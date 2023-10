Die zweitälteste Talkshow im Deutschen Fernsehen feiert am heutigen Freitag, 13. Oktober 2023, ein traumhaftes Jubiläum: 1000 Sendung der NDR Talk Show. Hier waren schon Angela Merkel, Klaus Kinski, Verona Pooth, Karl Lagerfeld, Alice Schwarzer, Roger Moore, Ina Müller und Robbie Williams als Gesprächsgast geladen. Wie heißen die Gäste der Jubiläums-Ausgabe? Hier gibt es alle Infos zur Sendung:

Das ist die 1000. NDR Talk Show

Seit 1979 sind nun 1000 Ausgaben der NDR Talk Show gesendet worden. Am Freitag, um 22.00 Uhr, feiern das die aktuellen Hauptmoderatoren Barbara Schöneberger (49, „Verstehen Sie Spaß?“) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67, „Frauengeschichten“). Und zwar in einer zweieinhalbstündigen Livesendung und wieder mit vielen Prominenten.

Wer sind die Gäste der heutigen NDR Talk Show?

Und diese Prominenten stehen heute auf der Gästeliste der Jubiläumssendung:

Quizmaster Günther Jauch

Schauspieler Florian David Fitz

Starkoch Tim Mälzer

Schauspieler Christoph Maria Herbst

Sängerin Ina Müller

die Comedians Carolin Kebekus und Mario Barth

die Artistin Lili Paul Roncalli

Musik kommt vom Hamburger Popmusiker Bosse gemeinsam mit dem Hansemädchen Chor

Welches ist die älteste Talkshow im deutschen TV?

Wenn die NDR Talk Show von 1979 die zweitälteste Gesprächssendung im deutschen Fernsehen ist, muss es ja noch eine ältere geben. Im Alter getoppt wird der Unterhaltungs-Klassiker aus Hamburg allein von „3 nach 9“ des Senders Radio Bremen – der ersten deutschen Talk-Show, ausgestrahlt seit 1974.

Wer sind die Moderatoren der NDR Talk Show heute?

Gastgeber der heutigen Sendung sind die aktuellen Hauptmoderatoren Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67). Neben den beiden sind heute Bettina Tietjen und Johannes Wimmer das zweite Moderatoren-Team. Und zu ihren mehr als 80 Vorgängern in 44 Jahren gehörten Hermann Schreiber, Wolf Schneider, Marie-Luise Steinbauer, Dagmar Berghoff, Alida Gundlach, Carlo von Tiedemann und Julia Westlake.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der NDR Talk Show?

Schöneberger hat da eine Idee: „Weil es nah am Menschen ist. Menschen unterhalten sich gern – mehr ist es nicht“, sagte die 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Da stimmt ihr Meyer-Burckhardt sofort zu: „Daran gibt es ja eigentlich nichts zu verbessern.“ Anhaltend beliebt sei die Show wohl auch, weil ihr Konzept nie verändert wurde. „Gefühlt standen da ja bis vor Kurzem noch dieselben Sessel wie in den 70ern. Und auf dem Tisch dasselbe Kranz-Gesteck aus Zapfen, Zimt und trocknen Orangen“, scherzte Schöneberger, die seit 2008 mit von der Partie ist.

Sendetermine der NDR Talk Show

Die 1000. Ausgabe der NDR Talk Show wird natürlich gleich mehrfach im TV ausgestrahlt. Und das sind die Sendetermine:

13.10.2023 um 22.00 Uhr im NDR

13.10.2023 um 22.00 Uhr im hr

14.10.2023 um 1.10 Uhr im NDR

14.10.2023 um 13.25 Uhr im hr

16.10.2023 um 2.20 Uhr im NDR

NDR Talk Show in der Mediathek

Und wer dann immer noch nicht genug hat von der Sendung, der findet diese und viele weitere Folgen und auch Klassiker auf der Homepage zur Sendung und in der ARD Mediathek

(mit Material von dpa)