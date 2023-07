Der Samstagskrimi im ZDF nimmt die Zuschauer am 1. Juli 2023 mit in die bayerische Landeshauptstadt: In „München Mord – Die Unterirdischen“ ermitteln die Kommissare in einem geheimen High-Society-Klub.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„München Mord – Die Unterirdischen“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film, der im September 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Samstag, 1. Juli 2023, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit:

01.07.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Die Unterirdischen“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Sendezeit verpasst, kann beruhigt sein. Der Film steht seit einer Woche in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „München Mord – Die Unterirdischen“?

Eine Leiche und ein zerschnittener Ausweis werden in einer Mülltonne auf einem Friedhof in München gefunden. Schaller kommt relativ schnell auf die richtige Spur: Die Nichte des Verstorbenen, Tine, erzählt von einem Untergrund-Klub. Der wird schnell zum Fokus der Ermittlung, denn alle Verdächtigen stehen auf irgendeine Weise mit dem Klub in Verbindung. Aber alle verschweigen den Ermittlern den genauen Standort. Als jedoch bei Tines guter Freundin und Journalistin Miriam eingebrochen wird, verrät Tine mehr über die Geheimnisse des High-Society-Klubs: Gut aussehende Frauen leisten erfolgreichen Geschäftsleuten bei Partys Gesellschaft – alles rein platonisch. Gemeinsam mit Harald will Schaller in den Klub gelangen, um mehr über den Besitzer zu erfahren. Doch dazu müssen sie mindestens 10.000 Euro Beitrag leisten. Werden sie das schaffen und dort die passenden Beweise finden?

Kann Ludwig Schaller (Alexander Held) den Aussagen von Silke Rothmann (Katharina Müller-Elmau) trauen?

© Foto: ZDF/Jürgen Olczyk

Die Besetzung von „München Mord – Die Unterirdischen“ im Überblick

Wie in den bisherigen Teilen der „München Mord“-Reihe spielen Bernadette Herrwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held das ermittelnde Trio bestehend aus Angelika, Harald und Ludwig. Wer ist sonst noch im Cast des Krimis zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Bernadette Heerwagen – Angelika Flierl

Marcus Mittermeier – Harald Neuhauser

Alexander Held – Ludwig Schaller

Christoph Süß – Helmut Zangel

Wolfgang Fierek – Jochen Schildt

Katharina Müller-Elmau – Silke Rothmann

Michael Lerchenberg – Paul Rothmann

Liliane Zillner – Tine Kern

Giulia Goldammer – Miriam Abel

Stefan Merki – Philip Wimmer

Joachim Nimtz – Rainer Sennhofer

Sabrina Khalil – Sandra Carlsen

Rony Herman – Henrik Rothmann

Stephanie Japp – Hilda Breuer

Christian Aumer – Josef Thallinger

Michael Schlenger – Pfarrer Gebhard

Dominik Zahorka – Bachmaiers Freund

Nina Brandt – Stefany

Henriette Best – Goldengirl

Vivi Gutheinz – Golden Girl

Jürgen Fischer – n.n.

Axel Röhrle – Fotograf

Dirk Schepanek – n.n.

Axel Moustache – Jannis

Nikolas Kipp – Polizist

Jonas Brachmann – Ober

Sebastian Gerold – Maiki Fronzek

Wann und wo wurde „München Mord – Die Unterirdischen“ gedreht?

Gedreht wurde der neunte Film der Krimireihe von Oktober bis Dezember 2018 im namensgebenden München. In der bayerischen Landeshauptstadt wurde unter anderem auf dem Waldfriedhof gefilmt.

Die „München Mord“-Filme in ihrer Reihenfolge

Aktuell gibt es 16 Filme in der „München Mord“-Reihe. „Die Unterirdischen“ ist der neunte Film, der im ZDF ausgestrahlt wird.

Die Reihenfolge der „München Mord“-Krimis: