Der Fernsehfilm der Woche verspricht Spannung pur am Montagabend: Noch einmal geht es für Psychiater Joe Jessen und Kommissar Vincent Ruiz an die Aufklärung eines Falles. Das ZDF zeigt mit „Neben der Spur – Die andere Frau“ am 31. Januar 2022 den letzten Film der Krimireihe. Darin muss Dr. Jessen erkennen, dass sein Vater 20 Jahre lang ein Doppelleben geführt hat.

Doch worum geht es in Teil 8 der Reihe genau? Welche Schauspieler gehören zum Cast des Krimis? Handlung, Besetzung, Stream in der ZDF-Mediathek – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Neben der Spur – Die andere Frau“: ZDF-Sendetermine

„Neben der Spur – Die andere Frau“ ist der Fernsehfilm der Woche im ZDF. Die achte und gleichzeitig letzte Episode der Krimireihe läuft am Montag, 31.01.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF.

„Neben der Spur – Die andere Frau“: ZDF-Mediathek

Keine Zeit den Krimi im Fernsehen zu gucken? Wer „Neben der Spur – Die andere Frau“ verpasst hat oder den Film bereits vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, hat Glück. Episode 8 der beliebten Reihe ist bereits schon vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das Video steht online als Stream bereit ab dem 24. Januar 2022. Abrufbar ist es dann ein Jahr lang bis 23. Januar 2023.

„Neben der Spur – Die andere Frau“: Handlung am 31.01.2022

Joe Jessens Vater Conrad liegt nach einem Mordanschlag im Koma. An seinem Krankenbett sitzt eine Frau, die behauptet, Conrads Ehefrau zu sein. Joe hat diese Frau jedoch noch nie in seinem Leben gesehen. Die Polizei wiederum bestätigt ihre Geschichte, und Joe muss erkennen, dass sein Vater 20 Jahre lang ein Doppelleben geführt hat.

Hilfesuchend wendet er sich an Karl Reiser, den langjährigen Anwalt und Freund der Familie. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Unstimmigkeiten in den Finanzen von Conrads wohltätiger Stiftung und dem vermeintlichen Anschlag? Von Kommissar Ruiz erfährt Joe, dass der Tod von Olivias erstem Ehemanns kein Unfall war. Wollte sie nun auch Conrad zur Strecke bringen? Derweil entpuppt sich Charlotte Jessens neuer Freund Kolja als Olivias Sohn und Joe Jessens Stiefbruder. Nach und nach offenbart sich Joe ein erschütterndes Familiengeheimnis...

Olivia (Aglaia Szyszkowitz) bedroht Joe (Ulrich Noethen) mit einem Gewehr, als er in ihrem Haus nach ihrem Sohn sucht.

© Foto: ZDF/Marion von der Mehden

„Neben der Spur – Die andere Frau“: Darsteller am 31.01.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Besetzung von „Neben der Spur – Die andere Frau“:

Rolle – Schauspieler

Joe Jessen – Ulrich Noethen

Vincent Ruiz – Juergen Maurer

Olivia Schwartz – Aglaia Szyszkowitz

Kolja Schwartz – Maximilian Mundt

Charlotte Jessen – Lilly Liefers

Dörte Schön – Nele Mueller-Stöfen

Dr. Karl Reiser – Rolf Becker

Maria Jessen – Barbara Focke

Conrad Jessen – Dietrich Hollinderbäumer

Kadir Egger – Kailas Mahadevan

Nora Jessen – Petra van de Voort

„Neben der Spur – Die andere Frau“: Drehort

Für den Dreh der Filme aus der Krimi-Reihe „Neben der Spur“ geht es in den hohen Norden von Deutschland. Auch die letzte Episode „Neben der Spur – Die andere Frau“ wurde wie bereits Vorgänger in Hamburg und Umgebung gedreht. Drehorte waren unter anderem die Landungsbrücken und die Umgebung rund um die historische Speicherstadt. Für den vorherigen Film „Neben der Spur – Der Schlafmacher“ ging es etwa nach Husum und St. Peter-Ording.

„Neben der Spur“: Episodenguide

2015 wurde der erste Film aus der Krimreihe „Neben der Spur“ ausgestrahlt. Seither gab es sechs weitere Folgen. Das ZDF zeigt mit „Die andere Frau“ nun die letzte Episode. Doch welche Titel wurden in welcher Reihenfolge schon gezeigt?

Eine Übersicht findet ihr im Episodenguide: