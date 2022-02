Jeden Monat dürfen sich Netflix-Abonnenten auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Auch der März 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Streamingdienst bekanntgegeben hat.

Begeisterte Thriller-Fans können sich freuen, denn der neue Netflix-Original-Film „The Weekend Away“ handelt von einer Frau, die des Mordes an ihrer besten Freundin beschuldigt wird. Außerdem findet das Warten auf die Fortsetzung des Netflix-Erfolges „Bridgerton“ ein Ende: Die zweite Staffel wird im März zu sehen sein.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im März 2022 auf Netflix? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im März vor.

Neue Filme und Dokus im März 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Filme und Dokumentationen. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Honey Boy“ – 01. März 2022

Otis hat mit seinen jungen zwölf Jahren schon mächtigen Erfolg als Schauspieler in Hollywood. Doch er kann sich nicht vor seinem gewalttätigen Vater verstecken. Dieser ist sein Vormund und lebt mit ihm zwischen den Aufnahmen des Filmes in einem abgelegenen Motel. Dort muss sich Otis Misshandlungen und Gewalttaten von seinem Vater gefallen lassen. Der Film handelt von der kritischen Beziehung zwischen Sohn und dessen Vater und wie diese sich nach Jahren endlich verbessert.

„Against The Ice“ – 02. März 2022

Im Jahr 1909 sticht die dänische Arktis-Expedition unter Leitung von Kapitän Ejnar Mikkelsen mit dem Ziel in See, den Territorialanspruch der USA auf den Nordosten Grönlands zu widerlegen, der auf der Annahme beruhte, dass Grönland aus zwei verschiedenen Landmassen bestünde. Mikkelsen und das unerfahrene Expeditionsmitglied Iver Iversen lassen die Crew auf dem Schiff zurück und wagen die Reise quer über das Eis. Den beiden Männern gelingt es tatsächlich, den Beweis zu erbringen, dass Grönland eine einzige Insel ist. Aber die Rückkehr zum Schiff dauert länger und gestaltet sich wesentlich schwieriger als erwartet. Sie haben mit Hunger und Erschöpfung zu kämpfen und müssen einen Eisbären abwehren. Als sie das Schiff endlich erreichen, finden sie es von den Eismassen erdrückt und das Lager verlassen vor. Nun müssen sie auf Rettung hoffen und vor allem am Leben bleiben. Als die Tage länger werden und ihr Bezug zur Realität mehr und mehr schwindet, machen sich Misstrauen und Paranoia breit, eine gefährliche Mischung mitten im Überlebenskampf.

„Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte“ – 03. März 2022

In diesem Natur-Dokumentarfilm nimmt die Dürresaison in der Kalahari Wüste zu. Um zu überleben, sind Rudel und Herden aller Art dringend auf Familienbande angewiesen.

„The Weekend Away“ – 03. März 2022

Ein Wochenendtrip nach Kroatien wird zum Albtraum, als eine Frau des Mordes an ihrer besten Freundin beschuldigt wird und sie bei dem Versuch, die Wahrheit herauszufinden, ein schmerzliches Geheimnis aufdeckt.

„Taylor Tomlinson: Look At You“ – 08. März 2022

Taylor Tomlinson setzt sich in ihrem zweiten Comedy-Special auf humorvolle Weise mit ihren Schwierigkeiten im Bereich der psychischen Gesundheit und der Trauer sowie mit dem Dating auseinander.

„The Adam Project" – 11. März 2022

Ein zeitreisender Pilot tut sich mit seinem jüngeren Ich und seinem verstorbenen Vater zusammen, um mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen und die Zukunft zu retten.

