In der Nacht vom Donnerstag, den 1. Juni 2023, auf Freitag steht die erste Partie der diesjährigen NBA-Finals an. Die Denver Nuggets und die Miami Heat kämpfen in einer Best-of-Seven Serie um die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt. Es trifft das beste Team aus dem Westen auf die beste Mannschaft aus dem Osten. Die Denver Nuggets setzten sich in ihrer Halbfinalserie gegen die LA Lakers mit 4:0 durch, die Miami Heat gewannen im Halbfinale gegen den letztjährigen Finalteilnehmer aus Boston mit 4:3.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zu den NBA-Finals 2023 und die Übertragung im TV und Stream.

NBA Finals 2023: Spielplan und Termine der Spiele

In den NBA Finals 2023 gilt die gleiche Regel wie in den gesamten Playoffs. Das Team, das nach der regulären Saison besser platziert war, hat das Heimrecht in den ersten beiden Partien. Danach wechselt das Heimrecht für die nächsten zwei Spiele. Ab dem fünften Spiel wechselt das Heimrecht nach jeder Begegnung. Das Team, welches zuerst vier Spiele für sich entscheidet, gewinnt die Serie und wird Meister der NBA.

Spielplan der NBA Finals 2023:

Game 1 : Miami Heat vs. Denver Nuggets (02.06., 2:30 Uhr/DAZN)

: Miami Heat vs. Denver Nuggets (02.06., 2:30 Uhr/DAZN) Game 2 : Miami Heat vs. Denver Nuggets (05.06., 2:00 Uhr/DAZN)

: Miami Heat vs. Denver Nuggets (05.06., 2:00 Uhr/DAZN) Game 3 : Denver Nuggets vs. Miami Heat (08.06., 2:30 Uhr/DAZN)

: Denver Nuggets vs. Miami Heat (08.06., 2:30 Uhr/DAZN) Game 4: Denver Nuggets vs. Miami Heat (10.06., 2:30 Uhr/DAZN)

falls nötig:

Game 5 : Miami Heat vs. Denver Nuggets (13.06., 2:30 Uhr/DAZN)

: Miami Heat vs. Denver Nuggets (13.06., 2:30 Uhr/DAZN) Game 6 : Denver Nuggets vs. Miami Heat (16.06., 2:30 Uhr/DAZN)

: Denver Nuggets vs. Miami Heat (16.06., 2:30 Uhr/DAZN) Game 7: Miami Heat vs. Denver Nuggets (29.06., 2:00 Uhr/DAZN)

NBA Finals 2023: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Werden die NBA Finals 2023 live im Free-TV übertragen? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Basketballfans. Die NBA Finals werden nicht im Free-TV übertragen. Lediglich über den Streamingdienst DAZN und dem hauseigenen NBA League Pass können die Spiele live verfolgt werden.

Denver vs. Miami: So seht ihr alle Partien live im TV und Stream

DAZN überträgt alle Spiele der NBA Finals 2023 live im TV und Stream. Im TV können die Fans die Partien auf DAZN 1 live sehen. Es kann also jedes Spiel zwischen den Denver Nuggets und den Miami Heat auf dieser Plattform verfolgt werden. Auch der hauseigene NBA League Pass überträgt jede Begegnung der NBA Finals 2023 live. Es kann zwischen dem Standard-League Pass und Premium-League Pass gewählt werden. Der einzige Unterschied hier ist, dass mit dem Premium-League-Pass zeitgleich zwei Geräte die Spiele verfolgen können. Preislich liegt der Standard-League Pass bei 17,99€ pro Monat und der Premium-League Pass bei 23,99€ pro Monat. Einen kostenlosen Livestream wird für die NBA Finals 2023 nicht zur Verfügung stehen.

Alle Infos zur Übertragung der NBA Finals 2023 im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN, NBA League Pass

