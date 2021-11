MSV Duisburg gegen SV Waldhof Mannheim: In der 3. Liga kommt es am heutigen Freitag, den 26.11.2021 zum bereits 20. Duell der beiden Vereine.

Die Gesamtstatistik spricht eher für die heutigen Gäste. Mannheim hat acht Spiele gewonnen, der MSV konnte fünf für sich entscheiden. Auch mit einem Blick auf die Tabelle wird klar, wer der heutige Favorit ist. Die Blau-Schwarzen liegen aktuell mit 24 Punkten auf dem sechsten Rang der 2. Liga. In den letzten fünf Spielen musste die Mannschaft von Patrick Glöckner nur eine Niederlage hinnehmen. Duisburg hingegen gelang nur ein Sieg, das Team liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz. Mit 16 Punkten haben nur Würzburg und Halvese weniger Zähler auf dem Konto.

Allerdings weisen die Zebras eine Heimstärke (4-1-2) auf, Waldhof hingegen eine Auswärtsschwäche (1-4-2). Wenn die Duisburger dies nutzen, könnten sie auf Rang 15 vorrücken. Ob dies dem Team von Hagen Schmidt gelingt wird sich am heutigen Spieltag zeigen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim live im Free-TV ?

und dem ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 17. Spieltag findet ihr hier.

MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem MSV und Mannheim findet am Freitag, den 26.11.2021, um 19:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt.

Alle Infos zum Freitagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : MSV Duisburg, SV Waldhof Mannheim

: MSV Duisburg, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb : 3. Liga, 17. Spieltag

: 3. Liga, 17. Spieltag Datum und Uhrzei t: 26.11.2021, um 19:00 Uhr

t: 26.11.2021, um 19:00 Uhr Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim live im TV: Übertragung auf Magenta oder im Free-TV?

Das heutige Spiel in der 3. Liga zwischen dem MSV und Waldhof wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

3. Liga: Gibt es eine kostenlose Übertragung von Duisburg vs. Mannheim im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel nicht. Bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Duisburg gegen Mannheim am 26.11.2021 um 19:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta

: Magenta Livestream: Magenta

3. Fußball-Liga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 17. Spieltag

Neben der Partie zwischen MSV und Waldhof hat die 3. Bundesliga am Wochenende noch weitere Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 17. Spieltags:

Freitag, den 26.11.2021 um 19:00

MSV Duisburg vs. SV Waldhof Mannheim

Samstag, den 27.11.2021 um 14:00 Uhr

1. FC Saarbrücken vs. FC Viktoria Berlin

SV Wehen Wiesbaden vs. SC Verl

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig

Borussia Dortmund II vs. 1. FC Kaiserslautern

TSV Halvese vs. TSV 1860 München

Würzburger Kickers vs. SV Meppen

Sonntag, den 28.11.2021 um 13:00 Uhr

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg II

Viktoria Köln vs. Hallischer FC

Montag, den 29.11.2021 um 19:00 Uhr

Türkgücü München vs. FSV Zwickau

Dienstag, den 30.11.2021 um 19:00 Uhr