„Spider-Man: A new Universe“ – 11. März 2022

Der Teenager Miles Morales wird von einer radioaktiven Spinne gebissen. Daraufhin entwickelt er mysteriöse Kräfte, die ihn in einen „Spinnenmann“ verwandeln. Er muss nun seine neu entdeckten Fähigkeiten einsetzen, um gegen das Böse zu kämpfen. Seine Fähigkeiten ähneln denen von Peter Parker alias Spider-Man, auf den Miles kurz nach dem Spinnenbiss zufällig trifft. Doch Spider-Man stirbt beim Kampf gegen den Green Goblin.

„Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous“ – 15. März 2022

In ihrem ersten Comedy-Special gibt Catherine Cohen ihr musikalisches Können und ihre Ansichten über Beziehungen, modernen Feminismus und darüber, wie es ist, die Hauptdarstellerin ihres eigenen Lebens zu sein, zum Besten.

„Rettungshund Ruby“ – 17. März 2022

Der State Trooper Dan träumt davon, der Hundestaffel des Such- und Rettungsteams beizutreten, doch niemand gibt ihm eine Chance. Die Hündin Ruby aus dem Tierheim hat ihre Hoffnung auf ein richtiges Zuhause schon fast aufgegeben. Doch als das Schicksal die beiden in diesem auf wahren Begebenheiten beruhenden Film vereint, ist es ihre einzigartige Verbindung, die ihnen dabei hilft, sich ihrer bisher größten Herausforderung zu stellen.

„Operation Schwarze Krabbe“ – 18. März 2022

„Operation Schwarze Krabbe“ ist ein schwedischer Actionthriller, der in einer postapokalyptischen, vom Krieg zerrütteten Welt spielt. Während eines harten Winters werden sechs Soldaten auf eine lebensgefährliche geheime Mission geschickt, bei der sie ein Paket, das den Krieg beenden könnte, über einen vereisten Archipel transportieren müssen. Als sie die feindlichen Linien überschreiten, wissen sie nicht, welche Gefahren lauern und wem sie vertrauen können. Für die Soldatin – und frühere Eisschnellläuferin – Caroline Edh geht es bei der Mission jedoch um etwas ganz anderes.

„Zack Snyder's Justice League“ – 18. März 2022

Batman fühlt sich seit Kurzem in seinem Glauben an das Gute im Menschen bestärkt und von Supermans selbstlosem Verhalten inspiriert. Zusammen mit Wonder Woman trommelt er deshalb eine Gruppe von Superhelden zusammen, um als „Justice League“ gegen eine böse neue Macht zu kämpfen. Aquaman, Cyborg und The Flash schließen sich ihnen in dem Kampf an, bei dem der Erhalt der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht.

„Love Like the Falling Petals“ – 24. März 2022

Der talentierte Nachwuchsfotograf Haruto verliebt sich in seine Haarstylistin Misaki. Als er sich endlich traut, Misaki anzusprechen und mit ihr auszugehen, scheint für das junge Paar das Glück vollkommen zu sein. Doch plötzlich entwickelt Misaki eine seltene Krankheit, bei der sie rasend schnell altert.

„Blumhouse’s Fantasy Island“ – 25. März 2022

„Fantasy Island“ ist nur auf den ersten Blick ein idyllisches Urlaubsparadies, denn das tropische Resort unter der Leitung des geheimnisvollen Mr. Roarke hält einige böse Überraschungen für seine Gäste bereit. Er lässt die geheimsten Wünsche seiner glücklichen Gäste in einem luxuriösen, aber abgelegenen tropischen Resort wahr werden. Doch als sich ihre Fantasien in Albträume verwandeln, müssen die Gäste das Geheimnis der Insel lüften, um ihr zu entkommen und das eigene Leben zu retten.

„All Hail“ – 30. März 2022

Als er es versäumt, einen fürchterlichen Hagelsturm vorherzusagen, wird der berühmte TV-Wettermann Miguel Flores zum Staatsfeind Nr. 1. Er ist gezwungen, Buenos Aires zu verlassen, und flüchtet in seine Heimatstadt Córdoba. Dort beginnt für ihn ein Prozess der Neuentdeckung, der absurd und menschlich zugleich ist.

