© Foto: Stacy Revere/afp

Picks 11 bis 20: Run auf die Offensive Tackles

In der Mitte der ersten Runde gehen gleich drei Offensive Tackles weg, der erste Wide Receiver findet ein Team und Baltimore macht einen Trade-Up, um sich die Dienste eines hochtalentierten Defensive Backs zu sichern. Auch der erste Safety und Tight End werden in dieser Range gezogen.

11. Tennessee Titans: Peter Skoronski – OT/OG, Northwestern

12. Houston Texans (via CLE): Devon Witherspoon - CB,

Illionois

13. New York Jets: Darnell Wright - OT, Tennessee

14. New England Patriots: Lukas Van Ness – EDGE, Iowa

15. Green Bay Packers: Brian Branch - S, Alabama

16. TRADE! Baltimore Ravens (via WAS): Deonte Banks - CB,

Maryland

17. Pittsburgh Steelers: Broderick Jones - OT, Georgia

18. Detroit Lions: Michael Mayer - TE, Notre Dame

19. Tampa Bay Buccaneers: Bryan Breese - DT, Clemson

20. Houston Texans (via SEA): Jaxon Smith-Njigba - WR, Ohio

State

Nicht wundern: In diesem Jahr gehen statt 32 Erstrundenpicks nur 31 Spieler in der ersten Runde vom Board, da der Erstrundenpick Miami entzogen wurde. Die Dolphins hatten unerlaubt mit Tom Brady verhandelt und hätten an 21. Stelle gepickt.

Picks 21 bis 31: Erster Running Back vom Board, weiterer Quarterback-Pick

Das letzte Drittel der ersten Runde könnte der ideale Bereich sein, in dem Bijan Robinson, der extrem talentierte Running Back von Texas, sein Team findet. Neben weiteren Wide Receivern und den interior Offensive Linemen wird ein fünfter Quarterback gezogen.

21. Los Angeles Chargers: Joey Porter Jr. - CB, Penn State

22. Washington Commanders (via BAL): O‘Cyrus Torrence - OG,

Florida

23. Minnesota Vikings: Calijah Kancey - DT, Pittsburgh

24. Jacksonville Jaguars: Steve Avila - OG, TCU

25. New York Giants: Jordan Addison - WR, USC

26. Dallas Cowboys: Bijan Robinson - RB, Texas

27. Buffalo Bills: Julius Brents - CB, Kansas State

28. Cincinnati Bengals: Dalton Kincaid - TE, Utah

29. New Orleans Saints (via SF): Hendon Hooker - QB, Tennessee

30. Philadelphia Eagles: Zay Flowers - WR, Boston College

31. Kansas City Chiefs: Myles Murphy - EDGE, Clemson