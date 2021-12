Jeden Monat dürfen sich Netflix-Abonnenten auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Auch der Januar 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Streamingdienst bekanntgegeben hat.

Wer gerne in der Vergangenheit stöbert, wird sich über den Film „München – Im Angesicht des Krieges“ freuen. Dieser handelt von der Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und der Frage, ob dieser noch verhindert werden kann. Und auch das Warten auf die Fortsetzung des überraschenden Netflix-Erfolges „Ozark“ findet ein Ende: Der erste Teil der vierten Staffel wird im Januar zu sehen sein.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im Januar 2022 auf Netflix? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im Januar vor.

Neue Filme und Dokus im Januar 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Filme und Dokumentationen. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

Youtube Neu auf Netflix im Januar 2022

„Harry Potter“ Teil 1 bis 8 – 01. Januar 2022

Der junge Zauberer Harry Potter wird bereits als Kind zum Waisen, nachdem seine Eltern von dem bösen Zauberer Lord Voldemort getötet wurden. Er wächst daraufhin bei seiner Tante und seinem Onkel auf, wo er jedoch schlecht behandelt wird. Schließlich wird er an der „Hogwarts-Schule“ für Magie aufgenommen. Dort findet er neue Freunde, trifft aber auch auf Widersacher. So versucht Lord Voldemort wiederholt ihn zu töten. Außerdem lernt er seinen Patenonkel Sirius Black kennen, der wegen Mordes gesucht wird. Im Schulleiter Albus Dumbledore findet Harry einen Verbündeten und erfahrenen Helfer, der jedoch mit dem Leben dafür bezahlt. In einer finalen Schlacht kämpfen die Schüler von „Hogwarts“ gegen die Armee von Lord Voldemort.

„Phantastische Tierwesen“ Teil 1 und Teil 2 – 01. Januar 2022

Der exzentrische Magizoologe Newt Scamander besucht die US-amerikanische Stadt New York. Als einige magische Kreaturen aus seinem verwitterten Koffer entkommen, verursacht dies Chaos in der Stadt, woraufhin Scamander verhaftet wird. Ihm wird vorgeführt, für welche Vorfälle seine entflohenen Tierwesen verantwortlich sind, aber aufgrund seiner weitreichenden Kenntnisse wird Scamander schnell klar, dass sie nicht an allem Ungewöhnlichen schuld sein können, das sich in New York ereignet. Ein paar Monate nachdem Newt Scamander den dunklen Zauberer Gellert Grindelwald gefangen nehmen konnte, gelingt diesem eine sensationelle Flucht. Grindelwald versucht, Anhänger um sich herum zu sammeln, die ihn bei seinen Plänen zum Wohl der Zauberwelt, jedoch gegen Nichtzauberer, unterstützen. Der einzige Zauberer, der ihn aufhalten könnte, ist Albus Dumbledore, den er einst seinen liebsten Freund genannt hatte.

„3 Engel für Charlie“ – 03. Januar 2022

Elena ist eine brillante Wissenschaftlerin und Ingenieurin, die eine nachhaltige Energiequelle entwickelt hat. Nachdem ihre Chefs die Quelle auf den Markt gebracht haben, bemerkt Elena, dass ihr System einen Fehler aufweist: In den falschen Händen kann es als gefährliche Waffe eingesetzt werden. Doch leider stellt sich die Firma, für die Elena arbeitet, als kriminelle Organisation heraus, die gar nicht daran denkt, das Produkt aus den Händen zu geben. Daraufhin wendet sich Elena hilfesuchend an die „Townsend-Agency“. Die Agentur ist mit ihren „Engel“ genannten Agentinnen über die Zeit so erfolgreich geworden, dass das Unternehmen expandierte und mehrere Gruppen mit tapferen Engeln an verschiedenen Standorten postiert hat. Angeleitet werden die Frauen von Vermittlern, die alle auf den Namen „Bosley“ hören und ihren Agentinnen die weltweit härtesten Jobs an Land ziehen. Elena schließt sich mit den Engeln Sabina und Jane zusammen, um die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.

