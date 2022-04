Am vergangenen Wochenende konnten sich die Basketballfans über den Start der NBA Playoffs freuen. Die Teams treten von Samstag, den 16.4.2022, bis Sonntag, 1.5.2022, in einem Best-of-Seven Modus gegeneinander an.

Spielplan und Termine : Wann finden die Spiele NBA statt?

: Wann finden die Spiele NBA statt? TV-Übertragun g: Werden die Playoffs im Free-TV übertagen?

g: Werden die Playoffs im Free-TV übertagen? Live-Stream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Alle Infos zu den NBA Playoffs 2022 im Überblick.

NBA Playoffs 2022 Spielplan: Termine der nächsten Spiele

Die Termine der nächsten Spiele der NBA Playoff-Runde 1 am 20.4.2022:

Miami Heat vs. Atlanta Hawks (20.04.2022, 1:30 Uhr)

Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves (20.04.2022, 2:30 Uhr)

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans (20.04.2022, 4:00 Uhr)

NBA Playoffs 2022: Ergebnisse der Teams im Überblick

Mit Boston gegen Brooklyn bekamen die Fans gleich zu Beginn ein Topspiel zu sehen. Spiel 1 gewann Boston knapp mit 115:114. Jason Tatum führte sein Team mit 31 Punkten zum Sieg.

Auch der Titelverteidiger aus Milwaukee startete in die Playoffs. Die Bucks bekamen es in der ersten Runde mit den Chicago Bulls zu tun. Spiel 1 gewann Milwaukee mit Superstar Giannis Antetokounmpo 93:86, der Grieche war mit 27 Punkte bester Werfer der Partie.

Alle Ergebnisse der NBA Playoffs 2022 im Überblick:

NBA Playoff Runde 1, 16. April 2022-19. April 2022

Eastern Conference:

Miami Heat vs. Atlanta Hawks 115:91 (MIA führt Serie 1:0)

Bosten Celtics vs. Brooklyn Nets 115:114 (BOS führt Serie 1:0)

Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls 93:86 (MIL führt Serie 1:0)

Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors 131:111 (PHI führt Serie 1:0)

Western Conference:

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans 110:99 (PHX führt Serie 1:0)

Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves 117:130 (MIN führt Serie 1:0)

Golden State Warriors vs. Denver Nuggets 126:106 (GSW führt Serie 2:0)

Dallas Mavericks vs. Utah Jazz 110:104 (Serie unentschieden 1:1)

Stehpen Curry (weißes Trikot) führte mit 34 Punkten die Golden State Warriors zum zweiten Sieg in der Serie gegen die Denver Nuggets.

© Foto: EZRA SHAW/dpa

NBA Playoffs 2022: Modus der NBA Playoffs

Die Playoffs werden zunächst in Eastern und Western Conference unterteilt. Die Champions jeder Conference treten dann in den Finals gegegeneinadner an und ermitteln so den Meister. In den kompletten Playoffs spielen die Teams eine Best-of-Seven-Serie. Das Team welches zuerst vier Spiele gewinnt zieht in die nächste Runde ein. Heimvorteil in den Playoffs, hat die Mannschaft mit der besseren Platzierung am Ende der regulären Saison.

NBA Playoffs 2022: Gibt es eine Übertragung im TV?

Werden die NBA Playoffs live im Free-TV übertragen? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Basketballfans. Die NBA Playoffs werden nicht im Free-TV übertragen. Lediglich über den Streamingdienst DAZN und dem hauseigenen NBA League Pass können die Spiele live verfolgt werden.

NBA Playoffs 2022: So seht ihr die Spiele live im Stream

DAZN überträgt auch nur ausgewählte Spiele der NBA Playoffs. Es kann also nicht jedes beliebige Spiel auf dieser Plattfrom geschaut werden. Wer aber auf kein Spiel der NBA Playoffs verzichten möchte, kann auf den NBA League Pass zurückgreifen. Dort können die Fans jede einzelne Begegnung live mitverfolgen. Es kann zwischen dem Standard- League Pass und Premium-League Pass gewählt werden. Der einzige Unterschied hier ist, dass mit dem Premium-League-Pass zeitgleich zwei Geräte die Spiele verfolgen können. Preislich liegt der Standard-League Pass bei 17,99€ pro Monat und der Premium-League Pass bei 24,99€ pro Monat.