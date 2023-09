Swift hat acht Chancen auf eine Auszeichnung des Musiksenders MTV, hinter ihr folgt die Sängerin SZA mit sechs. Jeweils fünf Nominierungen haben Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith und die deutsche Sängerin Kim Petras.

Moderiert wird die Gala im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey von Rapperin Nicki Minaj. Ein Ehrenpreis geht unter anderem an den US-Rapper Sean „Diddy“ Combs. Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vergangenen Jahr hatte Sängerin Swift vier Preise abgeräumt.