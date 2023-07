Es ist wieder „FilmMittwoch im Ersten“. Am 19.07.2023 zeigt der Sender mit „Nacht ohne Morgen“ ein Drama um einen alten Mordfall. Dem renommierten Juristen Jasper Dänert bleibt nicht mehr viel Zeit. Vor seinem Tod möchte er noch einen nie gelösten Fall klären. Ein 16-jähriger Junge wurde tot in einem Waldstück gefunden, ohne einen Hinweis auf seine Identität. Nun will Jasper den Fall 20 Jahre später endlich lösen, um für sich und den Täter Gerechtigkeit zu erfahren.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Nacht ohne Morgen“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im November 2011 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am 19. Juli 2023 zur Primetime. Wer den Film verpasst, hat Glück: Er wird in der Nacht zum Folgetag wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 19.07.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 20.07.2023, um 00:20 Uhr

Gibt es „Nacht ohne Morgen“ in der ARD-Mediathek?

Ob das Drama im Anschluss in der ARD-Mediathek zu sehen ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der „FilmMittwoch im Ersten“-Reihe jedoch immer noch online zur Verfügung.

Worum geht es in „Nacht ohne Morgen“?

Jasper und Katharina Dänert sind seit 18 Jahren verheiratet. Die kinderlose Ehe ist eher nüchtern und so wirklich näher gekommen sind die beiden sich nicht. Doch Jaspers nahender Tod bricht langsam das Eis. Katharina weiß jedoch nicht, was in Jasper vorgeht. Er will endlich einen lange zurückliegenden Mord aufklären. Dabei soll die junge Polizeibeamtin Larissa Brandow helfen, denn sie fand damals als Kind die Leiche des Jungen. Sie willigt ein, wenn auch nur zögerlich, vor allem um ihr Trauma zu bewältigen. Einfach sind die Ermittlungen aber nicht. Denn es ist viel Zeit seit damals vergangen: Zeugen sind verstorben, Erinnerungen verblasst. Larissa will mehr und mehr den Fall aufklären. Als Jaspers zurück nach Berlin muss, mach Larissa allein weiter und findet eine heiße Spur …

Jasper Dänert (Götz George) begibt sich auf die Suche nach Sühne oder Gerechtigkeit für einen ungeklärten Mordfall in seiner Karriere.

© Foto: WDR/Erik Lee Steingroever

Die Besetzung von „Nacht ohne Morgen“ im Überblick

Götz George schlüpft in die Rolle des ehemaligen Staatsanwalts, der nach dem Mörder eines 20 Jahre alten Falls und seiner Sühne sucht.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Götz George – Jasper Dänert

Fritzi Haberlandt – Larissa Brandow

Barbara Sukowa – Katharina

Jeroen Willems – Christian Färber

Moritz Berg – Gastwirt

Sven Hönig – Detlev Lange

Cristin König – Schwester

Ute Lubosch – Marianne Weber

Laurens Walter – Dr. Hensler

Bettina Römer – Viola Graf

Gunnar Teuber – Ralf Kessler

Tania Carlin – Prostituierte

Dania Emich – Leichtes Mädchen

Wann und wo wurde „Nacht ohne Morgen“ gedreht?

Gedreht wurde das Drama von März bis April 2011. Die Drehorte lagen in Berlin und Brandenburg. So wurde etwa in Luckenwalde gefilmt: Zu den Locations zählten unter anderem die St.-Joseph-Kirche sowie der Bereich um den Bahnhof.