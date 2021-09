Football-Fans haben lange darauf gewartet, nun ist es endlich soweit: Die National Football League startet in ihre 102. Saison. Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers eröffnen die neue NFL-Saison 2021 am heutigen Donnerstag, den 09.09.2021, im eigenen Stadion gegen die Dallas Cowboys.

Wer überträgt heute das erste Spiel der NFL-Saison 2021 zwischen den Dallas Cowboys und Tampa Bay Buccaneers live im Free-TV ?

das erste Spiel der NFL-Saison 2021 zwischen den Dallas Cowboys und Tampa Bay Buccaneers im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum Start der NFL findet ihr hier.

NFL 2021/22 – Cowboys gegen Buccaneers: Uhrzeit, Kickoff, Spielort, Zuschauer

Das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys findet am Donnerstag, den 09.09.2021 um 20:20 Uhr Ortszeit statt. Deutsche Football-Fans müssen sich alelrdings bis in die tiefe Nacht gedulden. Aufgrund der Zeitverschiebung findet der Kickoff erst in der Nacht auf Freitag, den 10.09.2021 um 02:20 Uhr deutscher Zeit statt.

Für das Spiel wird ein ausverkauftes Raymond James Stadium in Tempa, Florida, mit mehr als 65.000 Zuschauern erwartet.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers

: Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers Wettbewerb : NFL 2021/22, 1. Spieltag

: NFL 2021/22, 1. Spieltag Datum und deutsche Uhrzeit : In der Nacht auf Freitag, 10.09.2021 um 02:20 Uhr

: In der Nacht auf Freitag, 10.09.2021 um 02:20 Uhr Stadion : Raymond James Stadium

: Raymond James Stadium Spielort: Tampa, Florida

Übertragung: Wer zeigt Dallas Cowboys vs. Tampa Bay Buccaneers im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - unter anderem das Eröffnungsspiel zwischen den Buccaneers und den Cowboys.

Der Free-TV-Sender geht um 02:05 Uhr auf Sendung und berichtet dann live von der Football-Partie.