„Vier Gäste“ – 05. Januar 2022

Es ist eine sehr romantische, aber vielleicht nicht sehr wissenschaftliche Theorie, dass jeder Mensch einen Seelenverwandten hat, und für Luca und Sara ist die Versuchung groß, sie auf die Probe zu stellen. Aber wie sieht dieser Seelenverwandte aus? Sieht er aus wie wir oder ist er unser Gegenteil? Aus diesem Grund laden sie vier Freunde zum Abendessen ein, die zufällig Single sind: Chiara, Matteo, Giulia und Dario.

„Verlorene Liebe“ – 13. Januar 2022

Die angesehene Krimiautorin und Kriminalexpertin Grace folgt dem Ruf ihrer entfremdeten Schwester und eilt zurück nach Washington D.C. in ihr Elternhaus. Als ihre Schwester allerdings ermordet und ihr Doppelleben als Webcam-Performerin bekannt wird, ignoriert Grace die Warnungen des besonnenen Ermittlers Ed und lässt sich auf den Fall ein.

„Riverdance: Ein animiertes Abenteuer“ – 14. Januar 2022

Ein irischer Junge namens Keegan und ein spanisches Mädchen namens Moya tauchen in die mythische Welt der Megaloceros Giganteus ein, wo sie lernen, „Riverdance“ als ein Fest des Lebens zu würdigen.

„The House“ – 14. Januar 2022

Die düstere Komödie „The House“ handelt von einem Haus und den drei unglaublichen Geschichten der Menschen, die dort leben.

„Lindenberg! Mach dein Ding“ – 16. Januar 2022

Udo Lindenberg wächst in der Nachkriegszeit am Land auf. Bereits in jungen Jahren entdeckt er beim Trommeln und Schlagzeugspielen seine Leidenschaft für die Musik. Im Alter von 20 Jahren geht er nach Hamburg, wo sein Weg nach oben beginnt. Er tritt in einem Stripclub auf der Reeperbahn auf und trifft auf seine späteren Wegbegleiter Paula und Steffi Stephan. Langsam reift die Idee einer eigenen Band in ihm heran. Ein Abenteuer jagt das Nächste, während der große Durchbruch immer näher kommt.

„Heavenly Bites: Mexico“ – 19. Januar 2022

In dieser Dokumentation geht es um die Speisen, zu denen Mexikaner eine gewisse Hassliebe verspüren: Kulinarische Feuerwerke, die die Magenschmerzen wert sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Verzehr folgen. Diese Dokureihe ist eine Ode an die Köstlichkeiten, die wir bereit sind zu essen, auch wenn das Rezept völlig außer Kontrolle gerät.

„The Royal Treatment“ – 20. Januar 2022

Isabella führt ihren eigenen Salon und nimmt grundsätzlich kein Blatt vor den Mund, während Prinz Thomas sein eigenes Land führt und kurz davorsteht, eher aus Pflichtgefühl als aus Liebe zu heiraten. Als Izzy und ihre Stylisten eine einmalige Chance erhalten und für die königliche Hochzeit engagiert werden, wird Izzy und Prinz Thomas allmählich klar, dass sie ihrem Herzen folgen müssen, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

„München – Im Angesicht des Krieges“ – 21. Januar 2022

In diesem auf dem internationalen Bestseller von Robert Harris basierenden Film steht Europa im Herbst 1938 kurz vor dem Krieg. Während Adolf Hitler den Einmarsch in die Tschechoslowakei plant, sucht die Regierung Neville Chamberlains händeringend nach einer friedlichen Lösung. Vor diesem Hintergrund reisen der britische Beamte Hugh Legat und der deutsche Diplomat Paul von Hartmann nach München, um an einer Notfallkonferenz teilzunehmen. Mit dem Beginn der Verhandlungen werden die alten Freunde in eine politische Intrige mit ernstzunehmenden Konsequenzen verstrickt. Während die ganze Welt zuschaut, dreht sich alles um die Frage, ob der Krieg noch verhindert werden kann – und falls ja, zu welchem Preis.

