Die MotoGP WM 2022 gastiert vom 2. April bis 3. April in Argentinien. Am Wochenende findet in Termas de Rio Hondo das dritte Rennen der Weltmeisterschaft 2022 statt. Aufgrund eines defekten Frachtflugzeugs entfällt der Trainings-Freitag komplett. Der Zeitplan wurde angepasst. Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um die MotoGP in Argentinien im Überblick:

Aktueller Zeitplan: Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt?

Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt? Übertragung live im TV: Welcher Sender überträgt das Rennen in Argentinien?

Welcher Sender überträgt das Rennen in Argentinien? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Startzeit: Wann erfolgt der Start zum MotoGP-Rennen in Argentinien?

Wann erfolgt der Start zum MotoGP-Rennen in Argentinien? Termine: Wie ist der Rennkalender der MotoGP-Saison 2022?

Trainings-Freitag der MotoGP in Argentinien entfällt

Beim MotoGP-Rennwochenende in Argentinien wird es am Freitag keinen Trainingsbetrieb geben. MotoGP-Rechteinhaber Dorna musste am Donnerstag den Zeitplan anpassen, weil eines von fünf Frachtflugzeugen mit einem Defekt in Kenia gestrandet war, hieß es auf der MotoGP-Homepage. Das betroffene Flugzeug transportierte Material von Teams aus der MotoGP, Moto2 und Moto3 von Indonesien, wo der vergangenen Grand Prix stattgefunden hatte, nach Argentinien.

Erst am Freitag soll die Fracht in Argentinien eintreffen. Der normale Zeitplan ist aus diesem Grund nicht mehr umsetzbar und musste auf zwei Tage komprimiert werden. Am Samstag haben die Piloten der MotoGP drei Trainings, bevor in den Qualifyings die Startaufstellung für die Rennen am Sonntag ausgefahren wird. Die Startzeiten der Rennen mussten nicht geändert werden.

MotoGP in Argentinien 2022 – Zeitplan und Termine: Freies Training, Qualifying, Rennen

Der Argentinien-GP ist das einzige MotoGP-Rennen in Südamerika. Auf die freien Trainings und das Qualifying am Samstag folgt am Sonntag, 4.3., das Rennen um 20 Uhr deutscher Zeit.

Alle Termine im Überblick:

Samstag, 02.04.2022

15:35- 16:20 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

18:25 - 19:10 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

21:25 - 21:55 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

22:05 - 22:45 Uhr: MotoGP - Qualifying

Sonntag, 06.03.2022

15:40 - 16:00 Uhr: MotoGP - Warm Up

20:00 Uhr: MotoGP - Das Rennen (25 Runden)

MotoGP Übertragung: Das Rennen in Argentinien live im TV

ServusTV hat sich auch für die MotoGP-Saison 2022 die Rechte gesichert und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Programmumfang beim Privatsender aus Österreich ist unverändert: Am Samstag sind die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im Free-TV zu sehen, am Sonntag die Rennen aller WM-Klassen inklusive der MotoGP.

MotoGP Argentinien live: Das Rennen im Stream

Die MotoGP aus Argentinien kann auch im Stream verfolgt werden. ServusTV zeigt die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse und die Rennen aller Klassen analog zum TV auch im Live-Stream. Daneben gibt es alle Sessions und das Rennen beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Der Streaminganbieter hat sein Programm für 2022 aufgestockt. Ab dieser Saison laufen mit Ausnahme der Warm-Ups wieder alle Sessions aller Klassen auf dem Streaming-Portal.

Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV : 3. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV

: 3. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV Kostenloser Stream : ServusTV

: ServusTV Stream (kostenpflichtig): Alle Sessions und das Rennen live

Marc Marquez kann nicht beim Rennen in Argentinien starten

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Indonesien nicht zum Großen Preis von Argentinien antreten. Am Wochenende macht die Königsklasse damit ohne den Spanier auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo Station.

Marc Marquez kann zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Indonesien nicht beim Großen Preis von Argentinien an den Start gehen.

© Foto: Jaafar/afp

Marc Marquez leidet zum wiederholten Mal unter Doppelsichtigkeit, das Problem wird konservativ behandelt. Bereits zum dritten Mal leidet Marquez an der so genannten Diplopie, verursacht durch eine erneute Lähmung des vierten rechten Sehnervs. Die Beschwerden traten in der Folge eines heftigen Unfalls im Warm-up vor dem Großen Preis von Indonesien auf. Marquez hatte dabei eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte nicht starten.