Neue Serien und Staffeln im März 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Serien und Staffeln. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten“ Staffel 1 – 01. März 2022

Gemeinsamer Nenner der neuen fünfteiligen Dokureihe „Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten“ sind vier Schauergeschichten über scheinbar harmlose Mitbewohner, deren bösartige und teils brutale Absichten ans Licht kommen und die für ihre ahnungslosen Opfer zu lebensechten Albträumen werden. Die beunruhigenden wahren Geschichten handeln von den versteckten Gefahren, die möglicherweise im Zimmer nebenan lauern.

„L.A.’s Finest“ Staffel 1 und 2 – 01. März 2022

Die frühere „DEA“-Agentin Syd Burnett will ihre Vergangenheit hinter sich lassen und wagt nun einen Neustart als Ermittlerin beim „LAPD“ in Los Angeles. Gemeinsam mit ihrer Partnerin sagt sie den gefährlichsten Kriminellen von Los Angeles den Kampf an.

„He-Man and the Masters of the Universe“ Staffel 2 – 02. März 2022

Wenn er das magische Schwert der Macht hochhält und die Worte „Bei der Macht von Grayskull“ spricht, verwandelt sich Prinz Adam in „He-Man“, der seine Kräfte einsetzt, um das Reich Eternia gegen Skeletor und seine bösen Mächte zu verteidigen.

„Ein Teil von ihr“ Staffel 1 – 04. März 2022

In einem verschlafenen Nest in Georgia setzt ein plötzlicher Gewaltausbruch für die 30-jährige Andy Oliver und ihre Mutter Laura eine unerwartete Kette von Ereignissen in Gang. In ihrer verzweifelten Suche nach der Wahrheit reist Andy quer durch Amerika und gerät in immer größere Gefahr, je tiefer sie in die dunklen Geheimnisse ihrer Familie vordringt.

„Last One Standing“ Staffel 1 – 08. März 2022

Das Comedy-Duo Chidori übernimmt eine Doppelrolle als Moderatoren und Teilnehmer dieser Survival-Talkshow. Die Teilnehmer treten in Talk-Battles gegeneinander an, um in die nächste Runde zu kommen. Beliebte Comedians werden gemeinsam mit Daigo vom Comedy-Duo Chidori in authentische Dramen eingebunden, die von überzeugenden Schauspielern unterstützt werden. Das Drehbuch hört allerdings an einer gewissen Stelle auf und die Darsteller müssen ihre Geschichten in ihren eigenen Worten erzählen. Wenn die Kandidaten nicht in der Lage sind, die Lücken mit wahren und lustigen Anekdoten aus ihrem wahren Leben zu füllen, scheiden sie aus. Wer hat wohl die witzigste Geschichte? Ein Kandidat nach dem anderen muss gehen und am Ende bleibt nur ein Comedian übrig. Wer wird es sein und wie wird das schockierende Ende dieses Dramas aussehen?

„The Andy Warhol Diaries“ Staffel 1 – 09. März 2022

In diesem atemberaubend umfassenden, sechsteiligen Porträt von Andy Warhol wird aus dem hautnahen Blickwinkel der nach dem Tod des Künstlers veröffentlichten Tagebücher das bemerkenswerte Leben dieser Legende beleuchtet. Angefangen mit seiner Kindheit in Pittsburgh zeichnet die Reihe Warhols unglaublich vielfältigen Weg nach, auf dem er sich unter anderem als – verehrter, wie verhasster – Künstler, Regisseur, Herausgeber, Fernsehproduzent, Szenemacher und Promi fließend zwischen den künstlerischen Medien und durch die Epochen bewegte. Obwohl er eine überlebensgroße Figur abgab, schützte Warhol sein Privatleben eisern. In dieser Reihe wird in seinen eigenen Worten – durch innovative KI-Technik oft sogar mit seiner eigenen Stimme – wirklich viel über diesen komplexen Mann preisgegeben, nicht zuletzt auch durch die Zeitzeugenberichte jener, die an seiner Seite gearbeitet, kreiert und gefeiert haben.

