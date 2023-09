Unterhaltsam und nicht allzu ernst soll „Neo Ragazzi“ sein, die neue Talkshow des Moderationsduos Sophie Passmann und Tommi Schmitt. Dafür sorgen Aktionen und Spiele, die Abwechslung in die Talks mit Gästen bringen. Wie das Ergebnis aussieht, zeigt sich schon bald.

Ab wann die neue Talkshow im ZDFneo zu sehen ist, wann ihr die Folgen in der Mediathek streamen könnt und wer alles zu Gast ist, erfahrt ihr hier im Überblick.

Wann startet „Neo Ragazzi“ im ZDFneo?

Im Vordergrund des neuen Talkformats steht der Spaß am Gespräch. Wie das genau aussieht, zeigt sich ab Mitte September im Free-TV: „Neo Ragazzi“ startet am Donnerstag, 14.09.2023, um 22:15 Uhr im ZDFneo.

„Neo Ragazzi“: Sendetermine und Sendezeit

Die acht Folgen von „Neo Ragazzi“ werden im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags im ZDFneo ausgestrahlt. Jede Episode dauert ca. 45 Minuten.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 14.09.2023 um 22:15 Uhr

Folge 2: 21.09.2023 um 22:15 Uhr

Folge 3: 28.09.2023 um 22:15 Uhr

Folge 4: 05.10.2023 um 22:15 Uhr

Folge 5: 12.10.2023 um 22:15 Uhr

Folge 6: 19.10.2023 um 22:15 Uhr

Folge 7: 26.10.2023 um 22:15 Uhr

Folge 8: 02.11.2023 um 22:15 Uhr

In der ZDF-Mediathek seht ihr „Neo Ragazzi“ schon früher

Wer an den Sendeterminen keine Zeit hat, kann beruhigt sein: Die neue Talkshow ist auch online verfügbar – und das sogar noch vor der Ausstrahlung. Am Vorabend ab 18 Uhr könnt ihr die neue Folge in der ZDF-Mediathek streamen.

Wie Passmann und Schmitt die Talkshow neu erfinden wollen

Das neue Format nimmt sich selbst und das Genre Talkshow bewusst nicht allzu ernst. Im Mittelpunkt von „Neo Ragazzi“ stehen daher nicht die großen, weltpolitischen Themen. Das Ziel: gute Gespräche statt kalkulierter Konfrontation. Denn Sophie Passmann und Tommi Schmitt wollen den Unterhaltungsfaktor zurück in die Talkshow holen. Unterstützt werden sie dabei von vier, jeweils wöchentlich wechselnden Gästen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.

Das sind die Gäste bei „Neo Ragazzi“

Ob Politik, Popkultur, Sport, Musik, Internet und Schauspiel: Die Gäste bei „Neo Ragazzi“ könnten unterschiedlicher nicht sein. Wer bereits angekündigt ist, seht ihr hier:

Rapper Ski Aggu

Content Creatorin Dagi Bee

Moderator Steffen Hallaschka

Schauspieler Merlin Sandmeyer

Schauspielerin Maren Kroymann

Schauspielerin und Moderatorin Annette Frier

Comedy-Star Atze Schröder

YouTube-Stars Dennis und Benni Wolter

Sängerin Alicia Awa

Musiker Bosse

In der Show „Neo Ragazzi“ treffen die beiden Hosts in jeder Folge vier neue Gäste.

© Foto: ZDF / Ben Knabe

Woher kennt man die beiden Moderatoren?

Sophie Passmann ist ein echtes Multitalent: Die 29-Jährige ist Autorin, Moderatorin und Schauspielerin. Kurz vor der Ausstrahlung der Talkshow ist ihr neuestes Buch mit dem Titel „Pick me Girls“ erschienen. 2021 spielte Passmann die Hauptrolle in der Serie „Damaged Goods“. Seit 2023 hat sie gemeinsam mit Joko Winterscheidt den Podcast „Sunset Club“.

Tommi Schmitt wurde durch den Podcast „Gemischtes Hack“ bekannt, schrieb aber schon vorher als Autor für verschiedenste TV-Formate. So war er unter anderem für „TV total“, „Luke! die Woche und ich“ und „Late Night Berlin“ tätig. Mit seiner eigenen Show „Studio Schmitt“ wagte er 2021 erfolgreich den Sprung vor die Kamera. Ende letzten Jahres beendete er das Format nach fünf Staffeln, um sich neuen Projekten zu widmen.