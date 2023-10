Es ist wieder „FilmMittwoch im Ersten“. Der Sender strahlt den Film „Nach uns der Rest der Welt“ am Mittwoch, 04.10.2023, erstmals aus. Darin dreht sich alles um die Liebesgeschichte zweier Teenager, die äußere und innere Hindernisse überwinden müssen. Und um zwei Mütter, denen es schwerfällt, ihren Kindern den Raum für ihre gefundene Liebe zu geben.

Worum geht es genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es den Film als Stream? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Nach uns der Rest der Welt“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wird am Mittwoch, 04.10.2023, zur Primetime im Ersten erstmals ausgestrahlt und in der Nacht zum Donnerstag wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Mittwoch, 04.10.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 05.10.2023, um 00:30 Uhr

Gibt es „Nach uns der Rest der Welt“ in der Mediathek?

Ob der Film als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar sein wird, war vorab nicht bekannt. Meistens stehen die Filme vom „FilmMittwoch im Ersten“ jedoch im Anschluss zur Verfügung.

Worum geht es in „Nach uns der Rest der Welt“?

Jonas hat Duchenne-Muskeldystrophie, daher ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Er ist sich bewusst, dass er auf kurz oder lang an der unheilbaren und progressiv verlaufenden Krankheit sterben wird. Ein Neubeginn an einer neuen Schule soll dem 16-Jährigen helfen, doch der hat nicht vor, groß Lorbeeren zu ernten, sondern lässt seiner Wut auf die Welt freien Lauf. Seine Mutter, Alma, zieht ihn allein groß. Sie gibt alles, damit die Verschlechterungen hinausgezögert werden. Dafür nimmt sie lieber einen Zweitjob auf, bevor Jonas eine Therapie nicht bekommt. So bringt sie Jonas auch bei Dr. Wildenhahn unter, einer Koryphäe für Duchenne. Tatsächlich gelingt es der Ärztin, von Jonas ernst genommen zu werden.

Alles ändert sich, als er an der Schule Emily näher kennenlernt. Sie geht in seine Klasse und ist Marianne Wildenhahns Tochter. Diese steckt in einem massiven schulischen Tief. Da jedoch ihre Mutter hohe Ansprüche hat, hält Emily das vor ihr geheim. Sie verliebt sich in Jonas. Dessen Herz entflammt für Emilys aufrichtige Zuneigung. So werden die beiden zu einem Paar, trotz aller Hindernisse hinweg. Doch die Mütter haben etwas dagegen: Marianne fürchtet, dass ihre labile Tochter mit der Beziehung zu einem Todkranken überfordert sein wird. Alma bekommt Angst, weil Jonas ihr mehr und mehr entgleitet. Eigentlich wollen beide nur das Beste für ihr Kind. Was bei beiden bedeutet, die Liebe der beiden Teenager zu unterbinden. Denn keine von ihnen glaubt, dass Emily und Jonas womöglich selbst wissen, was das Beste für sie ist.

Da Dr. Wildenhahn (Sophie von Kessel) eine anerkannte Doktorin für Muskelerkrankungen ist, hat sie sich bereiterklärt, Jonas (Julius Gause) zu behandeln.

© Foto: SWR/Bojan Ritan

Die Besetzung von „Nach uns der Rest der Welt“ im Überblick

Die beiden Liebenden werden gespielt von Julius Gause und Lina Hüesker. Julius kennt man beispielsweise aus der Serie „Oderbruch“, während Lina seit 2018 bei „Löwenzahn“ mitspielt. Wer sind die weiteren Schauspieler im Cast von „Nach uns der Rest der Welt“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Julius Gause – Jonas

Lina Hüesker – Emily

Anneke Kim Sarnau – Alma

Sophie von Kessel – Marianne

Luna Jordan – Lena Hawkin

Anton Petzold – Konrad

Juls Serger – Sven

Henriette Schmidt – Birgit Fleischmann

Robert Dölle – Gerd Wildenhahn

Florian Stetter – Dirkens

Wann und wo wurde „Nach uns der Rest der Welt“ gedreht?

Gedreht wurde der Film von Oktober bis November 2022. Als Drehort diente München. Wo genau in der bayrischen Hauptstadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.