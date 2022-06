3.6.2022, ein echtes Highlight bei den Alexander Zverev und Rafael Nadal im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel der French Open. Der 13-malige Paris-Sieger Nadal geht als klarer Favorit in die Partie. Wie immer, wenn er im Stade Roland Garros auf den Court Philippe Chatrier geht. Doch der deutsche Olympiasieger ist in starker Form. Es wird ein spannendes Match erwartet. Die Tennis-Fans erwartet am heutigen Freitag,, ein echtes Highlight bei den French Open 2022 in Paris: Nach zwei Tagen Pause kämpfenundim Halbfinale um den Einzug ins Endspiel der French Open. Der 13-malige Paris-Sieger Nadal geht als klarer Favorit in die Partie. Wie immer, wenn er im Stade Roland Garros auf den Court Philippe Chatrier geht. Doch der deutsche Olympiasieger ist in starker Form. Es wird ein spannendes Match erwartet.

Uhrzeit : Wann findet das Match zwischen Zverev und Nadal statt?

: Wann findet das Match zwischen Zverev und Nadal statt? TV : Wo wird das Halbfinale der French Open live im Free-TV übertragen?

: Wo wird das Halbfinale der French Open live im Free-TV übertragen? Stream: Gibt es eine Übertragung im Livestream?

Alle Infos zum Halbfinal-Match Alexander Zverev gegen Rafael Nadal bekommt ihr hier.

Nadal gegen Zverev – Uhrzeit: Wann startet das Halbfinale der French Open in Paris?

Im Kampf um den Finaleinzug bei den French Open fordert Alexander Zverev Rafael Nadal heraus. Die Partie ist auf 14:45 Uhr angesetzt. Der Spanier geht an seinem 36. Geburtstag als Favorit in die Partie. Nadal hat das Grand-Slam-Turnier in Paris bereits 13 Mal gewonnen und spielt nirgendwo so gutes Tennis wie im Stade Roland Garros. Für Zverev geht es um das zweite Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere. Gewinnt der Olympiasieger die French Open, würde er auch Platz eins in der Weltrangliste übernehmen.

Alle Infos zum Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal noch einmal im Überblick:

Turnier : French Open 2022

: French Open 2022 Runde : Halbfinale

: Halbfinale Match : Rafael Nadal gegen Alexander Zverev

: Rafael Nadal gegen Alexander Zverev Datum : Freitag, 3.6.2022

: Freitag, 3.6.2022 Uhrzeit : 14:45 Uhr

: 14:45 Uhr Court: Philippe Chatrier

Nadal hat das Grand-Slam-Turnier in Paris bereits 13 Mal gewonnen und spielt nirgendwo so gutes Tennis wie im Stade Roland Garros.

© Foto: Pierre Stevenin/dpa

Rafael Nadal gegen Alexander Zverev live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Den kompletten Turnier-Tag der French Open können Tennis-Fans heute live im Fernsehen verfolgen. Der Sender Eurosport überträgt ab 14:30 Uhr live aus Paris auf Eurosport 1 im Free-TV. Auch auf Eurosport 2, dem kostenpflichtigen Eurosport-Sender wird das Turnier in Paris ausgestrahlt. Eurosport 2 ist allerdings heute nicht im Einsatz.

Zverev heute im Livestream: So seht ihr das Match gegen Nadal online

Eurosport kann parallel zur Ausstrahlung im TV auch online empfangen werden. Über den kostenpflichtigen Eurosport Player kann sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 empfangen werden. Für den Livestream fällt ein monatlicher Betrag in Höhe von 6,99 Euro an. Auch JOYN+ wird Zverev vs. Nadal zeigen. Ein Abonnement kostet hier 6,99 Euro pro Monat.

Zudem gibt es die Möglichkeit, das Zverev-Match über den Streamingdienst DAZN zu verfolgen. Eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport führt dazu, dass die French Open hier rund um die Uhr live zu sehen sind.

Zverev gegen Nadal heute: Die Stars im Vergleich

Obwohl der 13-malige Paris-Sieger Nadal als klarer Favorit in die Partie geht, spricht auch einiges für Zverev.

Das spricht für Alexander Zverev

Die Außenseiterrolle: Vor dem Turnier hatte niemand Zverev auf der Rechnung. Alle sprachen nur über Novak Djokovic, Nadal und Carlos Alcaraz. Zverev machte sich das zunutze und trumpfte gegen Alcaraz groß auf. Auch gegen Nadal kann er befreit aufspielen.

Vor dem Turnier hatte niemand Zverev auf der Rechnung. Alle sprachen nur über Novak Djokovic, Nadal und Carlos Alcaraz. Zverev machte sich das zunutze und trumpfte gegen Alcaraz groß auf. Auch gegen Nadal kann er befreit aufspielen. Das Selbstvertrauen : Der Sieg gegen Alcaraz war wichtig für Zverev. Erstmals konnte er bei einem Grand-Slam-Turnier einen Top-Ten-Spieler besiegen. Mit breiter Brust wird der Olympiasieger jetzt auch gegen Nadal auf den Platz gehen. Wohlwissend, wie schwer die Aufgabe ist.

: Der Sieg gegen Alcaraz war wichtig für Zverev. Erstmals konnte er bei einem Grand-Slam-Turnier einen Top-Ten-Spieler besiegen. Mit breiter Brust wird der Olympiasieger jetzt auch gegen Nadal auf den Platz gehen. Wohlwissend, wie schwer die Aufgabe ist. Der Fuß von Nadal: Als Nadal am Donnerstag das Trainingsgelände Jean Bouin verließ, humpelte er. Die Schmerzen an seinem Fuß sind chronisch. Und in Paris hat der Mallorquiner in diesem Jahr bereits zwei Marathonmatches hinter sich.

Das spricht für Rafael Nadal