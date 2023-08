Am Samstag, den 19. August 2023, ist der TSV 1860 München in der 3. Liga zu Gast beim MSV Duisburg. Der Gast aus München startete mit einem Heimsieg gegen Mannheim in die Saison 2023/24. Nun möchte das Team von Maurizio Jacobacci in Duisburg den zweiten Sieg feiern. Die Duisburger kamen am ersten Spieltag nicht über ein Remis hinaus, im Heimspiel gegen den TSV 1860 München soll der erste Saisonsieg gelingen. In dieser Partie kann man fast sicher von Toren ausgehen. In den letzten vier Spielen zwischen den beiden Teams wurden jeweils mindestens vier Tore erzielt.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel MSV Duisburg gegen den TSV 1860 München und die Übertragung im Free-TV und Stream.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 München – 3. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München findet am Samstag, den 19.08.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: MSV Duisburg, TSV 1860 München

MSV Duisburg, TSV 1860 München Wettbewerb: 2. Spieltag, 3. Liga

2. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff: Samstag, 19.08.2023, 14:00 Uhr

Samstag, 19.08.2023, 14:00 Uhr Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

1860-Trainer Maurizio Jacobacci möchte mit seiner Mannschaft den zweiten Saisonsieg feiern.

© Foto: Peter Kneffel/dpa

3. Liga live: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München wird live im Free-TV übertragen. Der Bayerische Rundfunk überträgt diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 14 Uhr.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Duisburg gegen 1860 München: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel MSV Duisburg gegen 1860 München überträgt der Bayerischen Rundfunk parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : BR

: BR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: br.de, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.