„Queer Eye Germany“ Staffel 1 – 09. März 2022

Bei „Queer Eye Germany“, dem ersten internationalen Ableger des US-Hitformats, setzen die Experten Leni Bolt, David Jakobs, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi und Ayan Yuruk alles daran, für ihre Mentees die Tür zu einem neuen, besseren Lebensabschnitt aufzustoßen. In fünf Folgen liefern unsere „Fab 5“ ihren fünf Alltagshelden die Inspiration für positive Veränderung, unter anderem einem jungen Fußball-Trainer beim Coming-Out, einem alleinerziehenden Vater zurück ins Dating-Leben und einer vom Schicksal gebeutelten jungen Frau dabei, endlich das Leben genießen zu können.

„Byron Baes“ Staffel 1 – 09. März 2022

„Byron Baes“ poträtiert Instagram-Influencer und verspricht Kämpfe, Seitensprünge und Herzschmerz. Außerdem wird die Serie ein Liebesbrief an die Küstengemeinde Byron Bay sein.

„Life After Death“ Staffel 1 – 11. März 2022

Tyler Henry ist ein weltberühmtes Medium mit einer Warteliste von über 300.000 Personen. Jahrelang war er das gefragteste Medium Hollywoods, jetzt bereist er die Vereinigten Staaten, um möglichst vielen Menschen mit seinen Séancen Hoffnung zu geben und ihnen die Gelegenheit zu bieten, zu heilen und nach vorne zu blicken. In dieser transformierenden und emotionalen Serie bringt er ihnen Antworten und beweist, dass es auf dieser Welt mehr gibt, als das, was wir mit bloßem Auge sehen, und dass unsere Liebsten uns nie wirklich verlassen. Im Laufe der Staffel wird die Bedeutung von Tyler Henrys Séancen immer deutlicher. Die Serie zeigt, wie es ist, mit einer solchen Gabe zu leben, ermöglicht einen Einblick in die persönliche Geschichte des Mediums und deckt ein Familiengeheimnis über dessen Ursprünge auf.

„Formula 1: Drive to Survive“ Staffel 4 – 11. März 2022

Fahrer, Manager und Teambesitzer erleben das Leben auf der Überholspur während der Formel 1 Saison. Die Dokumentation gewährt dem Zuschauer exklusive Einblicke über den größten Autorennwettbewerb der Welt und die Menschen dahinter.

„Team Zenko Go“ Staffel 1 – 15. März 2022

Niah, Ari, Ellie und Jax sind Teil des Teams Zenko Go – einer geheimen Truppe von Wohltätern, die anhand geschickter Ablenkungsmanöver den nichts ahnenden Bewohnern von Harmonie-Hafen unbemerkt Gutes tun. Von ihrer Mentorin Tante Yuki haben die vier Kinder besondere Fähigkeiten gelernt, die es ihnen ermöglichen, gute Taten, die auf Japanisch „Zenkos“ heißen, zu vollbringen, um ihre Stadt zur glücklichsten Stadt der Welt zu machen.

„Bad Vegan: Berühmt und betrogen“ Staffel 1 – 16. März 2022

Eine einst als Königin der veganen Küche gefeierte Gastronomin begibt sich mit einem Mann auf die Flucht, der sie um ihr Vermögen bringt, indem er sie davon überzeugt, dass er all ihre Träume wahr werden lassen kann: sei es ihr Restaurant-Imperium zu vergrößern oder ihren geliebten Pitbull unsterblich zu machen.

„Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage“ Staffel 1 – 18. März 2022

Alessandro Cattelan möchte die „einfache“ Frage seiner Tochter Nina beantworten: „Papa, wie werden wir glücklich?“ Dafür reiste Alessandro Cattelan quer durch Italien und ins Ausland, stellte seine Begleiter zur Rede und tauschte mit ihnen einzigartige Erfahrungen aus, um dasjenige greifbar zu machen, was uns glücklich macht. Fernab der Fernsehstudios experimentiert er auf originelle Weise mit neuen Arten der Kommunikation und zeigt sich dabei von einer völlig neuen Seite.

„Human Resources“ Staffel 1 – 18. März 2022

Das Spin-off von „Big Mouth“ lüftet den Vorhang und gewährt einen Einblick in das tägliche Leben der Kreaturen – Hormonmonster, Depri-Kittys, Schamgefühl-Hexer und viele andere –, die den Menschen auf ihrem Lebensweg beistehen, von der Pubertät über die Elternschaft bis hin zum Lebensabend. Schnell wird klar, dass die Protagonisten zwar Kreaturen sind, jedoch ebenfalls über eine gehörige Portion Menschlichkeit verfügen.

„Drôle – Einfach komisch“ Staffel 1 – 18. März 2022

Aïssatou, Nezir, Bling und Apolline mögen vielleicht nicht viele Gemeinsamkeiten haben, doch sie haben alle den Traum, in Paris richtig durchzustarten.

„Ist das Kuchen?“ Staffel 1 – 18. März 2022

Weltweit berühmte Bäcker erstellen in dieser Serie realistische Kuchen, die genau wie Objekte des alltäglichen Nutzens aussehen. Sind sie gut genug um eine prominente Jury zu täuschen? Am Ende wird immer die Frage gestellt: Ist es real? Oder ist es Kuchen?

„Young, Famous & African“ Staffel 1 – 18. März 2022

Diese glamouröse Reality-Serie über eine Gruppe junger, wohlhabender und prominenter Medienstars ist eine Seifenoper, die das echte Leben schreibt. Sie kommen aus Südafrika, Nigeria und Ostafrika und gehören zum Besten, was die Musik-, Medien-, Mode- und Insta-Szene zu bieten hat. In Johannesburg machen sich die Freunde auf die Suche nach Liebe, alten Flammen und frischem Wind in ihren Beziehungen, während sie zu neuen Höhenflügen ansetzen.

„Bridgerton“ Staffel 2 – 25. März 2022

„Bridgerton“ erzählt von Daphne Bridgerton, der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche macht. Daphne hofft, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und aus Liebe zu heiraten, und zunächst scheinen ihre Aussichten alles zu übertreffen. Doch als ihr älterer Bruder beginnt, ihre potenziellen Verehrer auszusortieren, lästert die geheimnisumwobene Lady Whistledown in ihrem skandalösen Gesellschafts-Journal über Daphne. Da tritt der äußerst begehrenswerte und rebellische Duke of Hastings auf den Plan, ein überzeugter Junggeselle und in den Augen der Mütter der Debütantinnen der absolute Fang der Saison. Obwohl beide lauthals verkünden, kein Interesse daran zu haben, was der andere zu bieten hat, ist ihre gegenseitige Anziehung unbestreitbar. Zwischen ihnen funkt es gehörig und es kommt zu einem geistreichen Schlagabtausch, während sie versuchen, den gesellschaftlichen Vorstellungen in Bezug auf ihre Zukunft gerecht zu werden.

„Transformers: BotBots“ Staffel 1 – 25. März 2022

In „Transformers: BotBots“ verwandeln sich zahlreiche Alltagsobjekte, die sich in einem Einkaufszentrum befinden, bei Nacht in kleine Roboter und erleben aufregende Abenteuer.

„Johnny Hallyday über Johnny Hallyday“ Staffel 1 – 29. März 2022

Johnny Hallyday erzählt seine eigene Geschichte. Mit Archivaufnahmen und Zeitzeugenberichten gewährt „Johnny Hallyday über Johnny Hallyday“ einen unmittelbaren Einblick in das Leben und die Karriere der größten Rocklegende Frankreichs.