Youtube „München – Im Angesicht des Krieges“ – Trailer

„John Wick: Kapitel 3“ – 23. Januar 2022

John Wick ist auf der Flucht und auf seinen Kopf ist eine riesige Summe ausgesetzt. Er hat die Regel aller Regeln gebrochen: Er hat einen anderen Menschen im heiligen Bereich des Continental Hotels umgebracht. Seine früheren Kumpel haben ihm einen Vorsprung gewährt. Wick versucht, das Land zu verlassen. Doch auch eine Richterin ist hinter ihm her. Eigentlich müsste der Auftragskiller längst tot sein.

„Neymar: Das vollkommene Chaos“ – 25. Januar 2022

Einer der berühmtesten und bestbezahlten Sportler aller Zeiten – wie man ihn noch nie gesehen hat. Neymar ist zweifellos ein Held auf dem Spielfeld, abseits jedoch eine umstrittene Figur. Diese dreiteilige Dokureihe lässt das Publikum mit dem Fußballstar Neymar da Silva Santos Júnior auf Tuchfühlung gehen. Dabei wird die bisherige Karriere des brasilianischen Stars nachgezeichnet – angefangen mit seinem Aufstieg beim „FC Santos“ und der glorreichen Zeit beim „FC Barcelona“ bis hin zu seiner wilden Achterbahnfahrt mit der brasilianischen Nationalmannschaft und „Paris Saint-Germain“. Gleichzeitig wird jedoch auch der Schleier hinter Neymars Marketingmaschinerie gelüftet, die von seinem Vater mit eiserner Hand geführt wird.

„Ich bin Georgina“ – 27. Januar 2022

Georgina Rodríguez hat mehr als 28 Millionen Instagram-Follower und ist unter anderem Model, Mutter, Influencerin, Unternehmerin, Tänzerin und die Partnerin von Cristiano Ronaldo. „Ich bin Georgina“ ist ein emotionales und ausführliches Porträt der Frau hinter den Zeitschriftencovern, den Bildern, Geschichten und Schlagzeilen und gibt Einblicke in alle Aspekte von Georgina Rodríguez' Leben – von öffentlichen und bekannten Ereignissen bis hin zu ganz persönlichen Momenten. Die Dokumentation zeigt sie im Alltag, als Mutter, als Partnerin, auf Reisen und auf Partys – so, wie sie wirklich ist.

„Home Team“ – 28. Januar 2022

Als der NFL-Coach Sean Payton zwei Jahre nach seinem Super-Bowl-Sieg suspendiert wird, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, wo er hofft, eine neue Beziehung zu seinem 12-jährigen Sohn aufzubauen, indem er dessen Jugend-Footballteam auf die Sprünge hilft.

Neue Serien und Staffeln im Januar 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Serien und Staffeln. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Power Rangers Dino Fury“ Staffel 1 – 01. Januar 2022

Eine Armee hochgerüsteter Aliens fällt über die Erde her und bedroht die Existenz der Menschheit. Die Eindringlinge sind scharf auf eine uralte, geheimnisvolle Macht, die auf der Erde schlummert. Um die Angreifer in die Schranken zu weisen, tritt eine neue „Power-Rangers“-Truppe zum Kampf an. Und das fünfköpfige „Rangers“-Team hat Verstärkung dabei: die Kräfte prähistorischer Dinosaurier.

