Wie jedes Jahr findet der NBA Draft nach den Finalspielen der Playoffs statt. Bei diesem haben die Teams die Chance, sich mit besten Spielern der Colleges zu verstärken.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den NBA Draft 2023.

Datum und deutsche Zeit: Wann findet der NBA Draft 2023 statt?

Der NBA Draft findet dieses Jahr am 22. Juni 2023 statt. Im Barclays Center in New York wählen die Teams die besten Spieler der Colleges aus. Es ist bereits der 73. Draft der NBA-Geschichte. Der NBA Draft besteht aus drei Runden, insgesamt werden 58 Spieler ausgewählt.

Übertragung im TV und Stream: So seht ihr den NBA Draft 2023

Hier gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans. Der NBA Draft 2023 wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt den Draft live und in voller Länge. Diese Plattform ist allerdings kostenpflichtig.

Commissioner Adam Silver (l) wird beim NBA Draft 2023 die Picks der Mannschaften präsentieren.

© Foto: Matt Slocum/dpa

Picks: Wie sieht die Draft-Reihenfolge 2023 aus?

Die San Antonio Spurs haben die Draft Lottery gewonnen und dürfen somit den ersten Spieler im NBA Draft 2023 auswählen. Wer dies sein wird, ist kein Geheimnis mehr. Der 20- jährige Franzose Victor Wembanyama, er soll das größte Talent seit 20 Jahren sein. Der letzte Pick über den so berichtet wurde, war ein gewisser LeBron James.

Hier die Übersicht der Draft-Reihenfolge 2023:

Erste Runde: Pick 1-14

1. San Antonio

2. Charlotte

3. Portland

4. Houston

5. Detroit

6. Orlando

7. Indiana

8. Washington

9. Utah

10. Dallas

11. Orlando

12. Oklahoma City

13. Toronto

14. New Orleans

Zweite Runde: Pick 15-30

15. Atlanta

16. Utah

17. Los Angeles Lakers

18. Miami

19. Golden State

20. Houston

21. Brooklyn

22. Brooklyn

23. Portland

24. Sacramento

25. Memphis

26. Indiana

27. Charlotte

28. Utah

29. Indiana

30. LA Clippers

Dritte Runde: Pick 31-58

31. Detroit

32. Indiana

33. San Antonio

34. Charlotte

35. Boston

36. Orlando

37. Oklahoma City

38. Sacramento

39. Charlotte

40. Denver

41. Charlotte

42. Washington

43. Portland

44. San Antonio

45. Memphis

46. Atlanta

47. Los Angeles Lakers

48. LA Clippers

49. Cleveland

50. Oklahoma City

51. Brooklyn

52. Phoenix

53. Minnesota

54. Sacramento

55. Indiana

56. Memphis

57. Washington

58. Milwaukee