„Rebelde – Jung und rebellisch“ Staffel 1 – 05. Januar 2022

Die Serie folgt einer neuen Generation an Schülern der „EWS“, eine exklusive Privatschule in Mexiko, die auch als „Elite Way Schule“ bekannt ist. Auf dem Weg mit ihrer Band den Schulwettbewerb zu gewinnen, müssen die sehr unterschiedlichen Jugendlichen so einige Hürden meistern und sich mit Themen wie Liebe, Leidenschaft, Freundschaft aber auch mit Intrigen, Geheimnissen, Ängsten sowie Rivalitäten auseinandersetzen.

„The Journalist“ Staffel 1 – 13. Januar 2022

Eine engagierte Journalistin will die Wahrheit über einen Korruptionsskandal der Regierung ans Licht bringen – selbst als mächtige Widersacher sie ruhigstellen wollen.

„Archive 81“ Staffel 1 – 14. Januar 2022

„Archive 81“ erzählt die Geschichte des Archivars Dan Turner, der die Aufgabe übernimmt, eine Sammlung von beschädigten Videokassetten aus dem Jahr 1994 zu restaurieren. Während der Rekonstruktion der Aufnahmen der Dokumentarfilmerin Melody Pendras wird er immer tiefer in Machenschaften einer gefährlichen Sekte im Visser-Apartmentgebäude hineingezogen. Im Laufe der Serie will Dan unbedingt herausfinden, was damals mit Melody passiert ist. Als die beiden Charaktere auf mysteriöse Art in Kontakt treten, ist Dan immer mehr davon überzeugt, dass er Melody vor ihrem grausamen Ende vor 25 Jahren bewahren kann.

„After Life“ Staffel 3 – 14. Januar 2022

Das Leben des Redakteurs Tony, der bei einer kleinen Lokalzeitung arbeitet, wurde auf den Kopf gestellt, als seine Ehefrau an Krebs gestorben ist. Noch immer hat Tony mit dem größten Verlust seines Leben zu kämpfen und hat den Trauerprozess noch nicht abgeschlossen. Doch er erkennt, dass es gut tut anderen Menschen zu helfen. Das gibt ihm Hoffnung und einen Sinn weiter zu leben.

„The Office“ Staffel 1-9 – 15. Januar 2022

Im Mittelpunkt von „The Office“ befindet sich Michael Scott, der Abteilungsleiter der fiktiven Paper Company „Dunder Mifflin Inc.“, die ihren Sitz in Scranton, Pennsylvania hat. Die Serie verfolgt sein Leben als Chef, der bei seinen Angestellten nicht viel zu melden hat.

„Finger weg!“ Staffel 3 – 19. Januar 2022

Es ist ein neues Jahr, und selbst wenn es draußen vielleicht schneit, geht es in der dritten Staffel von „Finger weg!“ heißer her als je zuvor. Es ist an der Zeit, eine brandneue Gruppe scharfer Singles kennenzulernen, die frisch angekommen und fest überzeugt sind, dass ihnen ein sexy Traumurlaub bevorsteht. Wird sich die wilde Truppe unter dem wachsamen Auge von Lana beherrschen und auf jegliche Art von sexuellem Kontakt verzichten können, um sinnvolle Beziehungen zu knüpfen? Denn nur so ist das Preisgeld am Ende so hoch wie ihr Sexualtrieb. Der Druck ist enorm, denn in dieser Staffel steht noch mehr auf dem Spiel – mit dem größten Preisgeld, das je geboten wurde.

„El marginal“ Staffel 4 – 19. Januar 2022

Nach dem Brand in San Onofre kreuzen sich die Wege von Pastor, Mario Borges und Diosito im Gefängnis von Puente Viejo erneut. Das Wiedersehen zwischen Pastor und Diosito ruft bei beiden starke Emotionen hervor. César, der ebenfalls dorthin verlegt wurde, wird Teil der Konfrontation und führt die Gruppe an. Von außen nimmt Sergio Antín die Dinge in die Hand und legt sich mit dem derzeitigen Direktor an, um die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen. Emma Molinari plant unterdessen, Pastor bei einem neuen und gefährlichen Fluchtversuch zu helfen.

„Ozark“ Staffel 4 – 21. Januar 2022

Die spannende Dramaserie „Ozark“, die in der heutigen Zeit spielt, zeigt die Entwicklung der Familie Byrde – vom normalen Vorstadtleben in Chicago bis hin zu ihrem gefährlichen kriminellen Unterfangen in den Ozarks in Missouri. In der Serie werden Themen wie Kapitalismus, Familiendynamiken und der Überlebenskampf anhand einer (nicht ganz so) normalen amerikanischen Familie untersucht.

„Snowpiercer“ Staffel 3 – 25. Januar 2022

Nach einer globalen Klimakrise ist von der Welt, wie wir sie kennen, nichts mehr übrig. In den eisigen Temperaturen ist ein normales Leben nicht mehr möglich. Einzig in dem Zug „Snowpiercer“ sind die letzten Überlebenden der Zivilisation versammelt. Wird sich die Erde aufwärmen und werden sie andere Überlebende in der Wildnis finden? Sollte ein Leben außerhalb des „Snowpiercer“ möglich sein, wäre das sicherlich zum großen Unmut von Mr. Wilford, der seine Macht über die Passagiere genießt. Immerhin kontrolliert er noch einen großen Teil des Zuges.

„The Sinner“ Staffel 4 – 26. Januar 2022

Während sich die meisten Kriminalserien mit der Frage beschäftigen, wer eine Tat begangen hat oder wie es den Ermittlern gelingt, das herauszufinden, geht es bei „The Sinner“ um die Frage, warum die Tat begangen wurde. Zu Beginn der neuen Staffel der Anthologie-Serie werden wir mit einem grauenhaften Verbrechen vertraut gemacht und erfahren im Laufe der Staffel, gemeinsam mit Detective Harry Ambrose, warum die Betreffenden so gehandelt haben.

„Angry Birds: Verrückter Sommer“ Staffel 1 – 28. Januar 2022

In der Serie „Angry Birds: Verrückter Sommer“ sind die drei Vögel Red, Bomb und Chuck als Teenager während der Sommerferien im Feriencamp. Dort geraten sie in einen Streit mit den fiesen Schweinen, die auf der anderen Seite des Sees beherbergt sind und mit allen Mitteln für Chaos sorgen wollen.

„In From the Cold“ Staffel 1 – 28. Januar 2022

Das Leben einer alleinerziehenden Mutter in einem Vorort in New Jersey wird auf den Kopf gestellt, als sie vom FBI verhaftet wird. Sie wird vor eine unmögliche Entscheidung gestellt: Sich ihrer Vergangenheit als hoch qualifizierte genmanipulierte russische Agentin zu stellen und im Kampf gegen Russlands organisierten Drogenhandel und Schattenkrieg gegen die US-Wahlen anzutreten – oder ihre Familie und das neue Leben, das sie sich aufgebaut hat, zu gefährden.

„The Orbital Children“ Staffel 1 – 28. Januar 2022

Die Geschichte beginnt im Jahr 2045, als Errungenschaften im Bereich künstliche Intelligenz weit fortgeschritten und Weltraumreisen gang und gäbe sind. Kinder, die auf dem Mond geboren wurden, und Kinder von der Erde, die sich auf einer Reise ins All befinden, treffen sich in der japanischen Raumstation „Anshin“.

„The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window“ Staffel 1 – 28. Januar 2022

Für die unter Liebeskummer leidende Anna ist jeder Tag gleich öde. Mit einem Glas Wein in der Hand starrt sie aus dem Fenster und sieht zu, wie draußen das Leben an ihr vorbeizieht. Als gegenüber allerdings ein neuer, gut aussehender Nachbar mit seiner niedlichen Tochter einzieht, sieht Anna plötzlich ein Licht am Ende des Tunnels. Zumindest so lange, bis sie einen grausamen Mord beobachtet. Aber hat sie das wirklich?